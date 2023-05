Zásadité potraviny mohou pomoci při překyselení organismu. Podle čeho je poznáte?

Chemické reakce, které se v lidském těle odehrávají, vedou nejčastěji ke vzniku kyselých metabolitů. Ty pak musí tělo vyloučit, aby si udrželo stabilní pH krve. Na stálost vnitřního prostředí má ohromný vliv i to, jakým způsobem se člověk stravuje. Pokud bude jíst hlavně zásadotvorné potraviny, nehrozí mu překyselení organismu. Mezi nejvíce zásadité potraviny patří zelenina, ovoce, divoké bylinky a čerstvé ovocné šťávy.

Co jsou zásadité potraviny?

Kyselé a zásadité potraviny se od sebe neliší chutí, jak by se mohlo na první pohled zdát. Pojmy „zásadité“ a „kyselé“ vyjadřují vliv potravin na stálost vnitřního prostředí (acidobazickou rovnováhu). K tomu, aby lidský organismus správně fungoval, si potřebuje udržet mírně zásadité pH krve v rozmezí 7,36–7,44. K regulaci vnitřního prostředí využívá rozličné mechanismy:

krevní pufry (slabé kyseliny a jejich soli),

činnost plic, ledvin a dalších orgánů (myokard, játra).

Tyto systémy musí fungovat v naprosté rovnováze, aby nedošlo k výraznému vychýlení pH. Jak velice nízké (pod 6,8), tak i vysoké pH (nad 7,8) může být pro člověka smrtelné. K těmto extrémům dochází nejčastěji při vážných metabolických chorobách či otravách. Pouhou konzumací jedné či druhé skupiny potravin se do takového stavu nedostanete.

Většina odpadních produktů metabolismu je kyselé povahy. Někdo může mít problém s jejich vylučováním a dalším problémem moderní doby je konzumace průmyslových potravin v masivním měřítku. Jsou totiž silně kyselinotvorné. Mnoho lidí tudíž trpí překyselením organismu, aniž by to tušili.

Zásadité potraviny vystupují jako prvky, které přirozeně snižují pH krve. Pokud budou v jídelníčku převládat, člověk má vysokou šanci udržet své vnitřní prostředí v rovnováze. [1, 2, 3, 4]

Jak poznat překyselení?

Pohodlný moderní život a strava plná průmyslově zpracovaných potravin vede k jednomu z nejčastějších patologických metabolických stavů, a tím je překyselení organismu (metabolická acidóza). Mírná acidóza se projevuje různými příznaky:

moučnivka (bílý povlak na povrchu jazyka způsobený kvasinkami),

další kandidózy (v pochvě, plísně na těle, na nehtech),

nápadně lámavé nebo naopak ztluštělé nehty,

suché a křehké vlasy se sklony k lámání,

popelavá pleť,

neklid a silné podráždění,

extrémní únava a vyčerpanost,

problémy s trávením.

Počáteční příznaky překyselení sice nepůsobí na první pohled fatálně, ale mohou významným způsobem snižovat kvalitu života. Dlouhodobá acidóza je navíc spojována s celou řadou civilizačních chorob:

autoimunitní choroby,

alergie a ekzémy,

bolesti kloubů a svalů,

obezita,

rakovina. [5, 6, 7]

Zásadité potraviny a jejich účinky

Lidé konzumující zásadotvorné potraviny trpí mnohem méně typickými civilizačními chorobami (alergiemi, ekzémem, chronickými záněty, únavou apod.). Zásadité potraviny dokáží lidské tělo uvést do správného rozmezí pH a pomáhají nastolit rovnováhu. Metabolismus pak funguje mnohem lépe a tělo se snáze zbavuje toxinů a odpadních látek.

