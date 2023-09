Čeká vás gastroskopie? Důležité je nepodcenit přípravu

Gastroskopie je endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a horní části dvanáctníku, k jehož uskutečnění je nutné ohebné fibro-optické vlákno (gastroskop), které se do trávicí soustavy zavádí většinou ústy. V současnosti se jedná o nejspolehlivější metodu odhalující nemoci zmíněných orgánů. Pomocí gastroskopu lze dnes navíc provádět celou řadu léčebných zákroků.

Příprava na gastroskopii

Dříve než k samotnému vyšetření dojde, je nutné dodržet určité postupy, díky kterým bude výkon jednodušší nejen pro lékaře, ale také pro vás jako pacienta. V první řadě je nutné odborníkovi sdělit, pokud pravidelně užíváte nějaké léky. Poradí vám, které z těchto léků máte v den vyšetření raději užít až po výkonu. Obecně se ale uvádí, že zejména medikamenty ovlivňující srdeční činnost se doporučuje nevysazovat a užít je ráno. Ideálně tři hodiny před vyšetřením a zapít malým množstvím vody.

Vynechat se na druhou stranu doporučují léky ovlivňující srážlivost krve (warafin, heparin). Léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (Anopyrin, Acylpyrin, Godasal…) je nutné přestat konzumovat už tři dny před vyšetřením. Pokud tyto medikamenty užíváte, vždy o tom musíte informovat lékaře, který vyšetření bude provádět.





Co se týče jídla, zdržet se obojího je nutné alespoň 6 až 8 hodin před vyšetřením. V případě, že je výkon naplánovaný na ráno, doporučují lékaři přijít na lačno. Pokud vám bude gastroskopie prováděna až v pozdějších hodinách, smíte během dopoledne pít kromě vody i čiré slazené nápoje, nejpozději však tři hodiny před vyšetřením. Nezapomeňte také sestru či lékaře informovat o:

Alergiích na léky

Závažných onemocněních (epilepsie, cukrovka, ischemická choroba srdeční, astma…)

Lécích na ředění krve, pokud je užíváte

Vyšetření gastroskopie

Zajímá vás, zda se provádí gastroskopie v narkóze? Za normálních okolností ne. Těsně před zahájením vyšetření je však pacientovi na jícen podáno lokální anestetikum v podobě spreje, případně může být podána i uklidňující injekce se sedativem. Je však nutné počítat s tím, že po její aplikaci pacient nebude schopen řídit. Sedativa totiž mohou způsobit ospalost.

Následně zavede lékař ležícímu pacientovi ústy do trávicí trubice gastroskop a požádá ho, aby polkl, čímž umožní přístroji plynulý posun do jícnu. V následujícím průběhu již gastroskop lékař zavádí sám. Během vyšetření se doporučuje dýchat v klidu nosem a sliny, které se hromadí v ústech nepolykat, ale otírat do připravené buničiny. Počítejte s tím, že pokud to vaše onemocnění vyžaduje, odebere lékař přístrojem vzorek vaší tkáně. Pomocí gastroskopu může rovněž odstranit i přítomné polypy na sliznici.

Procedura je mnohým pacientům nepříjemná hlavně kvůli dávicímu reflexu, který přístroj zaváděný do jícnu vyvolává. Vyšetření jako takové však bolestivé není. Jen je po některých výkonech třeba počítat s krátkodobým pobytem v nemocnici. Obvykle se jedná o jednu až dvě hodiny, než odezní sedativa. Pacientům se doporučuje, aby si před vyšetřením zajistili odvoz od někoho ze svých blízkých. Vozidlo totiž nemohou řídit po celý den.

Gastroskopické výkony

Metoda gastroskopie dnes umožňuje provádět celou řadu zákroků. Mezi nimi jsou například:

Odstranění polypů pomocí elektrické kličky

Zástava krvácení

Léčba jícnových varixů

Vytahování cizích těles, která pacient spolkl

Zavádění žaludečního balónku

Transnasální gastroskopie

Pro ty, které děsí onen dávivý reflex, existuje ještě jedna alternativa. Gastroskopie nosem neboli transnasální gastroskopie. Během této metody odpadá nutnost podávat sedativa. Pacient navíc může krátce po vyšetření jíst, řídit i pracovat. Toto vyšetření však nelze provádět u těch jedinců, kteří mají v dutině nosní výrazné odchylky. Přístrojem, který je k výkonu potřeba, navíc disponují jen některé nemocnice.

Komplikace při gastroskopii

Stejně jako u jakéhokoli jiného invazivního vyšetření, také v průběhu gastroskopie musí pacient počítat s určitými riziky. I když je pravděpodobnost jejich výskytu jen minimální, týká se totiž jen 0,1 % případů. Větší riziko poranění trávicí soustavy hrozí při samotných zákrocích. Při nich může dojít například ke:

Krvácení

Proděravění zažívacího ústrojí

Vdechnutí obsahu žaludku (hrozí rozvoj zápalu plic)

Srdečním potížím

