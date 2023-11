Jak se zbavit akné? Pomoci mohou léky, kosmetické produkty i správná péče o pokožku

Proč vzniká akné?

Akné představuje chronické zánětlivé onemocnění mazových žláz a vlasových folikulů, které trápí hlavně dospívající pacienty. S nepříjemnými projevy této choroby se potká údajně až 90 % mladistvých, přičemž mezi nejvíce postižené patří dívky od 14 do 17 let a chlapci od 16 do 19 let. K rozvoji obtíží však může dojít kdykoliv, takže lékaři hojně řeší novorozenecké akné i akné u dospělých.

Akné u pacientů vzniká vlivem nerovnoměrného působení hormonů, konkrétně ve chvíli, kdy v organismu převáží hladina androgenů, což jsou mužské pohlavní hormony. Tato situace vede k nadměrné produkci mazu, pleť se pak začíná více mastit a vývody mazových žláz se ucpávají. Následně na místě dochází k přemnožení bakterií (například Propionibacterium acnes).

Na stagnaci sekretu v ucpaných mazových kanálcích a přítomnost bakterií reaguje imunitní systém pacienta rozvojem zánětu, který způsobuje výsev zarudlých bolestivých pupínků. Svou roli přitom hrají hormonální faktory, genetické predispozice, ale i další rizikové vlivy, kam patří stres, užívání některých léků, špatná péče o pleť, kouření, zvýšená konzumace alkoholu nebo podráždění pokožky.

Druhy akné

Vzhledem k tomu, že se vývody mazových žlázek nacházejí na různých částech těla, mohou se nevzhledné pupínky objevit prakticky kdekoliv. Nejvíce však pacienty trápí akné na obličeji, které způsobuje, že se lidé za svou pleť stydí a ve společnosti se cítí v nevýhodě. Mezi další časté problémy se poté řadí akné na zádech, akné na ramenou, akné na hrudi nebo třeba akné na zadku.





Zatímco většina pacientů si pod pojmem akné představí pokožku pokrytou začervenalými pupínky, které jsou oteklé a způsobují nepříjemnou bolest, ve skutečnosti se kožní projevy tohoto onemocnění mohou značně lišit. Lékaři pak hovoří o těchto variantách akné:

acne comedonica – drobné nezanícené pupínky na kůži,

– drobné nezanícené pupínky na kůži, acne papulopustulosa – začervenalé, zčásti zanícené a někdy i velmi bolestivé pupínky,

– začervenalé, zčásti zanícené a někdy i velmi bolestivé pupínky, acne indurata et abscedens – těžší formy, kdy dochází k tvorbě tuhých bolestivých hrbolů nebo dokonce abscesů,

– těžší formy, kdy dochází k tvorbě tuhých bolestivých hrbolů nebo dokonce abscesů, acne conglobata (acne cystica a nodulocystica) – nejtěžší forma onemocnění, která způsobuje výsev hnisajících červenofialových hrbolů, z nichž při hojení vznikají cysty a výrazné jizvy.

Primárním příznakem akné je komedon (bílý nebo černý). V této lézi mohou později probíhat zánětlivé procesy a na postižených místech pak vznikají papuly, pustuly a tvrdé uzlíky. Má-li akné u pacienta těžší průběh, na daných místech se tvoří také abscesy, mazové cysty nebo rohové cysty, které po sobě mohou zanechat výrazně zjizvenou tkáň.

Varianty akné

acne neonatorum – novorozenecké akné rozvíjející se v prvním týdnu života,

– novorozenecké akné rozvíjející se v prvním týdnu života, acne infantum – dětské akné objevující se od tří do dvanácti měsíců věku,

– dětské akné objevující se od tří do dvanácti měsíců věku, acne premenstrualis – akné, které se tvoří několik dní před menstruací,

– akné, které se tvoří několik dní před menstruací, acne postpubertalis – akné vznikající u žen po 18. až 25. roce věku,

– akné vznikající u žen po 18. až 25. roce věku, acne androgenica – virilizující syndromy, které postihují dospělé ženy,

– virilizující syndromy, které postihují dospělé ženy, acne excoriata – akné způsobené zanesením infekce na další části těla vlivem vymačkávání a škrábání jednotlivých pupínků,

