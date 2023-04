Parkinsonova choroba začíná nenápadně. Jak nepřehlédnout příznaky?

Dobry den ctu zde prispevky sice jsou starsi ale neco podobneho se stalo nam ted presne co popisujete mam manzela touto nemoci prochazime od jeho 40 roku je mu ted 49 presne i řeč se zhoršila celkovy stav manžela po operaci uz se neudrži vubec na noho jen lezi a nebo ho posadim na vozik ,manzelovi se delalo PEG hadicka do zaludku s tim ze mel mit krabicku ktera mela lek davkovat bohuzel manzelovi to nedelalo dobre tak ze krabicku nema hadicku mu nechali a je opet na lekach jen ze po te operaci…