V případě překyselení se doporučuje zahrnout do jídelníčku co nejvíce zásaditých potravin a těm kyselým se naopak vyhýbat. Poměr zásaditých a kyselých potravin v jídelníčku by měl být 4 : 1. [8, 9]

Zásadotvorné potraviny: jídelníček

Jak odlišit kyselé a zásadité potraviny? Existuje na zásadité potraviny tabulka, ve které by bylo jednoznačně uvedeno, co je ještě zásadité a co už kyselé? V praxi si stačí pamatovat jednoduché pravidlo, které vám pomůže s orientací v seznamu potravin. Zásadité potraviny bývají primárně rostlinného původu. Za kyselé považujeme produkty živočišné říše.

Podle toho, jakým způsobem jednotlivé potraviny působí na pH těla, je můžeme rozdělit do pěti kategorií:

silně zásadité potraviny,

mírně zásadité potraviny,

neutrální potraviny,

mírně kyselé potraviny,

silně kyselé potraviny. [10, 11]

Nejvíce zásadité potraviny

Ovoce – citrony, meloun, grepy, mango, papája,

zelenina – chřest, cibule, petržel, celer, špenát, brokolice, česnek, listové saláty, brambory,

čerstvé bylinky – pampelišky, jitrocel, medvědí česnek, fenykl,

oleje – olivový,

octy – balsamico, jablečný,

sladidla – stévie,

nápoje – voda s citronem, bylinkové čaje, čisté zeleninové šťávy. [12]

Mírně zásadité potraviny

Ovoce – sušené fíky, kiwi, hrozny, jahody, dýně, jablka,

zelenina – řepa, cuketa, ředkvičky, batáty, kyselé zelí,

houby – všechny druhy,

luštěniny – sójové boby, bílé fazole,

koření a bylinky – bílý pepř, bobkový list, černý kmín, majoránka, kopr,

oleje – lněný,

nápoje – zelený čaj. [13]

Neutrální potraviny

Většina rostlinných olejů,

sladidla – včelí med,

ořechy – lískové, mandle. [14, 15]

Mírně kyselé potraviny

Ovoce – borůvky,

zelenina – loupané fazole,

semínka – dýňová, slunečnicová,

mléko a mléčné produkty – máslo, jogurt, kravské mléko, trvanlivé mléko, smetana, tvaroh,

maso – zvěřina, mořské ryby, kuřecí maso,

obiloviny – neloupaná rýže, celozrnné pečivo, jáhly (celé zrno),

oleje – kukuřičný,

sladidla – průmyslově ošetřený med,

nápoje – konzervované šťávy a džusy, černý čaj. [16, 17]

Silně kyselé potraviny

Maso – vepřové, hovězí, husa, kachna, ústřice, krevety, uzeniny,

mléčné výrobky – tučné a pikantní sýry, zmrzlina, homogenizované mléko,

obilniny – bílé pečivo, pšenice, těstoviny,

ořechy – kešu, vlašské, para,

nápoje – káva, kakao, alkohol, sladké limonády, energetické nápoje,

smažené jídlo – hranolky, krokety, chipsy,

průmyslově zpracované potraviny – polotovary, trvanlivé potraviny, mražené výrobky, cukrovinky, zákusky, kompoty, marmeláda, čokoláda,

dochucovadla – kečup, majonéza, tatarka. [18, 19]

Acidobazická rovnováha: jak jí rychle dosáhnout?

Chcete se zaměřit na skladbu jídelníčku a dosáhnout tak harmonie vnitřního prostředí? Řešením nejsou výhradně zásadotvorné potraviny. Jedná se o komplexní změnu přístupu ke svému tělu a přehodnocení životního stylu. Spouštěčem metabolické acidózy totiž může být i chronický stres nebo horké koupele.

