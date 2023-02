Mana je jídlo ve formě prášku či drinku. Jaké látky obsahuje a kdy se hodí?

Co je Mana?

V dnešním světě, kde se lidé spoustu věcí snaží co nejvíce zjednodušit a urychlit, si stále větší popularitu získává tekuté jídlo, které člověk nemusí nijak složitě připravovat. Konzumace takových produktů, které by měly sloužit jako plnohodnotná náhrada běžných pokrmů, dokáže lidem ušetřit čas i práci. A jedním z nich je právě Mana, kterou vyrábí česká společnost Heaven Labs, s.r.o.

Mana se prezentuje jako nutričně kompletní jídlo ve formě prášku či nápoje, jež by konzumentům mělo dodat veškeré živiny, které jejich tělo ke správnému fungování potřebuje. Obsahuje vyvážený poměr bílkovin, tuků, sacharidů a vlákniny, ale i celé spektrum vitamínů a minerálních látek, díky čemuž se podle výrobců dá použít jako alternativa k tradičnímu jídlu.

Jak často se člověk rozhodne Manu zařazovat do svého jídelníčku, je prý pouze na něm. Pokud jde o nabízené produkty, v současné době je Mana dostupná jako hotový nápoj (ManaDrink) nebo ve formě prášku (ManaPowder), který je před konzumací potřeba smíchat s vodou. Nejnovějším produktem je pak nutričně kompletní rostlinná alternativa k hovězímu burgeru (ManaBurger).

ManaPowder

ManaDrink

Složení Many

Pokud hledáte náhražky běžné stravy, určitě chcete vědět, co jednotlivé produkty obsahují. Jaké má tedy Mana složení a nutriční hodnoty? Asi nejoblíbenější je stále ManaPowder, což je rostlinné kompletní jídlo ve formě prášku. Jedna standardní porce (tedy 86 g prášku v kombinaci s 300 ml vody) obsahuje 400 kcal. Jedna porce ManaDrinku pak obsahuje 330 kcal ve 330 ml nápoje.

ManaPowder: obsažené látky

21 g bílkovin,

19 g tuků – z toho 2 g nasycených, 1,3 g omega-3,

33 g sacharidů – z toho 7 g cukrů,

7 g vlákniny – z toho 4 g vstřebatelné, 3 g nevstřebatelné,

0,9 g soli.

ManaDrink: obsažené látky

17 g bílkovin,

16 g tuků – z toho 1,3 g nasycených, 1,1 g omega-3,

28 g sacharidů – z toho 6,5 g cukrů,

4,4 g vlákniny – z toho 3 g rozpustné, 1 g nerozpustné,

0,68 g soli.

Mana produkty (momentálně ve variantě Mark 6) jsou zhruba z 99,5 % složené z přírodních zušlechtěných surovin. Dle výrobců obsahuje Mana prášek 42 esenciálních nutrientů, což jsou takové živiny, které jsou pro správné fungování lidského organismu nepostradatelné, ale tělo si je nedokáže samo vytvořit. Z toho důvodu je člověk musí přijímat každý den společně s potravou.

Pokud jde o zdroje proteinů, v současné době obsahují prášek i drink Mana 6 bílkovin z rostlinných zdrojů. Sem patří izolát sójové bílkoviny, ovesný, konopný a rýžový protein, izolovaná hrachová bílkovina a sladkovodní řasy. Zdrojem lipidů jsou pak různé rostlinné oleje, tedy olej řepkový, slunečnicový, kokosový, lněný a z mořských řas, ale také ovesný a sójový lecitin.

Co se týče sacharidů, jejich zdrojem jsou hlavně maltodextrin z kukuřice, dále pak pomalu vstřebatelný cukr z bílé cukrové řepy (isomaltulóza), škroby a další sacharidy z ovsa, ale také jiné minoritně zastoupené sacharidy. Dle nezávislé klinické studie provedené 3. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy je glykemický index Many 29, inzulinemický pak dosahuje čísla 41.

Vláknina je zastoupena v osmi různých zdrojích, což je například ovesná vláknina s obsahem beta-glukanů, která se uplatňuje v prevenci vysokého cholesterolu v krvi, srdečně-cévních onemocnění nebo třeba cukrovky. Dále se zde vyskytuje rozpustná vláknina z kořene čekanky (inulin), arabská guma, mrkvová vláknina i vláknina z hrachu, sóji, konopí a sladkovodní řasy. Kromě toho Mana nápoj a prášek obsahují další látky, kam se řadí:

9 esenciálních aminokyselin,

14 esenciálních vitamínů,

17 esenciálních minerálů.

Pro koho je Mana vhodná?

Ať už chcete vyzkoušet Mana prášek, Mana drink nebo Mana burger, jistě přemýšlíte, zda jsou tyto produkty vhodné pro každého a kolik běžných jídel je možné nahradit, aniž by to člověka ohrozilo na zdraví. Podle výrobců je nutriční složení těchto produktů nicméně koncipované takovým způsobem, aby bylo možné po nich sáhnout kdykoliv, tedy ráno, v době oběda i večer.

Mana strava představuje alternativu k tradičnímu jídlu, kterou mohou vyzkoušet všichni zdraví jedinci, a zároveň neobsahuje žádné živočišné suroviny, takže je vhodná i pro vegany. Kromě dospělých a dospívajících ji údajně mohou vyzkoušet již děti od 3 let. Nutriční složení jednotlivých produktů navíc dle výrobců zajišťuje, že Manou může člověk nahradit veškerá svá jídla, a to každý den.

