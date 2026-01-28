Pocení v zimě může nastat v důsledku nevhodně zvoleného oblečení i nemoci. Na vině může být také stres

Pocení patří mezi základní funkce těla. Tělo se pomocí něj je schopno zbavit přebytečného tepla. V zimě převažuje chladné a větrné počasí, a tedy nečekáme, že bychom se potili. O to více nás pak překvapí, když se to stane. I když to na první pohled nemusí dávat smysl, mívá pocení v zimě rozumné vysvětlení. S některými jeho příčinami se přitom lze velmi snadno vypořádat.
Co se dozvíte v článku
Proč se v zimě potíme?
Pocení je vyvoláno otevíráním tělesných žláz regulujících teplotu. Tímto se tělo snaží tělesnou teplotu udržet na normální úrovni, tedy kolem 36,5 °C. Když je tedy naše tělo vystaveno chladu, reaguje na to usilovnou snahou vytvořit teplo. To se může projevit pocením, ačkoli kolem nás panuje mráz. Podobně se chová při rychlých změnách teplot (přechodu ze zimy do tepla a naopak).
Nadměrné pocení (odborně hyperhidróza) pak může být důsledek nějakého diskomfortu, hormonálních změn, onemocnění nebo hyperaktivních potních žláz. Více na něj trpí například diabetici nebo ženy během menopauzy. Hyperhidróza se dělí na primární a sekundární. Na primární hyperhidrózu nemají vliv vnější faktory, zato sekundární se obvykle pojí s nějakým zdravotním problémem.
Primární hyperhidróza nejvíce zasahuje ruce, nohy, obličej a podpaží. Pokud se přitom pocení omezuje pouze na některou část těla, nazývá se tento stav fokální hyperhidrózou. Naproti tomu pocení postihující celé tělo se označuje jako generalizované a spíše se vztahuje k sekundární hyperhidróze.
Důležitou roli hraje oblečení
Kamenem úrazu bývá nevhodně zvolené oblečení. Tedy když člověk neodhadne, jak se má obléci, a neprodyšné oblečení v kombinaci s pohybem způsobí, že se začne potit. V takovém případě stačí tento kus odebrat a pocení by mělo ustat. Kusy oděvu, které si navlékáme, aby nás zahřály, mohou navíc kromě tepla zadržovat i vlhkost, od níž je jen krůček k pocení.
Ideálně zpocené kusy oděvu vyměňte za čisté a příště se snažte při výběru oblečení více zamyslet nad tím, jaké bude nejlépe korespondovat s venkovním prostředím a plánovanou aktivitou. V chladném počasí je zvlášť důležité si dát na toto pozor, jelikož při pocení přichází tělo o teplo rychleji. Zároveň může proti pocení pomoci změna materiálu oblečení, raději volte přírodní materiály, jako je merino vlna nebo bavlna, před těmi syntetickými.
Klíč k úspěchu pak představuje správné vrstvení oblečení. Základní vrstvu by měl tvořit oděv odvádějící vlhkost. Následovat by měly vrstvy oděvu z izolačního materiálu a na vrch by mělo přijít oblečení chránící vás před povětrnostními vlivy. Stěžejní dále je průběžně se hydratovat, čímž podpoříte přirozený proces ochlazování těla.
Pocení může vyvolat stres nebo určité pokrmy a nápoje
Pakliže si všimnete, že se v zimě více potíte, může mít pocení na svědomí třeba i konzumace kořeněných jídel nebo přemíra teplých čajů, popřípadě kávy. Pálivá jídla nebo nápoje s vysokým obsahem kofeinu totiž přispívají ke stimulaci potních žláz. Pocení nepomáhá ani kouření, alkohol nebo sedavý způsob života.
Pocení dále může nastat v situacích, kdy se dotyčný cítí nervózní, naštvaný, vyděšený nebo zostuzený. Kromě toho se objevuje při úzkostných stavech. Stres a úzkost patří k častým spouštěčům nadměrného pocení, protože se během nich spouští reakce, při níž se uvolňují stresové hormony, které mimo jiné aktivují potní žlázy. Vypořádat se s nimi lze pomocí relaxačních technik nebo lehkým cvičením.
Pocení může být dále reakcí na léky nebo projevem onemocnění
Pocení může být také projevem nějakého onemocnění. Vyskytuje se například při srdečních onemocněních, diabetu, obezitě, rakovině, mrtvici, Parkinsonově chorobě nebo infekcích. Uvedené zdravotní potíže mají vliv na schopnost těla regulovat teplotu, která je jimi narušena. Studený pot se pak typicky dostavuje při chřipce nebo nachlazení, třebaže je nemocnému zima.
K hyperhidróze může mimoto vést hormonální nerovnováha. Když totiž dochází ke kolísání hladiny hormonů v těle, může se to na těle odrazit různými způsoby, včetně nadměrného pocení. Tento problém se týká především žen, které prochází menopauzou, mají zrovna menstruaci nebo jsou těhotné, ale nastává též při hypertyreóze (zvýšené funkci štítné žlázy).
Přivodit pocení mohou i určité léky nebo návykové látky. Z léků se jedná kupříkladu o jisté léky na krevní tlak či cukrovku, antipyretika (léky na snížení horečky) nebo antidepresiva. Ty mohou v rámci vedlejších účinků vést ke stimulaci potních žláz. V případě pocení způsobeného nějakým onemocněním či léky je nutné se nejdříve zaměřit na vyřešení těchto problémů a až při přetrvávajících potížích začít uvažovat o způsobu, jak zmírnit samotné pocení.
Co pomáhá proti pocení?
Nejjednodušší způsob, jak se proti pocení bránit, je pořídit si silný antiperspirant. U antiperspirantu si všímejte zejména obsahu hexahydrátu chloridu hlinitého. Dobrý antiperspirant by měl obsahovat 10 až 20 % této sloučeniny. Jen si při jeho aplikaci dávejte pozor, jelikož velkou dávkou chloridu hlinitého byste si mohli poničit oblečení a některé druhy mohou dráždit pokožku.
Pokud vás trápí pocení dlaní či plosek nohou, nabízí se jako řešení iontoforéza. Při ní se využívá velmi slabého elektrického proudu k dočasnému přerušení činnosti potních žláz. Postupuje se tak, že dotyčný ponoří danou část těla do vody, do níž lékař zavede prostřednictvím elektrod elektřinu. Celý proces trvá nanejvýše 30 minut, přičemž je zapotřebí ho několikrát zopakovat.
