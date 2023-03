Očkování proti žloutence byste měli podstoupit při cestě do rizikových zemí. Kolik vás bude stát?

Očkování proti žloutence typu B je pro děti v České republice povinné od roku 2001 a každý, kdo se narodil po roce 1989, by měl být proti této nemoci chráněn. Pokud se vás to netýká, možná byste tohle očkování měli zvážit vzhledem k riziku závažného průběhu nemoci. Očkování proti žloutence typu A je oproti tomu dobrovolné a doporučuje se především při cestování do rizikových zemí. Kolik dané očkování stojí a jak probíhá?