Chlamydie mohou vyvolat pohlavní i plicní infekci. Za potíže jsou zodpovědné tři druhy této bakterie

Co jsou chlamydie?

Chlamydie jsou nepohyblivé bakterie, které parazitují na živých buňkách svých hostitelů, pomocí nichž se také přenášejí. Tyto mikroorganismy mohou přežívat v buňkách, bez toho aniž by způsobovaly nějaké problémy, stejně tak ale stojí za vznikem mnoha zdravotních obtíží. Zpravidla přitom napadají:

sliznici urogenitální traktu,

dýchací cesty,

oční spojivky,

klouby ,

nervový systém.

Chlamydie se šíří přímým kontaktem s buňkami, ve kterých parazitují, ale i kapénkami létajícími vzduchem z dýchacího ústrojí. U novorozenců dochází k nákaze také při průchodu porodními cestami. Infekce chlamydiemi se u nich v takovém případě projevuje zánětem plic či zánětem očních spojivek.

Co se týče rozmnožovacího ústrojí mužů a žen, v něm může parazitovat Chlamydia trachomatis, která je přenosná sexuálně, a to nejen při vaginálním styku, ale také anální a orální formou. Momentálně představuje jednu z nejčastějších nemocí mezi sexuálně aktivními lidmi ve věku 15 až 50 let, přičemž riziko nakažení je větší u promiskuitních lidí, kteří zanedbávají zásady bezpečného sexu a nepoužívají prezervativy.

Nevýhodou chlamydií je mimo jiné to, že ve spoustě případů probíhá infekce skrytě, a to jak u mužů, tak u žen, což má za následek nevědomé šíření infekce. V případě zjištění nákazy je nutné okamžitě kontaktovat všechny sexuální partnery, kteří by se následně měli nechat otestovat. [1, 2, 3, 4]

Druhy chlamydií

Za lidská onemocnění způsobená těmito parazitickými organismy jsou zodpovědní hned tři různí původci. Každý z nich přitom vyvolává infekce v jiných částech těla a liší se také způsobem přenosu. Výskyt některých z nich je přitom běžnější než výskyt jiných. Mezi tyto tři zástupce bakterií z rodu Chlamydia tedy patří:

Chlamydia trachomatis,

Chlamydia pneumoniae,

Chlamydia psittaci.

Chlamydia trachomatis

Jak bylo výše uvedeno, vůbec nejrozšířenějším druhem je Chlamydia trachomatis, která se přenáší vaginálním, análním i orálním stykem. Bakterie se do těla pacienta dostanou prostřednictvím sliznice urogenitálního traktu a mezi první příznaky, které se v případě nákazy objeví, patří výtok a nepohodlí při sexu či močení.

Tento druh bakterie může způsobit infekce v mnoha orgánech těla, jako je například močová trubice, děložní čípek nebo konečník. Ačkoliv se primárně šíří sexuálně, běžně se také stává, že je přenesena z matky na dítě během porodu. Při šíření pohlavním stykem pak může Chlamydia trachomatis způsobit následující infekce:

ženy – cervicitida, uretritida a zánětlivé onemocnění pánve,

– cervicitida, uretritida a zánětlivé onemocnění pánve, muži - uretritida a méně často epididymitida,

- uretritida a méně často epididymitida, obě pohlaví – infekce konečníku (proktitida), lymfogranuloma venereum a reaktivní artritida.

Chlamydia pneumoniae

Druhým známým typem této bakterie je Chlamydia pneumoniae, která se šíří kapénkami. Přenos probíhá obvykle ve chvíli, kdy nakažená osoba kýchá nebo kašle a zdravý jedinec kapičky obsahující tyto bakterie vdechne. Chlamydia pneumoniae pak může způsobit plicní infekci, jež vede k zápalu plic neboli pneumonii.

Infekce způsobená touto bakterií představuje zvláštní riziko zejména pro lidi v pečovatelských domech, školách, vojenských táborech, věznicích a dalších zařízeních, kde se pohybuje velké množství lidí. Chlamydia pneumoniae může navíc kromě zápalu plic způsobit také reaktivní onemocnění dýchacích cest.

Chlamydia psittaci

Třetím zástupcem je Chlamydia psittaci vyvolávající vzácnou infekci zvanou psitakóza, která způsobuje neobvyklý typ zápalu plic. Tento druh plicní chlamydie se vyskytuje u ptáků, a to i u těch, kteří jsou chovaní v zajetí, kam patří například drůbež a různé druhy papoušků. Psitakóza se tak může projevit u majitelů domácích zvířat, veterinářů nebo třeba pracovníků v drůbežářském průmyslu. [5, 6, 7, 8]

Kdo je nákazou nejvíce ohrožen?

Bakterie Chlamydia trachomatis se v našich zeměpisných šířkách vyskytuje nejčastěji u sexuálně aktivních mladých lidí ve věku od 15 do 24 let. Tyto osoby se mohou od infikovaného sexuálního partnera nakazit chlamydiemi, pokud nepoužívají bariérovou ochranu. Nejvíce jsou pak ohroženi muži i ženy, kteří své sexuální partnery často střídají.

Náchylnost k chlamydiové infekci zvyšuje navíc také cervikální ektopie, kterou trpí některé dospívající dívky a mladé ženy. Kromě toho jsou za rizikovou skupinu, jež je náchylnější k nákaze chlamydiemi, považovány také osoby HIV pozitivní. A nakonec, jak už bylo několikrát zmíněno, jsou ohroženi také novorozenci, kteří mohou infekci chytit od matky při porodu. [9, 10, 11, 12]

