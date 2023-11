Botox dokáže vyhladit vrásky na 3 až 6 měsíců. Vedlejšími účinky mohou být otoky i pokřivený úsměv

Co je to botox?

Botox je protein vyrobený z botulotoxinu, produktu bakterie zvané Clostridium botulinum. Jedná se o stejnou bakterii, která způsobuje potravinový botulismus. Botox se využívá k denervaci, čili k dočasné či trvalé ztrátě nervového zásobení, a relaxaci svalu, díky čemuž dochází k vyhlazení vrásek.

Botox je sice toxin, nicméně v malém množství může být prospěšný nejen k vyhlazení vrásek, ale i k léčebným účelům. Kromě estetické medicíny nachází uplatnění rovněž v léčbě některých stavů, kam patří například hyperaktivní močový měchýř, nadměrné pocení či chronické migrény. [1, 2, 3, 4]

Jak botox funguje?

Botox je neurotoxin, z čehož plyne, že působí na nervový systém a narušuje nervové signalizační procesy, které stimulují svalovou kontrakci. Za normálních okolností nervy uvolňují látku zvanou acetylcholin, která jako chemický posel umožňuje svalu se stáhnout.

Botox ovšem zabraňuje uvolňování této chemické látky, díky čemuž dochází k dočasné svalové paralýze. Obvykle takto působí po dobu 3 až 6 měsíců. Tím, že botoxové injekce dočasně zabrání pohybu svalu, se vrásky uvolní a zjemní. Proti linkám způsobeným slunečním zářením a gravitaci však účinný není. Z tohoto důvodu se nejčastěji využívá:





botox do čela,

botox kolem očí,

botox vrásek mezi obočím,

botox do rtu. [5, 6, 7]

Botox na rty

Botoxové injekce mohou pozměnit vzhled rtů různými způsoby v závislosti na tom, do jakého místa jsou aplikovány. Pokud je cílem zvětšení objemu rtů, dermatolog stříkne injekce botoxu do střední části horního rtu.

Jakmile se svaly uvolní, dojde k tomu, že se ret stočí nahoru. Tím se prodlouží, díky čemuž bude vypadat opticky větší, aniž by skutečně získal na objemu. Samotné zvětšení rtů se obvykle provádí aplikací kyseliny hyaluronové. Dalšími možnostmi, jak lze na rty využít botox, jsou:

zvednout koutky úst,

minimalizovat záhyby v oblasti horního a spodního rtu,

odstranit linky kolem rtů nebo linky, které směřují dolů z koutků vašich úst,

zvýraznit horní ret,

opravit „gumovitý“ úsměv. [8, 9]

Botox na vlasy

Botox na vlasy není totéž jako botox na obličej, jelikož neobsahuje látku botulotoxin, tedy hlavní složku běžného botoxu. Totožný název se pro tuto proceduru používá proto, že produkty fungují na podobném principu.

Zatímco botoxové injekce uvolňují svaly a vyhlazují pleť, botox na vlasy vyplňuje vlasová vlákna, aby byly vlasy plné a hladké. Produkty mohou být aplikovány v kosmetických salonech nebo přímo doma. Vlasový botox je vhodný zejména pro vlasy bez objemu, roztřepené konečky a celkově poškozené vlasy.

Složení se liší v závislosti na produktu. Mezi populární značky patří například L’Oréal professionnel Fiberceutic, který využívá látku zvanou Intra-Cylane, nebo Majestic Hair Botox, který je tvořen ze směsi těchto látek:

kaviárový olej,

BONT-L peptid,

vitamín B-5,

vitamíny E,

kolagenový komplex. [10]

Botox: před a po

Nejméně jeden týden před zákrokem byste se měli vyvarovat pití alkoholu a dva týdny před zákrokem užívání aspirinu a protizánětlivých léků, abyste předešli vzniku modřin. Injekce jsou velmi jemné, zpravidla tedy není nutná anestezie.

Péče po aplikaci botoxu

Poté, co jste podstoupili botoxové injekce do obličeje, se zdržte používání make-upu následujících 24 hodin. Make-up by mohl pleť podráždit a rozšířit botox do jiných oblastí. Stejně tak byste po tuto dobu neměli používat jakékoli produkty péče o obličej. Botoxové injekce obvykle začnou působit 1 až 3 dny po zákroku. [11, 12, 13]

Zvažujete aplikaci botoxu? Ano

Ne

Nejsem si jistý

Jak se chovat po botoxu?

Po zákroku se alespoň 3 dny vyhněte jakémukoli tření, škrábání či masírování obličeje, abyste botox nerozšířili do jiných oblastí. Váš lékař vám také pravděpodobně doporučí, abyste alespoň 4 hodiny zůstali ve vzpřímené poloze a následujících 24 hodin vynechali fyzické aktivity a konzumaci alkoholu.

Slunečním paprskům se vyhýbejte minimálně 4 hodiny a v ideálním případě i následujících 48 hodin. V noci se pokuste nespat na ošetřených místech obličeje, abyste minimalizovali tlak na obličejové svaly. [14]

Vedlejší účinky botoxu

Po zákroku je běžné zarudnutí, zvýšená citlivost ošetřené oblasti i otok. Tyto vedlejší účinky botoxu by však měly odeznít po uplynutí jednoho dne. Někdy se rovněž mohou objevit modřiny, od kterých vám mohou pomoci ledové obklady. Zpravidla však vymizí do dvou týdnů od aplikace. Další vedlejší účinky, které se mohou dostavit, jsou:

pokles víček: k tomu dochází jen u malého procenta lidí a obvykle do 3 týdnů odezní,

suchost očí nebo silné slzení,

pokřivený úsměv nebo slintání,

bolesti hlavy: jsou spíše vzácné a odezní za 24 až 48 hodin,

žaludeční nevolnost,

necitlivost,

slabost v blízkých svalech,

příznaky podobné chřipce nebo celkový pocit nevolnosti.

Kdy vyhledat lékaře?

Přestože je to velmi nepravděpodobné, vzácně by mohlo dojít k tomu, že se botox rozšíří do těla. Objeví-li se tedy některý z následujících vedlejších účinků, měli byste neprodleně vyhledat lékaře:

potíže s mluvením či polykáním,

potíže s dýcháním,

svalová slabost,

změny vidění,

potíže s kontrolou močového měchýře. [15, 16]

Botox: cena

Kolik stojí botox, se samozřejmě liší v závislosti na ceníku jednotlivých klinik a rozsahu výkonu. Kromě samotného ošetření pravděpodobně také zaplatíte určitý poplatek za vstupní vyšetření. Rozmezí, v jakém se ceny obvykle pohybují, vypadá však následovně:

botox čelo: cena 2000 až 2800 Kč,

botox vrásek v okolí očí: cena 2700 až 4800 Kč,

Glabella botox (vrásky mezi obočím): cena od 1500 Kč,

celý obličej (glabela, oči a čelo): cena od 4000 Kč

botox rtů kyselinou hyaluronovou: cena 4500 až 6000 Kč. [17, 18]

