Optimální hodnoty krevního tlaku se liší podle věku. Nebezpečný je přílišný pokles i vzestup

Co je to krevní tlak?

Krevní tlak představuje sílu, kterou protékající krev působí na cévní stěny. Vzniká pravidelným stahováním srdce, které zde plní funkci pumpy, což zajišťuje proudění krve lidským organismem. Konkrétní hodnota krevního tlaku se pak v různých místech krevního oběhu liší, přičemž nejvyšší bývá ve větších tepnách, zatímco směrem k periferním oblastem klesá a nejnižší je v žilním systému.

Termínem krevní tlak lékaři nejčastěji označují arteriální krevní tlak, což je tlak krve ve velkých tepnách. Obecně se pak jeho hodnota mění v závislosti na srdečním cyklu. Podle toho rozlišujeme dvě různé hodnoty, které vypadají následovně:

Systolický krevní tlak – jde o nejvyšší tlak krve, který se měří během stahu srdce, kdy je okysličená krev vypuzována do krevního oběhu. Takový okamžik se pak označuje jako systola.

– jde o nejvyšší tlak krve, který se měří během stahu srdce, kdy je okysličená krev vypuzována do krevního oběhu. Takový okamžik se pak označuje jako systola. Diastolický krevní tlak – jedná se o nejnižší tlak krve, jenž se hodnotí v momentě, kdy mezi jednotlivými stahy dochází k uvolnění (relaxaci) srdeční svaloviny. V takovém případě hovoříme o diastole.

Hodnoty systolického a diastolického krevního tlaku závisí na celkovém zdravotním stavu pacienta, ale i na tom, v jakém emočním rozpoložení se člověk zrovna nachází. Kromě toho zde svou roli samozřejmě hrají i další důležité faktory, jako je věk pacienta, stres nebo aktuální fyzická zátěž. Dále je nutné vzít v potaz i viskozitu krve, elasticitu cév a průsvit jednotlivých kapilár. [1, 2, 3, 4]

Měření krevního tlaku

Zjišťování tlaku krve se obvykle provádí pomocí tlakoměrů, které se soustředí na dvě různé hodnoty. První z nich je systolický tlak, jenž bývá o něco vyšší a někdy se označuje také jako horní tlak. Druhý je pak diastolický tlak, což je nižší číslo, kterému se říká také spodní tlak.

Výsledná hodnota krevního tlaku se tedy skládá ze dvou čísel oddělených lomítkem, kde je jako první uveden tlak systolický a poté následuje tlak diastolický. Běžně se pak krevní tlak měří v torrech neboli milimetrech rtuťového sloupce, takže výsledek se označuje jednotkou mmHg. [5, 6, 7]

Hodnoty krevního tlaku

Pokud chcete vědět, jak na tom jste právě vy nebo někdo z vašich blízkých, pomůže vám zhodnotit naměřený krevní tlak tabulka, kterou jsme pro vás připravili. Rozdělení hodnot do specifických kategorií je přitom založeno na informacích, které poskytla Evropská kardiologická společnost (ECS) a Evropská společnost pro hypertenzi (ESH).

Tabulka: Jaké může mít krevní tlak hodnoty? Systolický tlak krve (mmHg) Diastolický tlak krve (mmHg) Nízký krevní tlak < 100 < 70 Optimální krevní tlak 100–119 70–79 Normální krevní tlak 120–129 80–84 Zvýšený krevní tlak 130–139 85–89 Vysoký krevní tlak > 140 > 90

Jestliže vás zajímá, jaký je správný krevní tlak, nejčastěji se jako norma udává hodnota 120/80 mmHg. Toto číslo ovšem platí pouze pro zdravého dospělého člověka. Jak už jsme zmínili výše, je navíc nutné vzít v potaz i další faktory, jako je celkový stav daného pacienta, pohlaví nebo věk. Naměřené hodnoty navíc může ovlivnit také mentální a fyzické rozpoložení nebo okolní teplota.

