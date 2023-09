Bylinkami na nachlazení

Ačkoli ještě nenastala ta pravá zima, přesto jsou zamračené a chladné dny typickým obdobím, kdy můžeme trpět nachlazením, rýmou a kašlem. Proto rozhodně nemůže uškodit, když si vyzkoušíte některé z těch zlatých a osvědčených „babských“ rad! Příroda, jak známo, je nejlepší lékař. Navíc je skvělé, že bylinky nemusíme jen sami v létě pracně sbírat, ale všechny potřebné lze koupit snad v každé lékárně.

Odjakživa se vědělo, že proti nachlazení spolehlivě působí bylinky, ze kterých si vylouhujeme krásně voňavý a zároveň léčivý čaj. Dnes je lze samozřejmě koupit, ale můžeme je získat také z vlastní úrody nebo nasbírat na louce. Zde musíme mít na paměti, že proces sušení je velmi důležitý – to proto, abychom v nich uchovali co nejvíce účinných látek. Nejlépe je tedy usušit byliny na suchém místě, kde proudí čerstvý vzduch.

Použít lze i sušičku ovoce s příslušným programem. Sušené rostliny uchováváme v papírových nebo plátěných sáčcích – nejdéle však jeden rok. Poté se doporučuje nasušit si nové.





Stačí vybrat

Nyní se zaměříme na rostliny s vysokým obsahem účinných látek proti nachlazení: hlavně silice, které pomáhají rozpouštět hlen, usnadňují odkašlávání, mají antipyretické, potopudné a dezinfekční účinky. Mezi ty nejlépe dostupné u nás patří:

Bez černý

Naši prarodiče vždycky říkali: Před bezem smekni! Květ bezu černého krásně voní i chutná, ale co u něj nejvíce oceníme, je jeho potopudnost, kterou podpoříme zábalem. Navíc uvolňuje hleny a ulevuje i při vysokých teplotách.

Heřmánek lékařský

Heřmánek je další bylinkou, o které se po právu říkalo, že se před ní máme poklonit. Hlavně si ho ale musíme v čistém (!) prostředí včas nasbírat do zásoby. Uklidní podrážděný zažívací trakt, jeho dezinfekčních účinků využijeme při kloktání, prospívá už při běžném nachlazení. Můžeme ho, zejména malým dětem, osladit včelím medem – stává se tak lahodnějším.

Šalvěj

Šalvěj lékařská má všeobecně velmi příznivé účinky na lidské zdraví. Má hojivé, protizánětlivév dezinfekční účinky. Snižuje vylučování potu a sekreci žláz. Působí antibakteriálně, proto je vhodná na vyplachování úst při zánětech. Dále působí na nehojící se kožní defekty. Vhodná je i při poruchách trávicí soustavy, při nechutenství a zejména při nepříjemných zánětech sliznic.

Při podzimních únavách rovněž blahodárně působí na mozek, a zlepšuje tak koncentraci a myšlení. Pomáhá rovněž proti podzimnímu stresu. Při nachlazení léčí záněty močových cest. Šalvěj lékařská obsahuje hned několik účinných látek: flavonoidy (luteolin, apigenin), triterpeny, diterpeny, kyselinu rozmarýnovou, silice (8–25 ml/kg, hlavními složkami jsou kafr, cineol, thujon, humulen, alfa pinen, kamfen, limonen, linalool, bodnul a acetát).

Dále vitaminy řady B a látky podobné hormonu estrogenu. Ze šalvěje se sbírá nať a listy. Účinné látky jsou nejlépe rozpustné v alkoholu a o něco méně ve vodě. Pro výrobu tinktury je nejlepší šalvěj louhovat v silném destilátu po dobu deseti dní. Šalvěj však není vhodné dlouhodobě užívat díky vysoké toxicitě thujonu.

V neposlední řadě působí také příznivě na trávení, zklidňuje nervy a podporuje pro naše unavené tělo tolik potřebný spánek.

Lípa

Jen málokdo by u nás neznal vůni rozkvetlé lípy… Lípa je také klasika mezi bylinkami používanýmin při nachlazení. Pomáhá při kašli a rýmě, uvolňuje hleny. Protože lipový čaj má skutečně příjemnou chuť, můžeme ho popíjet i v době, kdy se cítíme zdraví jako řípa.

Jitrocel

Jitrocel je velmi vhodná bylinka proti úmornému a nepříjemnému nachlazení: zlepšuje odkašlávání – ostatně jitrocelový sirup by neměl chybět v žádné naší domácnosti!

Hluchavka bílá

Zobáčky květů hluchavky bílé spařené ve vroucí vodě pomohou při suchém kašli, protože nálev proměňuje skladbu hlenu, a tím usnadní vykašlávání.