U dětí a dospívajících by Mana ovšem rozhodně neměla tvořit plnou náhradu běžného jídla a spíše by se mělo jednat o doplněk ostatní pestré stravy. Žádný z Mana výrobků zároveň v současné době není schválený jako prostředek vhodný k léčebným účelům, na což je nutné pamatovat. Lidé s nějakým zdravotním nebo výživovým omezením, těhotné či kojící ženy a nemocní jedinci by vždy měli jejich konzumaci konzultovat s lékařem.

Jaké má Mana příchutě?

Aby tekutá strava člověka zaujala, musí být samozřejmě vyvážená a plná prospěšných látek, ale zároveň by měla i dobře chutnat. ManaDrink a ManaPowder se svým nutričním složením částečně liší a odlišná může být také jejich chuť. Zatímco někdo dává přednost hotovému drinku, jiný raději sáhne po prášku, který si může s vodou namíchat v libovolném poměru.

Co se týče příchutí, nejoblíbenější je varianta s názvem Origin, která je chuťově neutrální a každému připomíná něco jiného. Někdo při konzumaci cítí těsto na palačinky, další pak jemný ovesný či vanilkový nádech. ManaDrink i ManaPowder se ovšem vyrábí ještě v další variantě, a tou je čokoládová příchuť.

Příprava a dávkování

Pokud chcete toto jídlo v prášku vyzkoušet, jistě vás zajímá, jaký je doporučený postup jeho přípravy a jaké má Mana dávkování. Nápoj Mana představuje již hotové jídlo, takže drink stačí pouze protřepat (po dobu několika vteřin), otevřít a vypít. Jelikož není nutné nic dalšího řešit, lidé si tuto variantu pochvalují jako rychlé řešení v případě, že nemají čas vařit nebo vyrazit na jídlo ven.

Postup přípravy Many v prášku je ovšem také velice jednoduchý. Jednu doporučenou porci, která obsahuje 400 kcal, člověk připraví smícháním 86 g ManaPowderu s 300 ml studené nebo vlažné vody. Každý si ale samozřejmě může namíchat Mana prášek podle svého uvážení, což daný pokrm učiní buď tekutějším, nebo naopak hustším.

Pokud jde o doporučený denní příjem, podle výrobců je možné denně zkonzumovat pět porcí ManaPowderu, které obsahují 400 kcal. U ManaDrinku je to pak dokonce šest porcí po 330 kcal během jediného dne. Konkrétní dávkování by ovšem měl řešit každý člověk individuálně podle svých potřeb a preferencí.

Výhody a nevýhody

Nespornou výhodou Many je nenáročnost na přípravu a skutečnost, že se tímto způsobem člověk dokáže rychle najíst prakticky kdykoliv a kdekoliv. Konzumentům tedy ušetří čas i úsilí, které často do vaření musí vložit. Dalším benefitem je pak její dlouhá trvanlivost a jednoduché skladování. Navíc nezabírá místo v lednici, jelikož k přípravě člověk nepotřebuje žádné chlazení.

Důležitou otázkou samozřejmě je, zda dokáže Mana skutečně nahradit běžnou stravu. Ačkoliv zdravý dospělý člověk může dle výrobců konzumovat Manu bez přestávky, mnozí lidé tuto variantu nedoporučují. Přiklánějí se spíše k zachování pestré stravy, kterou člověk prostřednictvím Many vhodně doplní v momentech, kdy nemá možnost připravit si klasické jídlo. Je to tedy jakási alternativní strava, se kterou je možné běžné pokrmy kombinovat.

Mana může skvěle posloužit třeba jako pravidelná svačina, ale někteří těmito produkty nahrazují klidně i jedno nebo dvě jídla denně. Může se hodit jako rychlý zdroj energie před cvičením, protože výrazně nezatěžuje trávicí trakt. Dobře poslouží také cestovatelům a horolezcům, kteří si s sebou mohou vzít omezené množství věcí a jídlo v prášku je pro ně ideální.

Pokud jde o možné nevýhody, někteří lidé při konzumaci Many zaznamenali menší sytící efekt než v případě běžného jídla. Jelikož jsou na trhu momentálně dostupné pouze dvě příchutě, Mana může některé jedince brzy omrzet. V porovnání s normální stravou pak konzumace Many představuje stereotyp. Dá se samozřejmě kombinovat s jinými potravinami, jako je ovoce nebo arašídové máslo, tím ale ztrácí svou hlavní výhodu, kterou je bezesporu rychlost a nenáročnost přípravy.

Cena produktů

Pokud chcete prášek, drink nebo burger vyzkoušet, jistě vás zajímá, kolik Mana vlastně stojí. Za jedno balení Mana prášku ve variantě Origin, které obsahuje přibližně 35 porcí, zaplatíte na oficiálních stránkách produktu 1649 korun. V čokoládové variantě to pak bude 1699 korun. Balení Mana drinků (12 jídel) s neutrální příchutí stojí 899 korun, s čokoládovou příchutí 929 korun.

Zdroje: mojemana.cz, MUDr. Jan Gojda, Ph.D., svetfitness.cz