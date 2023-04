Křeče v nohou se ozývají hlavně v noci. Jak s nimi bojovat?

Křeče v nohách jsou velice nepříjemným a poměrně četným zdravotním problémem, který v mnoha případech neznamená žádné riziko. Záleží však na původci obtíží. Zatímco v některých případech mohou být křeče způsobeny „pouhým“ přetížením svalstva, jindy je na vině nemoc či otrava organismu.

Kvůli nepříjemným křečím v nohách se alespoň jednou v životě probudil snad každý z nás. Ačkoli vůlí neovladatelné a náhlé stažení svaloviny může být opravdu nepříjemné, pro člověka zpravidla nepředstavuje žádné nebezpečí, alespoň co se týče lokálních křečí, které velice často postihují oblast nohy od kolene dolů. A tak zatímco některé pacienty trápí křeče v prstech u nohou, jiní si stěžují na křeče v lýtkách či dokonce v celých chodidlech. Běžné pak bývají také křeče v horních končetinách či svalech zad. Se zády souvisí rovněž křeče v nohou od páteře.

Svalová křeč je prudký stah svalstva, který vzniká nezávisle na vůli člověka. Jde o ochrannou reakci svalu, který se tímto způsobem brání před možným poškozením. Nejčastěji pacienty trápí křeče v nohou v noci, kdy jsou na vině křeče kosterního svalstva, které je nejvíce zatíženo.

Křeče v nohou mohou potrápit všechny věkové skupiny, a to včetně malých dětí, přičemž rozvoj obtíží ovlivňuje hned několik faktorů, jako jsou například chlad, únava a poruchy výživy, kdy jsou křeče způsobeny například ztrátou tekutin či minerálů.

Křeče v nohou: příčiny

Svalové křeče v nohách mohou mít celou řadu příčin. Ty se liší v závislosti na typu křečí, které mohou být bud primárního, či sekundárního charakteru.

Primární křeče v nohách

Pokud se příčiny křečí nohou nepodaří zjistit, hovoříme o takzvaných primárních neboli idiopatických křečích. I přes neznámý původ obtíží však existuje celá řada teorií o tom, co je může způsobovat. Mezi možné příčiny, o kterých lékaři hovoří, patří:

abnormální nervové přenosy během spánku, které vedou k mimovolné svalové kontrakci a křečím,

přetěžování svalů na nohou nadměrnou fyzickou námahou nebo cvičením ,

, náhlé, krátkodobé přerušení toku krve do svalů, což vede ke křečím v důsledku nedostatku kyslíku a živin.

Primární křeče trápí častěji starší populaci. Je to dáno tím, že se šlachy spojující svaly a kosti s věkem zkracují, což má za následek mimovolní stahy a křeče. Primární křeče se velice často objevují také u mladých lidí a sportovců v důsledku nesprávného zatížení určité svalové skupiny, přičemž nejčastější se pojí s lýtkovými svaly. Vhodnou prevenci proti primárním křečím představují protahovací cviky, které kromě frekvence snižují také intenzitu svalových křečí.

Sekundární křeče v nohách

Jak už samotné označení napovídá, sekundární křeče nikdy nepřichází samy o sobě, ale v doprovodu jiných obtíží. Těmi může být například:

neurologické onemocnění : například onemocnění motorických neuronů či periferní neuropatie,

: například onemocnění motorických neuronů či periferní neuropatie, onemocnění jater : při zhoršené funkci jater se v krvi hromadí toxiny, které mohou způsobit křeče,

: při zhoršené funkci jater se v krvi hromadí toxiny, které mohou způsobit křeče, infekční onemocnění : svalové křeče může způsobit například tetanus,

: svalové křeče může způsobit například tetanus, toxiny v krvi : křeče v nohách mohou být důsledkem života ve znečištěném prostředí a konzumace nezdravých potravin a pokrmů, kdy se v krvi nahromadí rtuť nebo olovo,

: křeče v nohách mohou být důsledkem života ve znečištěném prostředí a konzumace nezdravých potravin a pokrmů, kdy se v krvi nahromadí rtuť nebo olovo, dehydratace : u některých jedinců vede nedostatek vody v těle ke snížené koncentraci elektrolytů a minerálů potřebných ke správnému fungování svalů a nervů, což může způsobit mimo jiné i křeče v nohou,

: u některých jedinců vede nedostatek vody v těle ke snížené koncentraci elektrolytů a minerálů potřebných ke správnému fungování svalů a nervů, což může způsobit mimo jiné i křeče v nohou, vysoká hladina vápníku v krvi: kromě bolestí svalů a kostí může abnormálně vysoká hladina vápníku způsobit také křeče.

Velice častým problémem bývají rovněž křeče v nohou v těhotenství, kdy se jedná o naprosto přirozený jev, který je důsledkem zvyšující se hmotnosti budoucí maminky. Kvůli té dochází k podstatnému zvýšení svalové zátěže dolních končetin, které jsou mnohem náchylnější ke vzniku křečí. Těhotenství je u žen nejčastější příčinou křečí v nohou.

