Zánět slinivky břišní může pacienty ohrozit na životě. Co pankreatitidu způsobuje?

Zánět slinivky břišní neboli pankreatitida může mít buď akutní, nebo chronickou formu. Společným příznakem je intenzivní bolest v nadbřišku, která obvykle trvá delší dobu a může vystřelovat také do zad nebo do ramene. Typické jsou však i průjmy, nechutenství a rychlé hubnutí. Co se týče léčby, pomoci může dieta, hospitalizace, ale i chirurgický zákrok.