Menstruační bolesti by ženu neměly omezovat v běžných činnostech. Jak se jich zbavit?

Trápí vás každý měsíc nesnesitelné menstruační bolesti, které vám znemožňují vykonávání normálních aktivit? Ačkoliv spousta žen považuje bolest břicha při menstruaci za běžnou součást života, ve skutečnosti by tento problém nikdy neměly brát za samozřejmost a zároveň by ho neměly podceňovat. Co pomáhá na menstruační bolesti, jak jejich průběh zmírnit a kdy vyhledat lékaře?