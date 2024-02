Lípa srdčitá je národní symbol i léčivá dřevina. Využívají se její listy, květy a kůra

Lípa a její význam v ČR

Lípa (Tillia) je statná medonosná dřevina, která nachází už po staletí uplatnění v lidovém léčitelství. V dávných dobách lípám lidé přisuzovali magické schopnosti a věřili, že dokáží odhánět zlé duchy. Byly považovány za ochranný symbol, a často se proto sázely kolem lidských obydlí, aby je ochránily například před zasažením bleskem.

Vzhledem k tomu, že lípa představuje náš národní symbol, je vyobrazena na státní pečeti a standartě prezidenta České republiky v podobě zlatých ratolestí. Najdete ji ale také na českých bankovkách, znaku Policie ČR či na vojenských uniformách. Kromě České republiky pak považují lípu za svůj národní strom také Slováci a Slovinci. [1, 2, 3]

Druhy lípy

Na světe existuje dle nejnovějších vědeckých poznatků 23 druhů a 14 poddruhů lípy. Z taxonomického hlediska je však poměrně složité rozlišit jednotlivé druhy rodu Tillia, neboť se u nich vyskytuje mnoho hybridů. Na území České republiky se ale můžete setkat pouze se dvěma z nich. Jsou jimi lípa srdčitá neboli lípa malolistá (Tillia cordata) a lípa velkolistá (Tillia platyphyllos). Mezi podřazené taxony pak patří například:

lípa obecná (Tillia ×europaea),

lípa americká (Tillia americana),

lípa zelená (Tillia euchlora),

lípa stříbrná (Tillia tomentosa),

lípa řapíkatá (Tillia tomentosa ‘Petiolaris’).

Rozlišit od sebe lípu velkolistou a lípu srdčitou může přitom některým lidem dělat poměrně velké potíže, a to především v zimních měsících. Lípa velkolistá se totiž vyznačuje vysokou mezipopulační variabilitou, a to především co se týká tvarů plodů a odění listů nebo letorostů. Obecně se však lze řídit tím, že lípa srdčitá má vždy lysé listy na líci a na jejich rubu se nachází rezavé chloupky, zatímco listy lípy velkolisté mají tyto chloupky zbarveny do běla. [4, 5, 6, 7]





Jak vypadá lípa srdčitá

Pokud jde o to, jak vypadá lípa srdčitá, jedná se o opadavý listnatý strom z čeledi slézovité (Malvaceae), který dorůstá do výšky až 30 metrů. Charakteristická je pro něj vysoce klenutá, košatá koruna a silný kmen, který pokrývá tmavá kůra, jež je nejprve hladká a později praská. U báze kmene se často objevují výmladky, což jsou výhonky rostoucí ze spícího pupenu.

Lípa srdčitá se vyznačuje střídavými listy s dlouhými řapíky a srdčitým tvarem čepele, která je lemována zubatým okrajem. Světlé oboupohlavné květy má tento strom uspořádané ve vrcholičnatých květenstvích a plodem lípy je kulatá, většinou jednosemenná nažka. Ke stopce květenství je pak přirostlý zvětšený listen, který slouží jako jakási vrtulka, díky níž se plody mohou dále šířit větrem. [8, 9, 10, 11]

Rozšíření a výskyt

Lípa srdčitá se vyskytuje na většině území Evropy, jelikož se jedná o hospodářsky významnou dřevinu. Výjimkou jsou však nejsevernější a nejjižnější oblasti tohoto kontinentu. Směrem na východ je pak lípa srdčitá rozšířena přes Ural až do západní Sibiře, na západě zasahuje do Anglie, na jihu do severního Španělska a na severu ji najdete až ve Fennoskandinávii.

V České republice roste tento posvátný strom prakticky na celém jejím území. Narazíte na něj jak v nížinách, tak i v nižších horských oblastech. Vzhledem k tomu, jaký má lípa význam pro naši zemi, vysazovala se hojně na návsích a u lidských sídel jako památný či rodový strom. Těchto památných lip se přitom v České republice nachází přibližně 1850.

Jejím přirozený stanovištěm jsou lužní, roklinové a suťové lesy, ale také habrové a teplomilné doubravy. Pro dobrý růst vyžaduje vlhkou a humózní půdu, a jelikož není náročná na světlo ani teplotu, dobře se jí daří v polostínu i stínu. Tato dřevina je navíc odolná proti mrazu, zato ale v případě vysokých letních teplot předčasně shazuje své listy. [12, 13, 14, 15, 16]

Jaké má lípa srdčitá účinky na zdraví?

