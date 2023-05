Bylinkami na horečku

Vysoká teplota je součástí normální tělesné reakce na infekci. Obvykle je snaha o překonání horečky zaměřena na pomoc organismu v boji s infekcí podle potřeby buď ochlazováním pomocí bylin na podporu pocení, nebo udržováním tělesné teploty pomocí hřejivých léků.

Existuje mnoho způsobů léčby, které lze bez jakéhokoli nebezpečí aplikovat doma. V žádném případě nezavrhujte odbornou pomoc lékaře, ale přece jen se vyskytují nemoci, které můžete jednoduše a pomocí přírodních prostředků léčit doma. Léčebnými prostředky mohou být bylinné čaje či éterické oleje.

Horečka jako obranný mechanismus

Není snad nikdo, kdo by ještě nikdy neměl horečku. Horečka je totiž nejúčinnější prostředek, který má náš organismus k dispozici při boji s nemocí. Zvýšením teploty se urychlí všechny procesy látkové výměny a dojde k aktivaci obraných mechanizmů těla. Cílem by proto mělo být horečku pouze snížit a to tak, aby neohrozila základní funkce našeho organismu.

Teplota člověka se pohybuje přibližně okolo 36,6–37,5 stupňů Celsia. Kdy tedy mluvíme o horečce? Přesáhne-li teplota 38 stupňů Celsia. Příčinou horečky je infekce. Jestliže je ale vašemu dítěti méně než 6 měsíců a má teploty vyšší než 40 stupňů Celsia, okamžitě volejte lékaře. V případě, že horečka trvá déle než dva dny, rovněž navštivte lékaře.

Při vysokých horečkách je nezbytná odborná pomoc – vyhledejte lékaře, jestliže tělesná teplota vystoupí nad 39 °C! Mezi bylinky vhodné ke snižování horečky patří bez černý, lípa srdčitá a meduňka.

Bez černý

Užívá se zejména proti horečce, ale i proti kašli, kolice, při bolestech krku a chřipce. Černý bez působí proti bakteriím a obsahuje vitamin A, C, B1,B2, B6, B12. Je to také ideální bylina při léčbě nachlazení a problémech s dýcháním; zvyšuje odolnost proti infekcím dolních cest dýchacích.

Z černého bezu používáme květ, který obsahuje silice, flavonoidy, třísloviny a organické kyseliny, a plod, který má organické kyseliny, třísloviny, cukry a vitaminy. Květy působí hlavně na snížení horečky, ale pozor: plody mají mírně projímavý účinek!

Jako prostředek na pocení při horečnatých onemocněních z nachlazení použijeme dvě čajové lžičky sušených květů, spaříme ve 1/4 l vařící vody a 10 minut necháme vylouhovat. Pro vypocení vypijeme dva šálky horkého čaje.

Upozornění: V lékárně je možné nejčastěji zakoupit čaj, a to porcovaný nebo sypaný. Sypaný čaj je většinou kvalitnější než porcovaný, bylinka je méně rozdrobněná, proto z ní získáme kvalitnější výluh. Černý bez je možné také zakoupit buď ve formě tablet, které se rozpouští v ústech, nebo tablet na polykání, jež se používají při nachlazení.

Lípa srdčitá

Další bylinkou proti horečce je lípa srdčitá – používají se její květy. Je to podpůrný prostředek při horečce, nachlazení a zánětech horních cest dýchacích. Zlepšuje trávení, používá se i jako kloktadlo, ústní voda či přísada do koupele.

Užití: Vnitřně v nálevu jako diaforetikum, při infekčních nemocech a horečnatých onemocněních, kdy je žádoucí potná kúra (rýma, kašel, zahlenění dýchacích cest, zánět průdušek). Dále je doporučována při onemocnění ledvin a močového měchýře i jako prostředek podporující žaludeční a střevní činnost. Lípa srdčitá má jinak stejné použití jako květ černého bezu, s nímž se často kombinuje.

Meduňka

Snižuje horečku a podporuje při ní tolik potřebné pocení. Dále pomáhá při zažívacích potížích, povzbuzuje srdeční činnost, je vhodná při nespavosti a migréně, menstruačních bolestech, je také hojivá a snižuje krevní tlak.

Byl inné čajové koncentráty

Zeměžlučová směs: 1/2 lžičky do 1 dl teplé vody, pít při nevolnosti dle potřeby nebo před jídlem (piškoty, polévka) 1–3 denně.

Tymiánová směs: Tři lžičky do 1,5–2 dl teplé vody, pít mimo jídla 4–6 denně.