Dalšími možnými příčinami může být:

sedavý způsob života,

přetěžování svalů,

nevhodná obuv,

nedostatek vitamínů D, E a F,

nadváha ,

, nadměrná konzumace mléčných výrobků s tavícími solemi,

stres,

únava.

Křeče kosterního svalstva bývají velmi často způsobeny také nedostatkem hořčíku, tedy stavem, který se odborně označuje jako hypomagnezémie. Právě hořčík společně s vápníkem jsou přitom zásadní pro ovládání svalových zakončení, přičemž hořčík zajišťuje svalovou relaxaci a vápník koncentraci, tedy stažení svalu. Bez dostatečné hladiny obou prvků je funkce svalů oslabena, což se projeví třeba zmíněnými křečemi.

Jak poznat křeče v nohách?

Křeč je označení pro epizodu bolesti, která vzniká v důsledku náhlé a vůlí neovladatelné kontrakce svalu. Může postihnout veškeré svaly v těle, nejčastěji však postihuje právě dolní končetiny, konkrétně pak svaly lýtka, chodidel a stehen. Obtíže trvají zpravidla několik vteřin, v některých případech však mohou být dlouhé i několik minut.

Během záchvatu mohou postižené svaly ztuhnout, ale v některých případech dochází rovněž ke ztuhnutí prstů a celých chodidel. Typická je také zhoršená pohyblivost. Po odeznění akutních obtíží bolest a ztuhlost obvykle přetrvává, a to až několik hodin, někdy i dní.

Co na křeče v nohách pomáhá?

Pokud vás trápí křeče v nohách opakovaně, rozhodně by vaše kroky měly směřovat do ordinace lékaře, který váš stav zhodnotí a případně vyloučí některá onemocnění, jejichž projevem jsou právě křeče v nohách. V případě, že se bude jednat o sekundární křeče, zaměří se lékař na léčbu obtíží, které křeče vyvolaly. Pokud naopak dojde k závěru, že se jedná o primární křeče, doporučí vám úpravu životosprávy. Konkrétně se jedná o tyto zásady:

Udržujte dostatečnou hladinu hořčíku v krvi.

Dbejte na pravidelný pohyb .

. V případě nutnosti snižte hmotnost.

Po fyzické námaze se protahujte.

Zvyšte příjem tekutin.

Dopřejte svalům relaxaci.

Jídelníček podpořte doplňky stravy.

Co jíst při svalových křečích nohou?

V rámci správné výživy je doporučeno také dbát na dostatečné množství minerálů a vitamínů. Co se týče hořčíku, ten je obsažený například v:

slunečnicových semínkách,

celozrnném pečivu,

mléku a mléčných výrobcích,

mořských rybách,

mandlích,

fazolích.

Pro správné vstřebávání vápníku, který se nachází například v mléčných výrobcích, čočce, mandlích a rybách, je důležitý dostatek vitamínu D. Ten získáváme převážně ze slunečního svitu, v určité míře se však nachází i v některých potravinách, jako jsou ryby, sója či mléko. Křeče mohou být spojovány i s nedostatkem draslíku, který obsahují sušené meruňky, mrkev, fíky, fazole nebo špenát.

Léčba křečí v nohách

Léčba sekundárních křečí se vždy odvíjí od jejich příčiny. Pokud pacienta například trápí křeče v nohách v důsledku onemocnění jater či poškození jater, dochází k hromadění toxinů v krvi, které vedou ke svalovému napětí a křečím. V takovém případě lékař předepisuje léky na uvolnění tohoto napětí, tedy takzvaná myorelaxancia. Primární křeče v nohou se léčí zpravidla kombinací vhodného cvičení a léků proti bolesti.

Léky na křeče v nohou

Co se týče léků proti bolesti, pokud lékař nedoporučí jinak, můžete sáhnout po některých z volně prodejných přípravků, jako je paracetamol (paralen) a nesteroidní protizánětlivé léky (ibuprofen). Z léků na uvolnění svalového napětí se nejvíce uplatňují centrálně působící myorelaxancia, která ovlivňují mozek, anebo periferně působící myorelaxancia, jež svůj účinek soustředí přímo do svalů.

Ve většině případů se jedná o léky na předpis, které pacientovi musí předepsat lékař, existují však i slabší volně prodejné varianty. Jedná se například o Quajacuran, který se typicky užívá na zklidnění při úzkostech a nervozitě. Přesto, že na jeho koupi nepotřebujete předpis, o jeho užívání proti křečím byste se měli poradit se svým lékařem.

