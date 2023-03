Chlamydie patří mezi nejčastější sexuálně přenosné nemoci. Pokud se včas neléčí, končí neplodností

Chlamydie jsou nepohyblivé bakterie, které parazitují na živých buňkách svých hostitelů, pomocí nichž se také přenášejí. Tyto mikroorganismy mohou přežívat v buňkách, bez toho aniž by způsobovaly nějaké problémy, stejně tak ale stojí za vznikem mnoha zdravotních obtíží. Zpravidla napadají:

Sliznici urogenitální traktu

Dýchací cesty

Oční spojivky

Klouby

Nervový systém

Chlamydie se šíří přímým kontaktem s buňkami, ve kterých parazitují, ale i kapénkami létajícími vzduchem z dýchacího ústrojí. U novorozenců dochází k nákaze také při průchodu porodními cestami. Infekce chlamydiemi se u nich v takovém případě projevuje zánětem plic či očních spojivek.

Co se týče rozmnožovacího ústrojí mužů a žen, v něm může parazitovat Chlamydia trachomis, která je přenosná sexuálně, a to nejen při vaginálním styku, ale také anální a orální formou. Momentálně představuje jednu z nejčastějších nemocí mezi sexuálně aktivními lidmi ve věku 15 až 50 let, přičemž riziko nakažení je větší u promiskuitních lidí, kteří zanedbávají zásady bezpečného sexu a nepoužívají prezervativy.

Nevýhodou chlamydií je mimo jiné to, že ve spoustě případů probíhá infekce skrytě, a to jak u mužů, tak u žen, což má za důsledek nevědomé šíření infekce. Po zjištění nákazy je nutné okamžitě kontaktovat všechny sexuální partnery, kteří by se následně měli nechat otestovat.

Příznaky chlamydií

Příznaky chlamydiové infekce nejsou nijak specifické, mohou navíc značit i jiná onemocnění, například kapavku. K tomu, aby mohla být nemoc diagnostikována, je proto vždy třeba navštívit lékaře, který provede potřebné testy. Obecně se ale za nejčastější příznaky považuje:

Svědění pochvy

Bílý výtok

Bolest v podbřišku

Bolest při pohlavním styku

Krvácení mezi menstruacemi

Bolest varlat

Bělavý výtok z penisu

Pálení při močení

Pokud se infekce neléčí, může způsobit řadu obtíží, mezi nimi třeba endometriózu, bolestivou menstruaci a patologické změny na děložním čípku. U jedinců, kteří chlamydiemi trpí, je navíc potvrzená větší náchylnost k dalším pohlavním nemocem, včetně infikace virem HIV. Vleklá forma infekce může navíc vést k poškození vejcovodů a dělohy. U mužů pak k zánětu nadvarlat či prostaty. Výsledkem může být také trvalá neplodnost.

Infekce konečníku

Chlamydie trachomatis, která infikuje pohlavní sliznice u mužů i žen, může napadnout také oblast konečníku. Tyto obtíže se budou projevovat bolestí rekta, výtokem z něj či krvácením.

Oční infekce

Po kontaktu s infikovanými sekrety může dojít také k zanesení chlamydie do očí, což vede k zánětu spojivek či rohovky.

Diagnostika a léčba nemoci

Chlamydiová infekce může být diagnostikována z moči nebo ze stěru děložního hrdla u žen a močové trubice u mužů. Popřípadě lze stěr udělat také z rekta. Pravidelné testování na pohlavní choroby se ale doporučuje všem sexuálně aktivním jedincům, zejména pak ženám do 25 let, u kterých se chlamydie vyskytují vůbec nejčastěji. Test by měl následovat i tři měsíce po dokončené léčbě, která spočívá v užívání antibiotik. Obtíže většinou zmizí do dvou týdnů od jejího zahájení.

Prevence

Vzhledem k tomu, že se jedná o sexuálně přenosnou nemoc, je stejně jako u jiných pohlavních chorob nejúčinnější prevencí úplná abstinence. Riziko přenosu infekce lze však snížit také používáním prezervativu a pečlivým vybíráním sexuálních partnerů.