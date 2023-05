Alergie na slunce způsobuje nepříjemnou vyrážku. Jak se jí účinně bránit?

Vyrážka, která se objeví do několika hodin po vystavení se slunci, má obvykle podobu svědivého zarudnutí a mokvajících pupínků splývající do větších celků. Odborně se alergii na slunce říká polymorfní světelní erupce (PLE). Slovo „polymorfní“ (mnohotvárný), které název nese, napovídá, že u každého pacienta může sluneční alergie vypadat trochu jinak. Od drobných jemných teček po mokvající puchýřky.

Solární alergií trpí v posledních letech stále více lidí, konkrétně se tento problém týká 10 až 20 % populace. Statisticky bývají nejčastěji postiženy mladé a dospívající ženy se světlou citlivou pokožkou. Vyrážka ze slunce se však může objevit u každého bez rozdílu pohlaví a věku. U většiny pacientů, tedy až 80 %, jsou obtíže vyvolány dlouhodobým UVA zářením, které proniká hluboko do pokožky, kde následovně může poškozovat přítomné buňky.

Důsledkem UV záření jsou pak také volné radikály. Ty vytvářejí vysoce reaktivní chemické sloučeniny, které jsou zodpovědné za oxidační stres. Mají rovněž negativní dopad na kožní buňky. Důvod, proč vyrážka od slunce u některých jedinců vzniká, je ten, že mají podle odborníků narušenou buněčnou ochranu. Jejich pokožka tedy není schopná se bránit volným radikálům a naopak reaguje nadměrnou imunitní reakcí. Ty vedou k jejímu zarudnutí a zanícení.

Alergie na slunce obvykle vzniká v důsledku vystavení se nezvyklé dávce slunečního záření, často se tak děje například na dovolené u moře. Sluneční vyrážka se však může objevit i po slunění v tuzemsku. V takovém případě o sobě kopřivka ze slunce dává znát nejčastěji na jaře, kdy se lidé po zimě paprskům vystavují ve zvýšené míře.

3 typy kožních reakcí na slunce

Rozlišujeme tři typy kožních reakcí na slunce:

Polymorfní světelná erupce – nejčastěji označováno jako alergie na slunce. K reakci pokožky na slunce dochází často na jaře po prvním prudkém oslunění. Postižena jsou místa, která jsou trvale vystavena slunečnímu záření (krk, dekolt, ruce, lýtka). Příznaky jako svědění, kopřivka nebo mokvavé puchýřky nastupují už po několika hodinách na slunci. Mallorca akné – sluneční záření může vyvolat produkci zanícených pupínků připomínající akné. K reakci dochází v důsledku vzájemného působení UV záření a určitých složek kosmetických produktů. Fotoalergické a fototoxické reakce – Na rozdíl od sluneční alergie, zde hraje velkou roli intenzita UV záření a celkové množství fototoxické látky. Fototoxické účinky mohou mít léky, jako např. antibiotika, nesteroidní antiflogistika (ketoprofen), přírodní antidepresíva obsahující třezalku, ale také některé potraviny, např. citrusové plody, celer nebo fíky. Po jejich konzumaci je proto potřebné omezovat vystavování se slunečnímu záření.

Alergie na slunce: příznaky

Netypická alergická reakce na slunce se obvykle dostavuje hodiny, maximálně však dny po vystavení UVA a UVB záření, přičemž zpravidla mívá podobu vyrážky, jejíž podoba je velmi individuální. Zatímco někteří jedinci se potýkají pouze se začervenáním pokožky, jiné trápí viditelná krupička či dokonce mokvající puchýře. Alergii na slunce téměř vždy doprovází urputné svědění a pálení. U některých jedinců se mohou vyskytovat i hematologické léze.

Příznaky sluneční alergie se obvykle projevují jen na místech, která byla slunečnímu záření přímo vystavena. typicky se jedná o:

dekolt ,

, horní stranu paží,

ramena,

břicho,

stehna.

Prevence. Jak alergii na sluneční záření předejít?

Nabízelo by se navrhnout, vyhýbat se zcela slunci. To však není možné, a proto musíme chránit své tělo před sluncem jinak. Doporučuje se na sluneční záření si postupně zvykat, podobně jako při otužování. Nejdříve strávíte na slunci pouze 20 minut, další den už 30 minut. Dobu strávenou na slunci tak budete postupně zvyšovat a pro tělo to nebude takový šok. Dále můžeme využívat pokrývek hlavy a obecně oblečení. Doporučuje se ne příliš lehké oblečení – čím lehčí tkanina, tím méně nás chrání. Rovněž bychom měli volit tmavší barvy, které nás ochrání více než ty světlé.

Jako prevenci proti alergii na slunce užívejte beta-karotenu, lykopenu a vitamínů E a C. Tyto antioxidanty chrání kůži před negativními vlivy záření a postarají se o to, že opálení vydrží déle. Při pobytu na slunci bychom měli používat opalovací prostředky s ochranným faktorem. Na trhu jsou dostupné již i prostředky vyvinuté léky na sluneční alergii jako je například Ladival.

Léčba. Co dělat, když se alergie na slunce projeví?

Když už se přeci jen na vašem těle objeví příznaky alergie na slunce, učiňte níže zmíněné kroky, abyste dopad alergie snížili, a nakonec se ji zcela zbavili.

Vystavujte se slunečnímu záření co nejméně,

chlaďte kůži studenými obklady (sníží se tím svědění),

studenými obklady (sníží se tím svědění), nasaďte si antihistaminikum (Zyrtec, Xyzal, Claritin),

(Zyrtec, Xyzal, Claritin), na mokvající ekzém použijte dětský pudr (neparfémovaný),

po každé koupeli ve slané vodě se opláchněte sladkou vodou,

postižená místa chraňte oblečením.

Pamatujte! To, že jste sluneční alergii minulý rok neměli, neznamená, že ji nemůžete mít letos. A proto se již preventivně před sluncem chraňte, ať si nezkazíte první sluneční dny nebo vyslouženou dovolenou.

Kromě antihistaminik mohou od svědění ulevit také studené obklady. Rozhodně se pupínky ze slunce nesnažte léčit mastnými přípravky, ty celý problém ještě zhorší, vyrážka pak může začít mokvat. Postižená místa rozhodně neškrábejte, nebo celou situaci ještě zhoršíte. V následujících dnech se vyhýbejte přímému slunci, a pokud se nacházíte na dovolené u moře, mějte postižená místa zakrytá také při koupání, ideálně bílým bavlněným trikem, které na rozdíl od tmavých oděvů nepřitahuje sluneční paprsky.

Organismus je rovně vhodné podpořit vhodnými vitamíny a minerály. V tomto ohledu pomůže:

vápník,

selen,

zinek ,

, vitamín c,

vitamín e a

betakaroten.

Neméně důležitý je samozřejmě i pitný režim a používání hypoalergenních opalovacích krémů, ideálně s vysoce ochranným faktorem, tedy SPF 50. Pokud se situace ani po několika dnech nezlepší, neváhejte vyhledat lékařskou pomoc.