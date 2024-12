Energiťák místo normální svačiny? To brzy skončí, děti mladší 15 let už si energetické nápoje nekoupí

Co jsou energetické nápoje?

Energetické nápoje, označované také jako energy drinky nebo lidově „energeťáky/energiťáky“, představují skupinu nealkoholických nápojů s obsahem stimulačních látek. Jako stimulanty v nich vystupují hlavně kofein a taurin. Druhou hlavní složku představují cukry a umělá sladidla. Někdy se do nich přidávají také výtažky z bylin, vitamíny a jiné látky.

Z výživového hlediska je nelze považovat za nijak hodnotné. Lidé tyto nápoje pijí kvůli jejich působení na centrální nervovou soustavu. Po vypití energy drinku se dostaví nával rychlé energie a povzbuzení, což může lidem pomoct třeba zůstat bdělí za volantem či v práci. Pravidelné a časté pití energetických nápojů ale rozhodně zdravé není. Stimulanty v nich obsažené mohou navíc prohloubit již existující zdravotní problémy. [1, 2, 3, 4, 5]

Složení energetických nápojů

Kofein : jedná se o primární stimulant v energetických nápojích. V jedné plechovce energy drinku se průměrně nachází 80–150 mg kofeinu. Pro porovnání, hrnek černé kávy obsahuje 60–80 mg kofeinu. Nadměrné množství kofeinu vede k nespavosti, bušení srdce, zrychlení tepové frekvence a nervozitě.

: jedná se o primární stimulant v energetických nápojích. V jedné plechovce energy drinku se průměrně nachází 80–150 mg kofeinu. Pro porovnání, hrnek černé kávy obsahuje 60–80 mg kofeinu. Nadměrné množství kofeinu vede k nespavosti, bušení srdce, zrychlení tepové frekvence a nervozitě. Taurin : aminokyselina taurin se pro své povzbudivé a regenerační účinky často kombinuje s kofeinem, aby bylo dosaženo efektivnějšího zlepšení výkonu. Podle některých studií může přiměřené množství taurinu dokonce zlepšovat kardiovaskulární zdraví. Přemíra ale způsobuje zdravotní problémy.

: aminokyselina taurin se pro své povzbudivé a regenerační účinky často kombinuje s kofeinem, aby bylo dosaženo efektivnějšího zlepšení výkonu. Podle některých studií může přiměřené množství taurinu dokonce zlepšovat kardiovaskulární zdraví. Přemíra ale způsobuje zdravotní problémy. Cukry : představují druhou nejproblematičtější složku energy drinků, protože jich tyto nápoje obsahují opravdu hodně. Nadměrný příjem cukru podporuje vznik zubního kazu. Také vede k obezitě, cukrovce a dalším civilizačním chorobám.

: představují druhou nejproblematičtější složku energy drinků, protože jich tyto nápoje obsahují opravdu hodně. Nadměrný příjem cukru podporuje vznik zubního kazu. Také vede k obezitě, cukrovce a dalším civilizačním chorobám. Náhradní sladidla : výrobci energy drinků někdy používají ve snaze snížit celkové množství cukru v nápoji nízkokalorická sladidla, jako jsou cyklamát sodný, aspartam nebo acesulfam draselný.

: výrobci energy drinků někdy používají ve snaze snížit celkové množství cukru v nápoji nízkokalorická sladidla, jako jsou cyklamát sodný, aspartam nebo acesulfam draselný. Bylinné extrakty : do energy drinků se často přidávají ženšen a guarana. Jde o extrakty z bylinek, které potencují povzbuzující účinek nápoje.

: do energy drinků se často přidávají ženšen a guarana. Jde o extrakty z bylinek, které potencují povzbuzující účinek nápoje. Vitamíny: ve složení se často nacházejí vitamíny skupiny B. Tyto vitamíny nejsou rozpustné ve vodě a energy drinky jich často obsahují více, než je zdraví prospěšné. U některých osob tak mohou způsobit problémy, zejména u těch s oslabenými játry a ledvinami. [6, 7, 8, 9]

Pití energy drinků a jejich rizika pro děti

Obliba energetických nápojů mezi dětmi a dospívajícími roste. Proto dnes není nic neobvyklého, když si školák na prvním stupni dá několikrát týdně místo svačiny plechovku energiťáku. Dvě plechovky běžného energetického nápoje ovšem obsahují tak velké množství kofeinu, že to výrazně překračuje doporučenou denní dávku kofeinu pro děti a adolescenty.





Dětský organismus je vůči kofeinu mnohem vnímavější v porovnání s dospělým, podobně jsou na tom i těhotné ženy. Bezpečná dávka je tedy nižší. Nadměrný příjem stimulantů tak může vážně poškozovat zdraví dítěte. Vede především k níže uvedených problémům:

Poruchy spánku : kofein je stimulant, proto způsobuje v nadměrných dávkách potíže se spánkem. Dítě je pak naopak mnohem unavenější a podrážděnější, protože nemůže kvalitně zregenerovat.

