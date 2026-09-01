Léky na menopauzu: elinzanetant přináší novou možnost, jak zmírnit návaly horka

Nával horka může přijít prakticky zničehonic. Někdy jde jen o nepříjemný pocit horka, jindy se přidává výrazné pocení. Pokud se tyto epizody objevují v noci, mohou dotyčné opakovaně narušovat spánek a přes den pak přispívat k únavě a horšímu soustředění.
Co se dozvíte v článku
Když tělo začne špatně regulovat teplotu
Za výše zmíněnými potížemi stojí mimo jiné pokles estrogenu, ke kterému dochází během menopauzy. Estrogen přitom neovlivňuje jen ženské pohlavní orgány, ale také některá centra v mozku. Jedním z nich je hypotalamus, který funguje jako jakýsi tělesný termostat a pomáhá organismu udržovat správnou teplotu.
Když hladina estrogenu klesne, může se činnost některých nervových buněk v hypotalamu změnit. Takzvané KNDy neurony se začnou chovat příliš aktivně a regulace teploty se stává citlivější. Organismus pak může na i poměrně malou změnu reagovat, jako by se přehříval. Výsledkem je náhlý pocit intenzivního horka a pocení.
Místo hormonů cílí na nervový systém
Právě tohoto mechanismu využívá elinzanetant. Jde o nehormonální lék, který blokuje takzvané neurokininové receptory NK-1 a NK-3 a zasahuje tak do činnosti KNDy neuronů. Tím pomáhá obnovit správnou regulaci tělesné teploty a zmírnit návaly horka a noční pocení. Užívá se jednou denně.
Jedná se o důležitý objev především pro ženy, pro něž není hormonální léčba vhodná. Hormonální terapie totiž sice patří k nejúčinnějším způsobům, jak projevy menopauzy zmírnit, ale nelze ji doporučit každé ženě. Opatrnost je například nutná u některých pacientek s hormonálně pozitivním karcinomem prsu, u nichž je naopak žádoucí působení estrogenu potlačovat.
Účinnost přípravku potvrdily studie OASIS-1 a OASIS-2, jejichž výsledky naznačují, že elinzanetant může účinkovat poměrně rychle. Ženy v nich zaznamenaly významné zmírnění návalů už během prvního týdne léčby. Postupně se zlepšoval také jejich spánek a celková kvalita života.
Počet návalů klesl téměř o tři čtvrtiny
Ještě zásadnější informace přinesla studie OASIS-3, která sledovala účinky léku po celý rok. Zapojilo se do ní 628 žen ve věku od 40 do 65 let. Na začátku měly ženy užívající elinzanetant v průměru téměř sedm středně těžkých až těžkých návalů denně.
Po 12 týdnech se jejich počet snížil o 73,8 procenta. U žen dostávajících placebo byl pokles menší a dosáhl 47 procent. Účinek přitom přetrvával i po delší době. Po 50 týdnech měly ženy užívající elinzanetant v průměru 1,4 návalu denně, zatímco ve skupině s placebem jich bylo 3,5.
Výzkumníci zároveň sledovali, zda je léčba bezpečná při dlouhodobém užívání. Většina nežádoucích účinků byla mírná až středně závažná, nejčastěji se objevovaly bolesti hlavy, únava nebo ospalost. Naopak se nevyskytovaly žádné známky poškození děložní sliznice, změny tělesné hmotnosti ani závažný signál poškození jater.
Pomoci může i při léčbě rakoviny prsu
Elinzanetant může být prospěšný nejen pro ženy procházející přirozenou menopauzou, ale pomoci by mohl také pacientkám s hormonálně pozitivním karcinomem prsu. Jejich léčba totiž často spočívá v potlačení působení estrogenu, protože některé nádory tento hormon využívají ke svému růstu.
Jenže právě pokles estrogenu může vyvolat silné návaly horka a noční pocení. Obtíže mohou být velmi nepříjemné a některé ženy tak protinádorovou léčbu špatně snášejí. Lékaři se proto snaží najít způsob, jak tyto vedlejší projevy zmírnit, aniž by bylo nutné do organismu dodávat estrogen.
Studie OASIS-4 proto zkoumala elinzanetant u 395 žen užívajících endokrinní léčbu. Tyto ženy měly na začátku v průměru více než 11 středně těžkých až těžkých návalů denně. Po 12 týdnech léčby se jejich počet snížil přibližně o 7,8 epizody denně, zatímco u placeba o 4,2. Nehormonální léčba by tak pro tuto skupinu pacientek mohla znamenat významnou pomoc.
Nová možnost, ne automatická volba
Elinzanetant nepředstavuje univerzální řešení všech potíží spojených s menopauzou. Jeho hlavním cílem jsou vazomotorické příznaky, tedy především návaly horka a noční pocení. Výsledky studií nicméně naznačují, že jejich zmírnění může následně přispět také k lepšímu spánku a kvalitě života.
Význam léku proto nespočívá jen v tom, že může snížit počet nepříjemných návalů. Přináší další možnost, jak menopauzální obtíže řešit, a to nehormonálním přístupem. Volba léčby by však měla vždy vycházet ze zdravotního stavu pacientky a dalších okolností.
Zdroje: news-medical.net, tribune.cz, globalnews.ca