Prvosenka jarní

Její květ je bohatý na aponiny, glykosidy, silice, flavonoidy, vitamin C, kyselinu křemičitou a sacharidy. Tyto látky uvolňují hleny, usnadňují vykašlávání a mají protizánětlivé a močopudné účinky. Jsou také dobré na uklidnění.

Díky éterickým olejům, silicím a tříslovinám působí i nať tymiánu obecného protizánětlivě a má silné dezinfekční účinky. Je to jedno z nejsilnějších rostlinných antiseptik – působí proti bakteriím, střevním prvokům, plísním a parazitům. Tlumí kašel.

Lékořice lysá

Její kořen obsahuje saponiny, flavonoidy, škrob, cukry, pryskyřice a hořčiny. Usnadňuje odkašlávání, rozpouští hleny a má močopudný a mírně projímavý účinek. Přidává se také do cukrovinek proti kašli a chrapotu. Mezi další zázračné léky na nachlazení patří divizna, která rozpouští hleny, uvolňuje křeče a ozdravuje sliznice. Mátu zvolíme tehdy, když nás bolí hlava, a také jí můžeme zlepšit chuť jiných čajů. Při plicních a horečnatých chorobách se hodí i přeslička, kostival, kopřiva, ostružiník nebo tužebník jilmový.

Bylinky v jednom

Víte, že proti nachlazení si můžete koupit v jednom i několik účinných bylinek najednou? Například přípravek Nasivin představuje komplexní řešení obtíží při rýmě a zánětech horních cest dýchacích. Existuje ve dvou variantách: Nasivin Sinus Sirup a Nasivin Sinus v tabletách.

V obou přípravcích jsou bylinné výtažky námi již zmiňovaného a velmi účinného bezu černého, dále je to hořec žlutý, hojně sbíraný jitrocel kopinatý a jarní bylinka prvosenka jarní; Nasivin Sinus Sirup ještě navíc obsahuje nať tymiánu obecného a kořen lékořice lysé. A víte, jak tyto léčivé byliny působí? Květ bezu černého obsahuje flavonoidy, slizové látky, silice a třísloviny.

Pomáhá zejména při nemocech z nachlazení, rozpouští hlen, usnadňuje vykašlávání; mimoto vyvolává pocení a působí jako antioxidant. Používá se i do inhalačních směsí při nemocech horních cest dýchacích, napomáhá celkovému odvodnění organismu.

Slizové látky jsou také v listu jitrocele kopinatého, ale ten obsahuje navíc ještě glykosidy, hodně barviva xantofylu, vitamin C, kyselinu křemičitou, enzymy a další, takže působí jako přírodní antibiotikum a expektorans.

Pomáhá při nemocech z nachlazení, rozpouští hlen a umožňuje lepší vykašlávání. Protože se v době nachlazení mohou objevit i trávicí obtíže, je v bylinném výtažku obsažen i hořec žlutý, respektive jeho kořen, který působí na dobré vylučování trávicích šťáv a zvýšené vylučování žluči. Obsahuje hodně hořčiny, silice, cukrů a tříslovin – ty podporují kromě jiného i činnost jater a množení červených a bílých krvinek.

Nejvíce trpí děti

Dětský organismus by měl být v době zvýšeného nebezpečí nachlazení udržován v optimální pohodě. Dítě by mělo být vyspalé, najezené, mít dostatek vitaminů v přirozené podobě. Důležitý je i pitný režim – pokud jsou sliznice vysušené, je to rizikovější. Co se týče oblékání, je třeba myslet na to, že malé děti se pohybují při zemi, kde může být průvan.

Proto je vhodné dítěti oblékat více vrstev, aby si dokázalo samo udržovat vhodnou teplotu a nepotilo se. Při příznivějším počasí je pro děti vhodný pohyb na čerstvém vzduchu. Posiluje se tím přirozeně imunitní systém a snižuje se riziko nákazy. Jedno však v podzimním období musíme mít na paměti – zcela imunní proti nachlazení není nikdo z nás!

Prevence nachlazení

Nejdůležitější ze všeho je však u podzimních nachlazení řádná prevence. Člověk, který včas ulehne, včas přeruší fyzickou zátěž, zvýší příjem tekutin, případně si vezme léky na snížení teploty a vitaminy, většinou onemocnění zvládá sám. Pokud se nachlazení komplikuje bakteriální infekcí, lékař předepíše antibiotika. Kromě vyhýbání se prostorám, v nichž se shromažďuje větší množství lidí, je důležité pít hodně tekutin a preventivně jíst ovoce a zeleninu.

Při nachlazení může člověk užívat vitamin C ve formě tablet, nejvýše však 500 miligramů denně. Denní lidská potřeba vitaminu C je menší, takže 500miligramové tablety mají smysl opravdu jenom v průběhu infektu!

Připravila: Eva Maraulasová