– akné způsobené zanesením infekce na další části těla vlivem vymačkávání a škrábání jednotlivých pupínků, acne conglobata – závažná forma akné doprovázená tvorbou zánětlivých hrbolů či abscesů,

– závažná forma akné doprovázená tvorbou zánětlivých hrbolů či abscesů, acne inversa – apokrinní akné, jež představuje těžkou formu acne conglobata,

– apokrinní akné, jež představuje těžkou formu acne conglobata, acne fulminans – akutně probíhající forma akné spojená s tvorbou vředů, vznikem nekróz a dalšími nebezpečnými symptomy,

– akutně probíhající forma akné spojená s tvorbou vředů, vznikem nekróz a dalšími nebezpečnými symptomy, acne tropicalis – forma rozvíjející se především u mužů s anamnézou akné v tropickém klimatu,

– forma rozvíjející se především u mužů s anamnézou akné v tropickém klimatu, acne cosmetica – forma způsobená přílišným užíváním kosmetických přípravků,

– forma způsobená přílišným užíváním kosmetických přípravků, acne venenata – akné vyvolané působením chemických látek s komedogenními účinky,

– akné vyvolané působením chemických látek s komedogenními účinky, acne aestivalis – Mallorca akné, které se objevuje hlavně u žen ve věku 25–40 let.

Kdy vyhledat lékaře?

Návštěva dermatologa se doporučuje hlavně v případě dlouhotrvajících zánětlivých procesů, ale také ve chvíli, kdy se objeví cystické akné nebo některá z těžších forem, jež způsobuje vznik vředů, abscesů a dalších komplikací. Lékařské vyšetření je ovšem vhodnou volbou za každé situace, ať už se jedná o mírné projevy akné, nebo se pacient potýká s výrazně viditelnými projevy, které ho nepřestávají trápit.

Jak se rychle zbavit akné?

Akné u pacientů vyvolává nejen zdravotní komplikace, ale také psychické problémy, kam patří například deprese, úzkostné stavy nebo třeba rozvoj komplexu méněcennosti. Obzvláště pacienti, které trápí silné akné na obličeji nebo jiných viditelných částech těla, mívají snížené sebevědomí a mohou se kvůli svému problému stranit společnosti.

Právě kvůli těmto obtížím se nemocní často ptají, jak vyléčit akné nebo jak se zbavit akné přírodní cestou, aby se s tímto problémem již nadále nemuseli potýkat a mohli se věnovat běžným činnostem bez výrazných omezení. Akné je do jisté míry ovlivněno geneticky, takže neexistuje žádný zaručený způsob, který by ho u každého pacienta dokázal odstranit. Projevy je však možné zmírnit prostřednictvím některých léků, správné péče o pleť a dodržování vhodné životosprávy.

Ačkoliv ve většině případů akné u pacientů vymizí zhruba ve věku 20–25 let, někdy mohou nepříjemné symptomy přetrvávat i nadále. V dospělosti se pak s tímto onemocněním potýká asi 5 % žen a 1 % mužů. Existuje přitom mnoho různých faktorů, které mohou onemocnění ještě zhoršit a kterým je třeba se vyhýbat. Sem patří například:

škrábání a rýpání postižených míst,

snaha o vymačkávání nevzhledných pupínků,

opalování pokožky a pobyt v příliš horkém či vlhkém prostředí,

konzumace alkoholu a kouření,

používání nevhodných aknegenních přípravků,

terapie kortikosteroidy, androgeny, cyklosporinem a dalšími přípravky.

Léčba akné v dospělosti i v pubertě by proto měla být zahájena co nejdříve, tedy v momentě, kdy na kůži zaznamenáte prvotní projevy nemoci. Volba vhodné léčebné metody vždy závisí na tom, jak závažné příznaky akné se u pacienta objeví. Problém byste proto měli nejprve konzultovat s dermatologem, který vám poradí, jak si s obtížemi co nejlépe poradit. Terapie přitom závisí hlavně na:

počtu, velikosti a druhu pupínků,

rozsahu postižení pokožky,

délce trvání daného problému,

způsobu hojení ran.

Terapie by v každém případě měla být dlouhodobá a pacient by měl dodržovat veškerá opatření, která mu lékař navrhne. Ve většině případů léčba zahrnuje používání lokálních přípravků na akné, ale také další metody a režimová opatření, jejichž účelem je pomoci dostat problém pod kontrolu.

