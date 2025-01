Dieta při cukrovce slouží ke kontrole hladiny cukru v krvi. O jídelníčku se lze poradit s dietologem

Dieta při cukrovce se zaměřuje na potraviny bohaté na vlákninu, protože ta zpomaluje nárůst hladiny cukru v krvi. Z toho důvodu by podstatnou část stravy diabetiků měla tvořit zelenina či ovoce a kromě nich by v ní neměly chybět ani zdravé tuky, kvalitní bílkoviny a sacharidy. Potřeba by naopak bylo omezit příjem soli, přidaného cukru a nasycených tuků či trans tuků, které se ve větším množství nacházejí například ve zpracovaných potravinách.