Do tymiánové směsi lze přidat i diviznovou nebo šalvějovou směs, eventuálně při nervové nestabilitě a blouznění i směs lipovou.

Ostropestřcová směs: Do 1 dl teplé vody, pít po jídlech 3 denně (po piškotech, polévce).

Směs proti horečce: borůvkový kompot s dětskými piškoty, 0,5–1 g vitaminu C v prášku a s 1–4 lžícemi hroznového cukru podávat místo jídla.

Nechutenství je obvyklé, ale toto je akceptovatelná energie pro snížení námahy jater při vysoké teplotě. Jí se po lžících podle chuti během dne.

Zevně: Masírovat páteř měsíčkovým olejem a nakonec vše setřít hadříkem a nasucho zateplit teplým oděvem.

Hrudník a břicho: Namažte měsíčkovým olejem a vtírejte do pokožky 1–2 denně, 2–10 minut (přebytek setřete hadříkem).

Cvičení: Provádět podle možností celodenní dechové cvičení ve stylu ještěrčího dechu (výdech, nádech, povolit, chvilku počkat, výdech, nádech, povolit, počkat).

Byl inky a sušené plody

Rozeznáváme bylinky proti horečce a vyvolávající pocení a bylinky usnadňující odkašlávání. Sušené maliny, sušené plody jeřabiny, sušené plody borůvek, ostružin, aronie (černý jeřáb), sušené drcené šípky a jiné bobulovité ovoce jsou vynikající do bylinných směsí. Mají velké množství vitaminů a jsou vynikající příchutí v čajích. Proto, pokud se pro ně rozhodnete, můžete si je koupit v sáčcích ve specializovaných prodejnách s bylinkami.

Šanta kočičí a sporýš lékařský

Názvy těchto dvou bylinek jsou jako z pohádkové říše. Šanta kočičí je sedativum, které podporuje pocení, a sporýš lékařský je výborný prostředek povzbuzující zažívání. Čaj ze šanty a sporýše však udělá s vaší horečkou zázraky.

Příprava: Smíchejte 40 g usušené šanty kočičí, 30 g usušeného sporýše lékařského a 30 g usušeného sadce prorostlého s vodou.

1. Uložte je do suché, vzduchotěsné nádoby.

2. Do hrnku na bylinné čaje nebo do malé čajové konvice dejte 2–3 čajové lžičky směsi. Přelijte šálkem čerstvě svařené vody a 10 minut vyluhujte. Sceďte.

Dávkování: Po troškách pijte šálek roztoku tak často, jak je to možné, dokud tělesná teplota neklesne. Tento ochlazující roztok se používá, když horečka stoupne a udržuje se vysoká.

Éterické oleje

Mezi éterické oleje, jež se používají při horečce, patří silice citronu, která je velice účinná. Tu můžete nakapat do aromalampy nebo ji zředit olivovým olejem a směsí potřít záda, hrudník nebo chodidla alespoň 3× denně. Silice citronu ochlazuje organismus, pomáhá při zahlenění a zmírňuje záněty.

Čaj proti horečce

Smíchejte lipový květ s květem černého bezu. Jednu polévkovou lžíci směsi přelijte půllitrem vařící vody. Nechte asi 15 minut louhovat, přeceďte. Můžete osladit medem a citronem. Čaj by se měl pít horký.

Recepty, které nám pomohou k přípravě účinných čajů: NÁPOJ Z VIOLKY 1 lžíce nati violky 1 lžíce sušených malin 1 lžíce květu heřmánku 2 sklenice vody Směs bylin zalijeme vroucí vodou, vaříme 10 minut, přecedíme. Pijeme každé dvě hodiny půl sklenice.

ČAJ Z KVĚTŮ ČERNÉHO BEZU

1 lžíce květu černého bezu 1 lžíce violky 1 lžíce lipového květu 2 sklenice vody malinová nebo rybízová šťáva Byliny smícháme, zalijeme dvěma sklenicemi vroucí vody, přikryjeme a ponecháme 15 minut louhovat. Přecedíme a ochutíme malinovou nebo rybízovou šťávou.

NÁPOJ ZE SUŠENÝCH MALIN

40–60 g sušených malin 4 sklenice vody 40–60 g sušených malin zalijeme vroucí vodou, přikryjeme a necháme 10–20 minut louhovat. Scedíme, podle libosti ochutíme medem nebo cukrem. Pijeme v libovolném množství při horečce.

CIBULOVÝ MED

10 dkg nastrouhané cibule 10 dkg medu Obě složky smícháme a zahřejeme až k bodu varu. Podáváme každé tři hodiny polévkovou lžíci.

Připravila: Eva Maraulasová