Výrobce: Vakcíny proti chřipce budou tento týden dodané lékařům

„Celkově jsme nyní do České republiky dovezli dostatečné množství vakcín Vaxigrip Tetra, abychom pokryli veškerou potřebu očkovacích dávek včetně meziročního nárůstu poptávky,“ sdělil Libor Kytýr, ředitel komunikace Sanofi Česká republika a Slovensko. Jen v první dávce před dvoutýdenním výpadkem dodávek to bylo 550.000 dávek. Loni to bylo 670.000 za celou chřipkovou sezónu.

Podle systému hlášení výpadků léků Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) vakcína nebyla dostupná od 21. října z „kapacitních/distribučních důvodů“. Někde podle SÚKL k výpadkům nedošlo, pokud měla lékárna či ordinace dostatečné zásoby.

Vakcína proti chřipce se každý rok vyrábí nově podle odborníky očekávané cirkulace chřipkových virů. V sezoně na přelomu let 2018 a 2019 vyhledalo v ČR praktického lékaře s akutní respirační infekcí a chřipkou 996.000 lidí. Z toho 625 muselo být hospitalizováno na jednotce intenzivní péče a 195 z nich zemřelo.

Odborníci doporučují očkování zejména rizikovým skupinám, jako jsou senioři, pacienti s chronickými nemocemi nebo zdravotníci. Největší riziko onemocnění chřipkou je během chladných měsíců mezi prosincem a březnem.

Očkovat proti chřipce se v Česku nechává každoročně jen asi pět až deset procent dospělých a pět procent dětí, což je jeden z nejhorších podílů v Evropě. Z veřejného zdravotního pojištění je očkování hrazeno lidem nad 65 let nebo s některými závažnými nemocnice srdce, cév, ledvin nebo diabetikům. Pojišťovna ho hradí také lidem v domovech pro seniory a podobných zařízeních. Očkování ostatních stojí přibližně 500 korun, zdravotní pojišťovny na něj také přispívají jako na jeden z benefitů z fondu prevence.