Další alternativu při léčbě křečí nohou představuje chinin, což je lék, který byl původně vyvinutý k léčbě malárie. Následný výzkum však ukázal, že má velký význam také při zmírňování křečí. Vzhledem k tomu, že jsou přípravky s obsahem chininu spojeny s řadou vedlejších účinků, měli byste je užívat pouze na základě předchozí konzultace s lékařem. Potrápit vás může hlavně:

Mezi velmi vzácné, ale zato závažné účinky chininu patří trombocytopenie, tedy snížené množství krevních destiček, což souvisí s vyšším rizikem krvácivosti z nosu, dásní, do očí, mozku či trávicího traktu. Z toho důvodu by se chinin měl užívat jen na doporučení lékaře.

Vzhledem k vysoké míře úmrtnosti, která byla v minulosti v souvislosti s léčbou tímto přípravkem zaznamenána, jej lékaři předepisují jen těm pacientům, u kterých jeho užívání přesahuje rizika. Zpravidla se tak děje v případě, kdy pacient vyzkoušel všechny ostatní možnosti a jeho stav se přesto nezlepšil, anebo pokud je četnost křečí taková, že pacientovi výrazně zhoršuje kvalitu života.

Cvičení na křeče v nohách

Správné cvičení dokáže od primárních křečí v nohách ulevit ve valné většině případů. Lze jej provádět buď přímo v průběhu křečí, a to za účelem zmírnění bolesti a uvolnění křeče (léčebné cvičení), anebo preventivně.

Léčebné cvičeníSilné křeče v nohou lze okamžitě potlačit pomocí speciálních cviků, které spočívají v protáhnutí a rozmasírování postižených svalů. Jak postupovat? V případě křeče natáhněte postiženou nohu a přitáhněte špičky prstů směrem nahoru ohnutím nohy v kotníku tak, aby prsty směřovaly směrem k lýtku, a zkuste několik minut chodit po patách.

Pohyb v podobě chůze je nápomocný hlavně v okamžiku, kdy se křeč nachází v oblasti chodidla. Přitlačení paty zas pomáhá v případě křeče orientované v lýtku. Pokud vás přepadne křeč ve stehenním svalu, je nejúčinnější pomocí natáhnutí postiženého místa. Po odeznění příznaků se nedoporučuje navracet se k činnosti, která křeč vyvolala.

Preventivní cvičeníPreventivní cviky je vhodné aplikovat, pokud chcete snížit riziko rozvoje křečí v nohou, přičemž v ideálním případě byste končetiny měli protahovat alespoň třikrát denně. V případě křečí v lýtkách, které pacienty trápí nejčastěji, pomáhá tento postup:

stoupněte si zhruba metr od zdi,

natáhněte paže před sebe a předkloňte se tak, abyste se jimi opřeli o zeď,

dbejte na to, aby chodidla celou plochou zůstala na zemi ,

, zhluboka dýchejte a vydržte v této pozici alespoň po dobu 5 sekund, pak se uvolněte,

tento cvik provádějte přibližně pět minut.

Kdy navštívit lékaře?

Váháte, zda jsou časté křeče v nohách důvodem pro návštěvu lékaře? Rozhodně ano. Pokud se obtíže vyskytují opakovaně, je třeba vyloučit řadu závažných chorob, které by se tímto způsobem mohly projevovat. Do ordinace lékaře by vaše kroky měly automaticky vést také v momentě, kdy jsou křeče v nohách opravdu silné a způsobují vám nepřiměřenou bolest, anebo pokud vám jejich výskyt zhoršuje kvalitu života.

Některé stavy spojené s křečemi nohou si žádají dokonce okamžitou lékařskou péči. Bez odkladu byste měli navštívit odborníka, pokud:

křeče trvají déle než deset minut a váš stav se navzdory cvičení nelepší,

a váš stav se navzdory cvičení nelepší, křeče se objeví po kontaktu s jedovatými nebo potenciálně infikovanými látkami (například pokud jste si poranili nohu a vnikla vám dovnitř kontaminovaná zemina, která může někdy obsahovat bakterie způsobující závažnou infekci, jako je například tetanus),

byli jste před vznikem křečí v kontaktu s těžkými kovy, jako je rtuť nebo olovo.

Babské rady na křeče v nohách

Pokud si dříve, než se vydáte do lékárny pro léky proti bolesti, chcete od obtíží zkusit ulevit přírodní cestou, můžete se kromě změny návyků popsaných výše zkusit obrátit na starší část populace, která vám zaručeně poradí tipy a triky, kterými si od nepříjemných křečí ulevovaly generace před vámi.

Možná vás překvapí, že důležitou roli hrál při léčbě křečí alkohol, konkrétně rum. Ten ale pacienti nekonzumovali. Sloužil totiž podobně jako léčebná mast. Nejprve jej bylo nutné zahřát a následně se vmasíroval do postižených míst. Potírat nohy doporučovaly babičky také studenou vodou smíchanou s octem. Svůj podíl na léčbě pak běžně měly také bylinné čaje, především z lipového květu či hlohu obecného.