Pokud se budete řídit těmito pravidly, můžete dosáhnout optimálního pH poměrně rychle:

konzumujte primárně zásadotvorné potraviny a kyselým se vyhýbejte,

jezte čerstvé potraviny rostlinného původu,

sousta důkladně žvýkejte a jezte v klidu (ve spěchu snězené zásadotvorné jídlo se pak může chovat jako kyselinotvorné),

dopřávejte si čerstvé zeleninové a ovocné šťávy,

pijte dostatečné množství vody (alespoň 2 litry denně, nejlepší je neperlivá voda bez chloru, lze ji dochutit citronem),

omezte pití alkoholu a kávy,

omezte kouření,

snažte se správně a zhluboka dýchat,

dopřávejte si dostatek spánku,

sportujte a věnujte se pohybu na čerstvém vzduchu,

snažte se pravidelně relaxovat a minimalizovat stres. [20, 21, 22]

Zásadité potraviny při hubnutí

Při pohledu na seznam zásadotvorných potravin člověk zjistí, že se jedná převážně o velice zdravé potraviny rostlinného původu. V kombinaci se správným pitným režimem a zdravým životním stylem se jedná o výbornou metodu, která může vést k trvalému zhubnutí. Faktem je, že dlouhodobé překyselení organismu bývá spojováno s těžkou obezitou a špatnou funkcí střevní mikroflóry.

Takzvanou alkalickou dietu odborníci doporučují jako vhodný stravovací směr, pokud je vaše tělo zanesené toxiny a necítíte se celkově dobře. Když začne člověk konzumovat větší množství zásadotvorných potravin, bude mít tělo více energie a začnou v něm samovolně probíhat detoxikační procesy, což se navenek projeví zhubnutím, čistší pletí, pevnějšími nehty a lesklými vlasy.

Pokud ale člověku fungují ledviny a plíce naprosto normálně a cítí se fit, není důvod, proč by měl mléčné výrobky, vejce či maso ze svého jídelníčku zcela vyškrtnout. S menšími porcemi kyselinotvorných potravin si zdravé tělo snadno poradí. [23, 24]

Zdroje: link.springer.com, sciencedirect.com, nature.com, tandfonline.com, academic.oup.com, patnawomenscollege.in, jp.ijbap.com, hindawi.com, physiome.cz, is.muni.cz, dk.upce.cz, cesky-lekarsky-blog.cz

Co jsou zásadotvorné potraviny?

Jde o takové potraviny, které snižují pH krve. Protože jsme v moderní době obklopeni neustálým stresem a nezdravým průmyslově zpracovaným jídlem, dochází u mnoha z nás k překyselení. Aby se člověk cítil dobře, je naopak žádoucí mírně alkalické pH krve. S tím mohou pomoct zásadité potraviny.

Jak nejrychleji odkyselit metabolismus?

Zařaďte do jídelníčku maximum zásaditých potravin a snažte se vyhýbat těm kyselinotvorným. Dostatečně pijte, spěte a hýbejte se. Člověk by si měl najít také nějaký čas na relax a uvolnění. U mnoha lidí totiž dochází k překyselení v důsledku chronického stresu.

Jak rozpoznat kyselé a zásadité potraviny?

Určitě se neřiďte chutí, protože v tomto případě rozhodně neplatí, že co chutná kysele, je kyselinotvorné. Spolehněte se spíše na rozdělení rostlinné vs. živočišné. Mezi zásadité potraviny obecně patří ovoce, zelenina a čerstvé bylinky. Kyselé potraviny jsou vesměs živočišného původu, patří sem například mléko a mléčné výrobky, maso, uzeniny a živočišné tuky.

Co patří mezi nejvíce zásadité potraviny?

Mezi nejsilnější odkyselovací prostředky patří určité druhy ovoce (citrony, meloun, grepy, mango, papája) a zeleniny (chřest, cibule, petržel, celer, špenát, brokolice, česnek), čerstvé bylinky (pampelišky, jitrocel, medvědí česnek), dýňová semínka nebo olivový olej. Z nápojů by si měl člověk dopřávat čerstvé ovocné a zeleninové šťávy, neperlivou vodu s citronem a bylinkové čaje.