: kofein je stimulant, proto způsobuje v nadměrných dávkách potíže se spánkem. Dítě je pak naopak mnohem unavenější a podrážděnější, protože nemůže kvalitně zregenerovat. Poškození mozku : fenylalanin, benzoan sodný a kofein jsou látky, které ve zvýšených dávkách poškozují neurony. Děti pak trpí nejrůznějšími psychickými problémy, úzkostmi, depresemi či zvýšenou agresivitou.

: fenylalanin, benzoan sodný a kofein jsou látky, které ve zvýšených dávkách poškozují neurony. Děti pak trpí nejrůznějšími psychickými problémy, úzkostmi, depresemi či zvýšenou agresivitou. Poškození zubní skloviny : energetické nápoje obsahují velké množství cukru, což zvyšuje riziko vzniku zubního kazu. Nápoje navíc obsahují kyselé látky, takže v ústech je kyselejší prostředí a zubní sklovina je náchylnější k erozi.

: energetické nápoje obsahují velké množství cukru, což zvyšuje riziko vzniku zubního kazu. Nápoje navíc obsahují kyselé látky, takže v ústech je kyselejší prostředí a zubní sklovina je náchylnější k erozi. Kardiovaskulární onemocnění : stimulanty ovlivňují činnost oběhové soustavy. Nebezpečné jsou hlavně pro jedince, kteří již mají nějaké kardiovaskulární onemocnění. Kofein zrychluje srdeční činnost a zvyšuje krevní tlak.

: stimulanty ovlivňují činnost oběhové soustavy. Nebezpečné jsou hlavně pro jedince, kteří již mají nějaké kardiovaskulární onemocnění. Kofein zrychluje srdeční činnost a zvyšuje krevní tlak. Nadváha a obezita : přísun velkého množství cukru značně navyšuje denní příjem kalorií. V důsledku pozitivní energetické bilance se tak zvyšuje riziko rozvoje nadváhy a obezity.

: přísun velkého množství cukru značně navyšuje denní příjem kalorií. V důsledku pozitivní energetické bilance se tak zvyšuje riziko rozvoje nadváhy a obezity. Poškození jater: dlouhodobý příjem umělých sladidel ve velkém množství představuje pro játra ohromnou zátěž, což jim rozhodně neprospívá. [10, 11, 12, 13, 14]

Závislost na energetických nápojích

Dalším závažným problémem, který provází nadměrné pití energetických nápojů, je možný vznik závislosti. Pokud si dotyčný zvykne na rychlé povzbuzení a příliv energie, který se bezprostředně po vypití energetického nápoje dostaví, může pak vnímat jako problém, že tyto pocity rychle odezní a nahradí je únava, skleslost či smutek.

Aby je co nejrychleji zahnal, dá si další drink, čímž se dostává do začarovaného kruhu. Mozek si zvykne na pravidelný přísun psychostimulačních látek, a aby zůstal bdělý a bystrý, začne vyžadovat další a další. Konzumace energetických nápojů jde navíc mnohdy ruku v ruce s cigaretami, alkoholem a jinými návykovými látkami. [15, 16, 17, 18]

Zákaz prodeje energetických nápojů dětem

Desítky tisíc dětí v Česku pravidelně konzumují energy drinky, což má negativní vliv na jejich psychické a fyzické zdraví. Podle statistik si každý pátý školák ve věku 11–15 let dopřeje alespoň jeden energetický nápoj týdně. V mnoha zemích se proto postupně zavádí omezení jejich prodeje a děti si je už nemohou kupovat třeba v Polsku, Litvě a dalších pobaltských státech.

Podobný trend bude následovat i v tuzemsku. Vláda již schválila návrh zákazu, podle kterého by se energetické nápoje nesměly prodávat a podávat osobám mladším 15 let. Dále by se nesměly prodávat ani ve zdravotnických zařízeních či ve školách. Omezení by se mělo vztahovat i na reklamu, což třeba znamená, že by energy drinky dostaly méně lákavé obaly.

Svaz výrobců nealkoholických nápojů (SVNN) říká, že jejich výrobky nejsou škodlivé samy o sobě, ale problematická je jejich nadměrná konzumace. Podle SVNN by bylo vhodnější zaměřit se spíše na osvětu a vysvětlovat dětem, proč pro ně nejsou energetické nápoje vhodné. Otázkou tedy je, jakou bude mít novela nakonec finální podobu. V Česku totiž není dodnes ani legislativně definovaný termín „energetický nápoj“, proto je nutné dořešit i tyto detaily. [19, 20, 21, 22]