Účinky lípy srdčité se liší v závislosti na tom, jaká její část je použita. Květy tohoto stromu se někdy doporučují při léčbě nachlazení, kašle, horečky, infekcí a zánětů. Zároveň je tato rostlina klasifikovaná jako hypotenzní, což znamená, že snižuje vysoký krevní tlak. V lidovém léčitelství se mimo to květy lípy používaly také jako diuretikum, spasmolytikum a sedativum.

Kromě květů se pak v některých případech využívá také kůra z lípy, a to například při onemocněních jater a žlučníku nebo proti celulitidě. Některé výzkumy pak naznačují, že přípravky z lípy malolisté mohou pomoci navíc také při léčbě střevních poruch, otoků a bércových vředů.

Vědci se dále domnívají, že by lípa mohla mít pozitivní účinky také na následující potíže, avšak zatím se jedná o nepotvrzené domněnky, které je třeba podpořit ještě dalším výzkumem:

Ačkoliv jsou přípravky z lípy v případě správného dávkování považovány za bezpečné, vzácně se mohou vyskytnout určité vedlejší účinky. Některé osoby například hlásily, že po konzumaci lipových produktů se u nich objevila kopřivka nebo jiná alergická kožní reakce.

Zároveň některé zdroje uvádějí, že častá konzumace lípy může vést k poškození srdce. Z toho důvodu by všechny osoby trpící nějakou srdeční chorobou měly případné užívání lipových produktů nejprve konzultovat se svým lékařem. [17, 18, 19, 20]

Co se vyrábí z lípy srdčité?

Květy, listy a kůru lípy srdčité využívají lidoví léčitelé, farmaceutické a potravinářské společnosti i kosmetický průmysl k výrobě celé řady různých produktů. Extrakt z této rostliny se přidává do kosmetických potřeb i některých léčiv. Nejčastěji přitom lípu najdete ve specializovaných obchodech v následující podobě:

čaj z lípy,

extrakt z lípy,

lipové kapsle,

lipová tinktura.

Některé části lípy srdčité, jako jsou květy a listy, se často využívají také v kuchyni. Lipové listy jsou například výborné do salátů a květy zase slouží jako estetický kulinářský doplněk třeba na různé dezerty. Někdo upravuje také suché plody tohoto stromu a vyrábí z nich lipovou kávu nebo čokoládu.

Lipový čaj

Asi nejznámějším a nejvyužívanějším produktem z lípy je čaj. Ten si můžete buď zakoupit v obchodě, nebo sami vyrobit doma. Obvykle se výluh připravuje z květů lípy, avšak je možné použít i její listy či kůru. Vytvořit si také můžete čajovou směs, která kromě lípy obsahuje květy dalších bylin, jako je například černý bez, hluchavka, šípková růže, divizna a podobně.

Popíjení lipového čaje se odporučuje například osobám, které trpí nějakými zažívacími potížemi, a díky jeho sedativním účinkům navíc údajně pomáhá také při problémech s nespavostí. Kromě toho čaj z lípy působí relaxačně a některé zdroje navíc uvádějí, že dokáže mírnit některé lehké bolesti. [21, 22, 23, 24, 25]

Jaký je rozdíl mezi lípou srdčitou a velkolistou?

Rozlišit od sebe lípu srdčitou (malolistou) a lípu velkolistou může být pro někoho docela oříšek. V zimních měsících to dokáží prakticky jen odborníci. Na jaře a v létě vám však mohou napovědět listy obou stromů. Lícová strana listů lípy srdčité je vždy lysá, zatímco na rubu se nachází zrzavé chloupky. U lípy velkolisté pak mají chloupky na listech barvu bílou.

Kde roste lípa srdčitá?

Lípa srdčitá roste po celé Evropě s výjimkou nejsevernějších a nejjižnějších oblastí. Směrem na východ se přitom vyskytuje až na západní Sibiři. V dřívějších dobách se u nás hojně vysazovala zejména kolem lidských obydlí a na návsích jako památný nebo rodový strom. Zároveň se také věřilo, že umí odehnat zlé duchy.

Má lípa léčivé účinky?

Jednotlivé části lípy srdčité obsahují zdraví prospěšné látky, díky kterým nachází uplatnění v lidovém léčitelství i v potravinářském průmyslu. Jejím květům se přisuzují diuretické, sedativní a hypotenzní schopnosti, zatímco kůra se používala pro výrobu produktů určených například proti celulitidě. Kromě toho má údajně pomáhat mírnit bolesti hlavy, křeče, nachlazení a řadu dalších zdravotních potíží.