Péče o problematickou pleť

Jednu z nejdůležitějších součástí boje proti akné představuje pečlivé čistění problematické pleti a správná péče o pokožku. Pacienti by si měli pleť čistit alespoň dvakrát denně, přičemž ideální doba k této rutině je ráno a večer. Důležité je používat k tomu kvalitní micelární vodu na akné nebo čisticí gel na akné, které neobsahují alkohol, nevysušují pleť a pokožku zbytečně nedráždí.

Jakmile je pleť dostatečně vyčištěná, potřebuje správnou hydrataci. V takové chvíli může pomoci mast nebo krém na akné, jejichž úkolem je urychlit hojení pupínků a zabránit vzniku dalších. Zhruba jednou týdně se vyplatí používat také hloubkovou pleťovou masku na akné či peeling určený speciálně pro problematickou pokožku, který pomůže odstranit odumřelé buňky.

Pokožka pacientů s akné bývá velice citlivá, a proto je nutné myslet na to, že péče musí být vždy co nejšetrnější. Zapomeňte na přílišné tření ručníkem nebo škrábání, což by mohlo jednoduše způsobit vznik kožního zánětu. Při používání kosmetiky (ať už pečující či dekorativní) buďte raději střídmí, dbejte na doporučení dermatologa a čistěte pleť hlavně pomocí rukou.

Pokud se důrazně odmítáte vzdát make-upu, je nutné používat speciální dekorativní kosmetiku, která je určená pro aknózní pleť. Žádný z používaných přípravků, kterými svou pleť ošetřujete, by pak neměl být komedogenní ani příliš dráždivý či vysušující. Vsaďte naopak pouze na šetrnou kosmetiku, která je určená přímo pro pacienty potýkající se s akné.

Důraz na čistotu

Veškeré předměty, které přicházejí s pletí do kontaktu, jako je například jemný ručník, houba nebo žínka, by měly být čisté. To samé platí také pro vaše ruce, kterými si na obličej i další místa na těle denně saháte. Dejte si proto záležet na pravidelné mytí rukou, abyste si na pokožku zbytečně nezanesli další bakterie a stav pleti tak ještě nezhoršili.

Dalším způsobem, jak se zbavit nebezpečných nečistot a bakterií, které podporují vznik a rozvoj akné, je pravidelné praní povlečení, prostěradel i povlaků na polštáře. Vzhledem k tomu, že spoustu škodlivých látek můžete najít také na displeji mobilního telefonu nebo třeba tabletu, který denně používáte, neměli byste zapomínat tato zařízení pravidelně čistit.

Jestliže na svou pleť denně aplikujete make-up, nezapomínejte na důsledné čištění veškerých kosmetických pomůcek, které k tomu používáte. Základem je pravidelné vymývání štětců a čištění houbiček, které slouží k nanášení make-upu. Pečlivě si při této činnosti myjte ruce a k nabírání krémů nebo jiných přípravků raději používejte speciální špachtle.

Lokální léčba akné

Žádný návod, jak se zbavit akné přes noc, bohužel neexistuje. Terapii však mohou podpořit lokální přípravky, které by měly rozvoji dalších nepříjemných projevů zamezit. Závažné formy akné je pak nutné řešit prostřednictvím celkové terapie, přičemž výběr konkrétních medikamentů vždy záleží na ošetřujícím lékaři.

Jestliže je akné mírné a váš stav nevyžaduje farmakologickou léčbu, dermatolog doporučí vhodnou kosmetiku na čistění pleti, která by vás měla akné postupem času zbavit. Pokud se jedná o těžší projevy, pomoci by mohly některé z následujících medikamentů:

benzoylperoxid s antibakteriálními účinky,

lokální retinoidy – isotretinoin, adapalen,

lokální antibiotika – klindamycin, erythromycin,

lokální antimikrobiální léky,

kyselina azelaová,

kyselina salicylová,

zinková mast na akné.

Zmíněné přípravky se nanáší na omytou a dobře osušenou pokožku v pravidelných intervalech. Zkraje se mohou dostavit nežádoucí účinky, které zahrnují například výrazné zčervenání pleti nebo olupování pokožky na postižených místech, měly by ovšem v brzké době odeznít. Pacienti by se po dobu léčby měli vyvarovat působení slunečního záření a v případě potřeby použít raději speciální přípravky pro aknózní pleť s UV ochranou.

