Lékaři: Problémy štítné žlázy mohou ovlivnit těhotenství i dítě

V roce 2017 bylo vyšetřeno na hladinu hormonu tyreotropinu, který ovlivňuje funkci štítné žlázy, asi 41 procent těhotných. Lékaři vyšetřují ženy starší 30 let, obézní, ženy s cukrovkou, celiakií nebo ty, které mají nějakou poruchu štítné žlázy v blízkém příbuzenství.

Asi pět procent žen má funkci štítné žlázy sníženou. U dalších se nedokáže žláza přizpůsobit zvýšeným nárokům v těhotenství, kdy musí produkovat až o polovinu více hormonů. „Plod je přibližně do šestnáctého týdne těhotenství závislý na přísunu hormonů štítné žlázy od matky. Tyto hormony jsou přitom zásadní pro jeho správný vývoj a nedostatek je navíc spojen s řadou těhotenských komplikací,“ řekl Patrik Šimják z Gynekologicko-porodnické kliniky VFN v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Třikrát vyšší je riziko potratu v prvním trimestru. Častěji hrozí také předčasný porod a narození dítěte s nízkou porodní hmotností, těhotenská cukrovka nebo porod císařským řezem. Ženy, které se se štítnou žlázou léčí, by měli s endokrinologem probrat i svůj záměr otěhotnět.





Poznat sníženou funkci štítné žlázy z příznaků je podle lékařů obtížné, protože nejsou výjimečné, například to jsou únava, ospalost, svalová slabost, křeče, zimomřivost, chladná a suchá kůže, padání vlasů nebo zpomalení tepové frekvence. Ženy mají problémy s plodností nebo nepravidelnou menstruaci. Proto podle odhadů asi polovina pacientů o své nemoci neví.

Endokrinoložka Sylvie Špitálníková z Nemocnice Havlíčkův Brod vyšetřila během čtyř let téměř 3000 těhotných. „Autoimunitní zánět, nejčastější a skrytě probíhající choroba štítné žlázy u žen v naší populaci, byla zjištěna u 8,5 procenta z nich,“ uvedla. Většina z nich potřebovala léčbu hormony štítné žlázy.

U žen, které se s poruchou štítné žlázy v těhotenství neléčily, vyšetřili lékaři i jejich děti. „Z průzkumu nicméně vyplynulo, že pokud se těhotná žena začala léčit včas, intelekt dítěte ovlivněn nebyl. Pokud se však neléčila, děti měly častěji vývojovou poruchu učení nebo pozornosti,“ dodala.

Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky chystá s lékaři 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze pilotní projekt, v němž by mělo být vyšetřeno 8000 žen. Kromě odběru krve by měly vyplnit dotazník. „Na základě výsledků zhodnotíme vhodnost zavedení plošného screeningu a jeho efektivitu a navrhneme způsob, jak plošný screening implementovat do stávajícího systému zdravotní péče v ČR,“ doplnil Jan Jiskra, vědecký sekretář České endokrinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Štítná žláza, která je umístěná v dolní části krku před průdušnicí, produkuje hormony zásadní pro většinu tkání a orgánů. Kromě častější snížené funkce se objevuje i přílišná aktivita žlázy. Pacient hubne, je podrážděný, třesou se mu ruce, má pulz přes 100 tepů za minutu a vypouklé, lesknoucí se oči. Padají mu vlasy, rychleji rostou nehty, má tenkou a hladkou kůži, zvýšeně se potí.

Nadměrná funkce se léčí léky, v těžších případech operací. Pacienti se sníženou funkcí berou po celý život léky s hormony štítné žlázy. Pomáhá také dostatek jódu.