Že je něco v nepořádku, samozřejmě poznáte podle příliš nízkých, nebo naopak příliš vysokých hodnot. V případě výrazného poklesu hovoříme o hypotenzi, což je nízký krevní tlak, který je definovaný hodnotami nižšími než 100/65 mmHg. Ten má na svědomí nedokrvování mozku a jeho nedostatečné okysličování, což souvisí s řadou zdravotních komplikací.

Podstatný nárůst krevního tlaku se pak označuje jako hypertenze, což je vysoký krevní tlak, kdy systolická hodnota překročí 140 mmHg nebo diastolická vzroste nad 90 mmHg. Konkrétně ovšem lékaři tento stav ještě rozdělují do několika skupin dle závažnosti (první je uveden systolický tlak, druhý diastolický):

hypertenze 1. stupně (mírná): 140–159 mmHg a/nebo 90–99 mmHg,

(mírná): 140–159 mmHg a/nebo 90–99 mmHg, hypertenze 2. stupně (středně závažná): 160–179 mmHg a/nebo 100–109 mmHg,

(středně závažná): 160–179 mmHg a/nebo 100–109 mmHg, hypertenze 3. stupně (vysoká): ≥ 180 mmHg a/nebo ≥ 110 mmHg.

Pacienti trpící vysokým krevním tlakem zpočátku nemusí pociťovat žádné zdravotní potíže. Pokud se ovšem situace nezlepší a nedojde k včasnému zahájení léčby, mohou se objevit různé problémy, kam patří například bolesti hlavy, celková únava, dušnost, bušení srdce, poruchy spánku, otékání končetin nebo poruchy vidění. K tomu se navíc později často přidružují i závažnější komplikace. [8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]

Krevní tlak podle věku pacienta

Ačkoliv lidé za ideální krevní tlak považují hodnotu 120/80 mmHg, samozřejmě to neplatí pro všechny pacienty. Pokud by lékař naměřil toto číslo například u miminka, jednalo by se o vážnou situaci, protože v případě malých dětí je daná hodnota příliš vysoká a značí hypertenzi. To samé pak platí třeba i v případě osob, jejichž ledviny nefungují tak, jak by měly.

Nelze proto jednoznačně říct, jaká existuje pro krevní tlak norma. Vždy je nutné vzít v potaz i další stěžejní faktory, jako je věk pacienta nebo jeho pohlaví. Svou roli zde ovšem hraje také jeho celkový zdravotní stav a kromě toho je nutné zaměřit se i na veškeré léky, které člověk užívá. Jak by měl vypadat správný krevní tlak podle věku, se dozvíte v následující tabulce, kde jsou uvedeny i hodnoty pro hypotenzi a hypertenzi.

Tabulka: Hodnoty krevního tlaku podle věku Normální tlak krve Nízký tlak krve Vysoký tlak krve Kojenci 80/45 < 80/45 > 85/50 Větší děti 110/70 < 110/70 > 120/80 Dospělí muži 120/80 < 100/60 > 140/90 Dospělé ženy 120/80 < 100/70 > 140/90 Pacienti trpící onemocněním ledvin 110/80 < 110/60 > 120/80 Pacienti potýkající se s cukrovkou 130/80 < 110/60 > 130/80

Například u kojenců je optimální hodnota krevního tlaku poměrně nízká, ale s přibývajícím věkem tlak krve postupně stoupá. Stejně jako v případě dospělých pacientů se také dětem měří krevní tlak na pravidelných prohlídkách u pediatra, který by měl vzít v potaz nejen jejich věk, ale i pohlaví a výšku. V tomto případě ovšem nesmíme zapomínat na syndrom bílého pláště, kdy se děti lékaře bojí, a proto bývá tlak naměřený v ordinaci o něco vyšší.

Pokud se potýkáte s jakýmkoliv závažným onemocněním ohledně správné výše krevního tlaku, která bude adekvátní vaší situaci, tak byste se měli poradit se svým ošetřujícím lékařem. Jakékoliv extrémy je pak samozřejmě nutné co nejrychleji řešit. Především vysoký krevní tlak totiž může být životu nebezpečný a většinou jej doprovází také řada dalších zdravotních komplikací. [15, 16, 17, 18]