Celková léčba akné

Pokud jde o akné u žen, jedním z přípravků, které lékaři pacientkám často předepisují, je hormonální antikoncepce. Aby byla hormonální léčba akné co nejúčinnější, s výběrem vhodných léků poradí gynekolog. Nejčastěji jde o kombinaci ethinylestradiolu s cyproteron acetátem nebo s norgestimatem. Terapii je ovšem nutné doplnit také o používání vhodných lokálních přípravků.

Rozsáhlejší postižení (například na zádech či na hrudi) se obvykle řeší prostřednictvím celkových antibiotik, jako je například doxycyklin, minocyklin či lymecyklin. Vzhledem k velice častému používání antibiotik během posledních let se však objevují také rezistentní kmeny Propionibacterium acnes, takže by se tyto medikamenty měly předepisovat jen v závažných případech a léčbu akné je vhodné kombinovat i s jinými metodami.

Dalším možným způsobem je léčba akné vitamínem A, tedy konkrétně pomocí systémového isotretinoinu, což je jeho derivát. Tato látka je schopná ovlivnit mechanismy, které hrají roli při vzniku akné, takže se podává především u těžších zánětlivých případů s tendencí k jizvení. Terapie většinou trvá 4–6 měsíců a je vhodná také pro pacienty s mírnější formou akné, kde jiné prostředky nezabírají.

Léčba akné laserem

Jedním ze způsobů, jak léčit akné a jak odstranit zbytnělé pozůstatky kůže způsobené jizvením pokožky, je neinvazivní terapie pomocí laseru, která se označuje také jako LLLT či Low Level Laser Therapy. V rámci této léčebné metody dochází k biostimulaci mitochondrií k výrobě ATP, díky čemuž se buňky energizují a zvyšuje se produkce kolagenu.

Chemický peeling

Účinná léčba akné zahrnuje také aplikaci chemického peelingu s ovocnou kyselinou, jejíž koncentrace se pohybuje v rozmezí od 40 % do 70 %. Tato metoda nejprve způsobí naleptání pleti pacienta, následně však dojde k neutralizaci, odstranění zrohovatělých částí pokožky a uvolnění prostoru pro čerstvé buňky.

Chemický peeling pomáhá také s mastnou, unavenou či dehydratovanou pokožkou a dokáže si poradit také s dalšími problémy, jako jsou drobné jizvy či viditelně rozšířené póry. Ošetření touto metodou je velice rychlé a poměrně brzy po tomto zákroku může pacient na své pleti pozorovat rozdíl. Výsledky je pak možné podpořit vhodnými přípravky, které lékař doporučí.

Fototerapeutická léčba

Mezi metody, které se pro odstranění akné často používají, patří také fototerapeutická léčba. Ta spočívá v destrukci bakterií způsobujících rozvoj akné pomocí světla, což napomáhá také rychlejšímu vyléčení zánětlivých ložisek. Jde o metodu vhodnou hlavně u mírnějších forem onemocnění, kterou je vhodné doplnit také o používání kosmetiky na akné.

Přírodní léčba akné

Pokud vás zajímá domácí léčba akné na obličeji, na zádech nebo na jiných částech těla, pomoci by mohl například tea tree olej, který mý výrazné antibakteriální účinky. Mezi další oblíbené přípravky patří koloidní stříbro na akné (stříbrné tonikum), ale také propolis, bazalka, aloe vera nebo třeba kvalitní jablečný ocet.

Někteří lidé pak preferují vlastnoručně vyrobené masti, krémy, tonika či pleťové vody, jejichž základem jsou bylinky s antibakteriálními a protizánětlivými účinky. Mezi preferované bylinky na akné patří například:

Režimová opatření

Jestliže chcete zmírnit projevy akné, pomoci může také změna stravovacích návyků. Důležitá je přitom konzumace potravin bohatých na antioxidanty, kam patří například červené hrozny nebo borůvky. Ve stravě by neměly chybět ani omega-3 mastné kyseliny, které najdete hlavně v rybách, nebo zinek, jenž je obsažený například v kapustě, brokolici nebo játrech.

S úpravou životosprávy samozřejmě souvisí i některá omezení. Pacienti s akné by se měli vyvarovat přílišné konzumace potravin, které obsahují bílý cukr, tučných jídel, bílé mouky, mléčných výrobků nebo výrazně kořeněných pokrmů. Kromě toho je důležité dodržovat pitný režim, stravovat se pravidelně, omezit konzumaci alkoholu a vyhnout se kouření.

