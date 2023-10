Vyvolání porodu: kdy je třeba příchod dítěte na svět urychlit a jaká jsou rizika?

Rodičce odtekla plodová voda, ale kontrakce samovolně nenastaly . Miminku tedy hrozí infekce

. Miminku tedy hrozí infekce Žena přenáší déle než týden – pokud přenáší déle než dva týdny, hrozí nedostatečná výživa dítěte v důsledku stárnutí placenty (matky s vysokým krevním tlakem či těhotenskou cukrovkou přenášet nesmí vůbec)

(matky s vysokým krevním tlakem či těhotenskou cukrovkou přenášet nesmí vůbec) Během těhotenství nastaly komplikace (cukrovka, vysoký krevní tlak, infekce…)

(cukrovka, vysoký krevní tlak, infekce…) Plod má vyšší hmotnost (obvykle více než 4000 gramů)

Proč je přenášení nebezpečné?

Po 42. týdnu těhotenství začíná placenta, která vyživuje dítě, velmi rychle stárnout. Placenta má totiž jen omezenou životnost, a pokud přestane plnit svou funkci, může plod ohrozit. U přenášených dětí navíc hrozí riziko velké porodní váhy a s ní spojené komplikace. Takto jsou ohroženy hlavně děti rodiček s těhotenskou cukrovkou, které obecně mívají vyšší porodní váhu.

Na tom, že potermínové těhotenství je nebezpečné, se shoduje většina odborníků. Mnoho z nich se proto kloní k jeho ukončení vyvolaným porodem. Jiní volí vyčkávací taktiku. Nastávající matku sledují a pečlivě monitorují zdraví plodu a funkci placenty. Běžně se k indukci přistupuje nejpozději počátkem 42. týdne těhotenství.

Jakými způsoby lze porod vyvolat?

Vyvolat kontrakce dokáží lékaři mnoha způsoby. Vždy záleží na stavu děložního hrdla (cervix skóre), na stáří těhotenství a důvodech, které vedly k urychlení porodu. Jednotná šablona tedy neexistuje. Někdy lékaři kombinují i více způsobů najednou.

Vyvolávaný porod pak prožívá každá žena jinak. Zatímco u některých z nich je následný průběh poměrně rychlý, jiné rodičky pociťují intenzivnější nástup kontrakcí, které se na rozdíl od přirozeného porodu postupně nestupňují, ale přicházejí naráz. Žena si na ně tedy nestihne postupně zvykat a naučit se je rozdýchávat. Z tohoto hlediska pro ni proto porod může být složitější.





Hamiltonův hmat

Ačkoli název evokuje spíše chvat bojového umění, jedná se o hojně používanou techniku indukce porodu, která je velmi podobná klasickému vaginálnímu vyšetření. Během Hamiltonova hmatu lékař uvolní dolní část vaku plodových blan od děložního čípku. Tímto způsobem zvýší citlivost receptorů, které rozeběhnou děložní kontrakce. Pokud se zadaří, porod odstartuje zhruba o 24 až 48 hodin později.

Protržení vaku plodových blan

Pokud je děložní hrdlo dostatečně připraveno, lze za pomoci dlouhého ostrého nástroje protrhnout vak plodových blan, které uzavírají plodovou vodu. Hlavička miminka se díky tomu posune o kus níž do pánve a podráždí receptory, které vyvolávají kontrakce děložní stěny. Někdy však vyvolané kontrakce nejsou dostatečně silné, proto se tato metoda musí zkombinovat s jinými metodami. Tento způsob indukce porodu je naprosto bezbolestný.

Prostaglandin

Prostaglandin je hormon, který vyvolává porod a připravuje porodní cesty, pokud se tělo nestihlo připravit samo. Dá se aplikovat ve formě gelu či tablety, která se umisťuje do pochvy. Pokud je děložní hrdlo dostatečně připraveno, vkládá se i do něj.

Oxytocin

Kontrakce vyvolávající hormon oxytocin se podává pomocí infuze přímo do žíly. Někdy samostatně, jindy jako podpora při jiné metodě, aby zesílil či zpravidelnil již probíhající kontrakce.

Babské rady

O tom, jak zaručeně vyvolat porod, mluví i naše babičky. Velkou moc v tomto ohledu přisuzují bylinkám. Zejména pak těm, které podporují stahy hladké svaloviny. Podávat se mohou jak ve formě koupele, tak masážních olejů. Jejich užití je ale vždy nutné konzultovat s lékařem. Ne všechny bylinky jsou pro těhotné ženy vhodné.

Podle babiček dále pomáhá třeba:

Pohyb a fyzická práce

Nechráněný pohlavní styk

Konzumace pupalky dvouleté

Konzumace skořice

Masáž bradavek

Masáž hráze

Dále může rodička zkusit také teplou koupel, která může mít až 40 stupňů Celsia. S touto metodou souhlasí celá řada lékařů, podle kterých je toto jediný způsob domácího vyvolání porodu, který má smysl zkoušet.

Rizika vyvolání porodu

I přesto, že je vyvolání porodu někdy opravdu nutné, stále se jedná o zásah do přirozených procesů těla, který je spojen s určitými riziky. Plod, který není na nástup porodních kontrakcí připraven, se tak může dostat do tísně. Vyvolané kontrakce mohou mít navíc větší intenzitu než kontrakce přirozené. Hrozí také, že se dítě dostane do nepříznivé polohy, například se zasekne rameny pod stydkou kostí, což se řeší použitím kleští, jindy je zase nutné přistoupit k císařskému porodu.

Pokud je porod vyvolán z důvodu překročení jeho plánovaného data, může se stát, že plod nebude dostatečně zralý. Ne vždy se termín porodu totiž podaří správně určit a některé děti zkrátka potřebují více času na vyvinutí. Takto předčasně porozené dítě je pak ohroženo novorozeneckou žloutenkou, ztíženou adaptací či neurologickými problémy.