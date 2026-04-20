Léky na hubnutí: studie potvrzuje jejich přínosy pro mozek, upozorňuje však na rizika pro tělo

Přípravky jako Ozempic nebo Wegovy získaly v médiích a mezi uživateli pozoruhodnou pověst, a to díky schopnosti potlačovat chuť k jídlu a podporovat úbytek hmotnosti. S rostoucí popularitou těchto léků se však stále více začíná mluvit i o jejich stinných stránkách. Nejčastěji dotyčné postihují problémy s trávením. Jedním z méně diskutovaných faktů zároveň je, že účinek těchto léků není trvalý.
Co jsou léky typu Ozempic a jak fungují?
Přípravky jako Ozempic nebo Wegovy patří do skupiny tzv. GLP-1 receptorových agonistů. Tyto látky napodobují hormon přirozeně vznikající v našem těle, který má na starosti regulaci pocitu sytosti a hladiny cukru v krvi. Původně byly tyto léky vyvinuty pro pacienty s diabetem 2. typu, ale postupně se ukázalo, že mají výrazný dopad také na snižování hmotnosti. To vedlo k jejich masivní popularitě i mimo diabetologii.
Princip jejich účinku je relativně jednoduchý, ale zároveň velmi účinný. Po aplikaci, která probíhá většinou jednou týdně injekčně, dochází ke zpomalení trávení a kromě toho se „přepíše“ signál, který mozek dostává o hladu. Látka má totiž vliv na centra v mozku, jež jsou odpovědná za hlad a odměnu. Výsledkem je, že člověk se cítí déle sytý, má menší chuť k jídlu a postupně přijímá méně kalorií. Následkem toho hubne, aniž by musel neustále bojovat s chutěmi.
Nejen hubnutí, ale i pozitivní vliv na mozek
Nejnápadnějším přínosem těchto léků je úbytek hmotnosti. Ten může výrazně snížit riziko celé řady onemocnění, zejména kardiovaskulárních problémů, jako třeba infarktu nebo mrtvice. Nové rozsáhlé studie však naznačují, že účinky léků na hubnutí sahají mnohem dál.
Podle lékaře a epidemiologa Ziyada Al-Aly tyto léky ovlivňují nejen trávení, ale i mozek. Působí totiž na oblasti spojené s kontrolou impulzů, odměňováním a sklony k závislostem. Z výzkumu, který analyzoval data více než dvou milionů pacientů, vyplývá, že u lidí užívajících tyto léky se snižuje riziko některých závislostí, a to například na alkoholu nebo opioidech. Zároveň se u nich méně objevují některé psychické potíže, zaznamenán byl nižší výskyt depresivních stavů, sebepoškozování či psychotických poruch.
Pozornost dále vzbudila jejich souvislost s nižším rizikem neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba nebo demence. Podle odborníků za tím může stát kombinace snížení zánětu v mozku a celkového úbytku hmotnosti. Je však důležité dodat, že tyto účinky nejsou nijak dramatické, ale spíše pozvolné.
Rizika a vedlejší účinky léků na hubnutí
Přestože jsou tyto léky často prezentovány jako průlomové, nejsou bez rizik. Nejčastějšími vedlejšími účinky jsou trávicí potíže, jako je nevolnost, zvracení nebo průjem. U některých pacientů se může objevit i pomalejší vyprazdňování žaludku. Tyto potíže sice mohou být nepříjemné, ale většinou nejsou nijak nebezpečné.
Závažnější komplikace jsou sice méně časté, ale o to důležitější je na ně upozornit. Studie publikovaná v roce 2025 v odborném časopise Nature Medicine poukazuje na zvýšené riziko zánětu slinivky břišní a také na možné problémy s ledvinami. Tyto stavy mohou být dlouho bez příznaků a projevit se až v pokročilé fázi. Právě proto odborníci zdůrazňují nutnost pravidelného lékařského dohledu při užití těchto léků.
Dalším problémem je samotná udržitelnost účinku Ozempicu a dalších léků na hubnutí. Po jejich vysazení totiž často dochází k navrácení původní váhy dotyčného, což naznačuje, že by měly být součástí dlouhodobé léčby než pojímány jako krátkodobé řešení. Bez změny životního stylu je jejich efekt výrazně omezený.
Ozempic vs. Wegovy: podobné složení, jiné využití
Ačkoliv Ozempic a Wegovy obsahují stejnou účinnou látku, kterou je semaglutid, jejich použití se liší. Ozempic je primárně určen pro léčbu diabetu, zatímco Wegovy byl schválen přímo pro léčbu obezity a obsahuje vyšší dávky této účinné látky.
Odborníci obvykle doporučují používat tyto léky podle jejich schválené indikace. Jsou toho názoru, že Ozempic má zůstat léčivem diabetiků. Jeho užívání čistě za účelem hubnutí tedy není oficiálně doporučeno, ačkoli je rozšířené.
Upozorňují také na riziko neověřených „kopií“ těchto léků, které se mohou objevit na trhu. Regulační úřady varují, že žádné schválené generické varianty léků na hubnutí neexistují a jejich užívání může být nebezpečné.
Léky na bázi GLP-1 přese všechno představují významný posun v léčbě obezity i diabetu. Mohou být vhodnou alternativou například pro pacienty, kteří nejsou kandidáty na bariatrickou operaci nebo u nich jiné metody selhaly.
Zároveň ale nejde o univerzální řešení. Podstatnou roli při hubnutí stále hraje změna životního stylu, která zahrnuje úpravu stravy, pohyb a celkovou změnu návyků. Bez těchto faktorů je účinek léků na hubnutí omezený a často i krátkodobý.
Zdroje: medicine.washu.edu, nature.com, health.ucdavis.edu