Stejně jako vyvážený jídelníček hraje svou roli také dostatečné množství pohybu. Nezapomínejte proto na pravidelné cvičení, ale zároveň myslete na to, že je potřeba vyhýbat se silnému slunečnímu záření a chránit svou pleť pomocí speciálních opalovacích krémů. Vzhledem k tomu, že na vznik akné může mít vliv také vnitřní nepohoda, pokuste se vyhnout všem stresujícím faktorům a dopřejte si dostatek spánku.

Jak se zbavit akné na zádech? Pokud vás trápí pupínky v oblasti zad a ramen, měli byste se vyhnout přílišnému tření v daných místech a následného zapaření. Raději proto nenoste těžké batohy, kabelky ani jiná břemena. Jestliže vás zajímá, jak se zbavit akné na čele, zkuste se vyhnout nošení čepic, přileb nebo čelenek, pod nimiž dochází ke tření, zapařování postižené kůže a zhoršování zánětlivých projevů.

Jak zakrýt akné?

Trápí vás vzhled vaší pokožky, kterou hyzdí všudypřítomné akné? V tom případě jistě uvažujete o tom, že byste pupínky schovali pomocí make-upu. Důležité ovšem je vybírat speciální make-up určený pro problematickou pleť, jenž obsahuje účinné složky, které by měly akné nejen zakrýt, ale také napomoci jeho hojení. Zároveň se musí jednat o nekomedogenní produkty, které neucpávají póry.

Jestliže potřebujete zakrýt menší množství pupínků na obličeji nebo jiných částech těla, postačí korektor na akné, který účinně schová drobnější nedokonalosti. Pokud je situace horší a chtěli byste zamaskovat všudypřítomné pupínky nebo jizvy po akné, zvolte raději kvalitní krycí make-up na akné. Ten se dá koupit třeba v lékárně, kde vám poradí také s jeho výběrem.

Zdroje: vitalia.cz, benu.cz, medicinapropraxi.cz

Jak se zbavit akné pomocí péče o pleť?

Jednou z nejdůležitějších složek léčby akné je pečlivá péče o problematickou pokožku. Pacienti by měli svou pleť čistit alespoň dvakrát denně (ideálně ráno a večer). Důležité je k tomu zvolit kvalitní micelární vodu nebo gel na akné, přičemž následovat by měla také hydratace pomocí vhodné masti či krému na akné. Jednou týdně se vyplatí používat také hloubkovou pleťovou masku na akné nebo peeling určený pro problematickou pokožku.

V čem spočívá lokální a celková léčba akné?

Terapii akné mohou podpořit lokální přípravky, které by měly alespoň částečně zamezit rozvoji dalších nepříjemných projevů. Jedná se například o lokální retinoidy, benzoylperoxid, lokální antibiotika, kyselinu azelaovou či kyselinu salicylovou. Rozsáhlejší poškození pokožky se řeší pomocí celkové léčby, která zahrnuje například užívání hormonální antikoncepce, podávání celkových antibiotik či léčbu akné pomocí systémového isotretinoinu.

Jak léčit akné prostřednictvím režimových opatření?

Léčba akné by měla být spojena také se změnou stravovacích návyků. Důležité je konzumovat potraviny bohaté na antioxidanty, omega-3 mastné kyseliny a zinek. Vyhnout byste se naopak měli tučným jídlům, bílé mouce, mléčným výrobkům, výrazně kořeněným pokrmům i potravinám s vysokým obsahem cukru. Kromě toho je nutné dodržovat pitný režim, omezit konzumaci alkoholu a vyhnout se kouření.

Jak funguje přírodní léčba akné?

Pokud jde o domácí léčbu akné, pomoci by mohl například oblíbený tea tree olej, který je známý pro své antibakteriální účinky. Pacienti si ovšem pochvalují také další přípravky, jako je koloidní stříbro na akné, propolis, aloe vera nebo třeba kvalitní jablečný ocet. Někteří pak dávají přednost vlastnoručně vyrobeným mastem, pleťovým vodám a tonikům. Jejich základem jsou obvykle bylinky, jako je měsíček lékařský, heřmánek pravý, šalvěj lékařská nebo řebříček obecný.