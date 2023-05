Pásmová nemoc může zaskočit každého. Jak se jí správně bránit?

Co je pásmová nemoc?

Ke vzniku pásmové nemoci dochází ve chvíli, kdy člověk během cesty letadlem v krátkém časovém úseku překoná několik (nejméně 3–5) časových pásem. V tu chvíli totiž dojde k naprostému narušení lidského biorytmu, který souvisí s pravidelnými změnami teploty v lidském těle, s vylučováním hormonů nebo třeba se střídáním spánku a bdění, což pacientům způsobuje nemalé potíže.

Pásmová nemoc se anglicky označuje také jako jet syndrome nebo jet lag, což doslova znamená „tryskáčové zpoždění“. V odborných publikacích se však můžete setkat také s názvem desynchronóza. Jedná se o poměrně nový problém, jelikož v minulosti, kdy žádná letadla neexistovala, lidé nebyli technicky schopni překročit časová pásma větší rychlostí, než kterou se Země pohybuje.

Jaké má pásmová nemoc příznaky?

Jakmile se dostaví pásmová nemoc, pacient v prvních dnech po příletu obvykle trpí intenzivním vyčerpáním a silnými bolestmi hlavy. Zároveň je typické, že člověk nemůže v klidu usnout, ale je tak strašně unavený, že nevydrží být ani normálně vzhůru. Jet lag bývá nejhorší první dva dny po příletu, později se však potíže zmírní a obvykle samy vymizí.

Příznaky pásmové nemoci:

Velká únava

Dezorientace

Otupělost

Podrážděnost

Bolesti hlavy

Bolest svalů

Nevolnost

Nechutenství

Dehydratace

Iracionální chování

Průjem nebo zácpa

Kromě těchto příznaků může pásmová nemoc způsobit pacientům také nespavost nebo dokonce spánkovou paralýzu. Typická je dále neschopnost koncentrace, přecitlivělost na světlo a hlasité zvuky nebo dokonce deprese. Špatně se s pásmovou nemocí navíc vypořádávají starší lidé, kterým trvá delší dobu, než se jejich biorytmus zase synchronizuje.

Pokud člověk letí směrem na západ, vlastně si o něco prodlouží den. Projevy pásmové nemoci jsou proto většinou mírnější a adaptace na nový režim probíhá rychleji. Při letu opačným směrem bývají příznaky jet lagu naopak horší, protože lidský organismus se hůře přizpůsobuje tomu, když několik hodin ztratí.

Jak vyzrát na jet lag?

Jelikož nepříjemná pásmová nemoc může proměnit i sebelepší dovolenou v peklo, lidé se často ptají, jak si s jet lagem poradit. Před odletem, během cesty i po příjezdu do dané destinace můžete vyzkoušet některé osvědčené rady, které mohou pásmové nemoci zabránit, nebo alespoň zmírnit její důsledky.

Jak se chovat před odletem?

Aby se dlouhý let obešel bez následků v podobě pásmové nemoci, je dobré se na něj dopředu připravit. Před odletem by se člověk proto měl pokusit naladit svůj organismus na změnu času, a to klidně již několik dní před plánovanou cestou. Cestující směrem na západ by měli chodit spát o hodinu či dvě později než obvykle, zatímco cestující na východ by měli usínat i vstávat dříve.

Pokuste se nestresovat a dodržujte dostatečný pitný režim. Pár dní před odletem můžete také zkusit upravit jídelníček. Zatímco snídaně i obědy by měly obsahovat dostatek bílkovin, v odpoledních a večerních hodinách je dobré omezit pití kávy. K večeři by mělo následovat lehké jídlo bohaté na vitamíny.

Co dělat na palubě letadla?

Nejlepší je vzít si na cestu příjemné, volné a prodyšné oblečení. Pro ženy je ideální například bezešvé spodní prádlo a pohodlná podprsenka bez kostic. Při ruce je dobré mít také teplé ponožky a deku nebo teplou šálu, kterou se budete moci přikrýt. Pokud je vám to pohodlné, zkuste také oční masku na spaní nebo špunty do uší.

V průběhu letu se pokuste co nejrychleji usnout, ale pokud vám to nejde, do spánku se nenuťte. Větší pohodu vám přinese, když se podřídíte svým přirozeným biorytmům. Ve chvíli, kdy budete vzhůru, střídejte různé činnosti (čtení, poslech hudby, sledování filmů, protažení, odpočinek). Nepijte kávu, která přispívá k dehydrataci a pouze zhoršuje následky jet lagu, během letu však nezapomínejte na dodržování pitného režimu a každou hodinu vypijte alespoň jeden kelímek čisté neperlivé vody.

Další rady:

Vyhněte se alkoholu, který zpomaluje přizpůsobení organismu

Zapomeňte na prášky na spaní, které by akorát narušily vaše spánkové návyky

Zkuste během mezipřistání vynechat kouření cigaret

Abyste si zvykli, po vstupu na palubu letadla si rovnou přenastavte hodinky

Někteří lidé také doporučují vyzkoušet bylinkový či zázvorový čaj

Jak postupovat po příletu?

Pokud je to alespoň trochu možné, pokuste se zůstat vzhůru až do chvíle, kdy nastává noc v cílové destinaci. Jestliže vás však únava přece jenom přemůže, jděte si odpočinout, ale spěte maximálně hodinu. Denního světla využijte k tomu, abyste se prošli někde v přírodě, na čerstvém vzduchu a na slunci.

Co ještě pomáhá?