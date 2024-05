Vitamíny pro děti jsou nezbytné pro správný růst a psychickou pohodu. Co zařadit do jídelníčku?

Proč jsou vitamíny pro děti důležité?

Co se týče výživy, dětský organismus má podstatně vyšší a specifičtější nároky než tělo dospělého člověka. Od narození až do dospělosti děti neustále rostou. Uvádí se, že zejména první roky života dítěte hrají nejdůležitější roli při vývoji imunitního systému.

Aby mělo dítě dostatek energie a správně prospívalo, potřebuje přijímat nutričně bohatou a dostatečně pestrou stravu, která bude obsahovat všechny důležité makroživiny, minerály a vitamíny. U malých dětí může být někdy náročné přesvědčit je, aby jedly zeleninu a ovoce, proto někteří rodiče volí raději vitamínové doplňky stravy.

A kdy do jídelníčku zařadit vitamíny pro děti ve vyšších dávkách? Typicky jde o následující situace:

v období zimních plískanic a sezónních respiračních nákaz,

v případě, že je dítě náchylné k infekcím a má oslabený imunitní systém,

v okamžiku zvýšené fyzické zátěže (sportovní kroužky, soustředění, závody),

před nástupem do školního kolektivu,

pokud dítě vytrvale odmítá jíst ovoce a zeleninu.

Rodiče by měli své děti učit správným stravovacím návykům. Malé děti se učí pozorováním. Pokud uvidí, že se rodiče stravují špatně, převezmou špatné návyky od nich a bude velice náročné přesměrovat je na zdravou výživu.





U starších dětí může pomoct zapojení do přípravy jídla a společné vaření. Tímto nenásilným způsobem si přirozeně vybudují pozitivní vztah k jídlu. Zároveň jim můžete dovolit, aby popustily uzdu své dětské fantazie a ujaly se zdobení pokrmů. Jídlo se tak může stát i skvělou zábavou. [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Jaké jsou nejlepší vitamíny pro děti?

Potřeba jednotlivých vitamínů se liší s ohledem na věk dítěte. Děti nejčastěji trpí nedostatkem tří základních vitamínů (respektive dvou vitamínů a jedné velké skupiny vitamínů). Zároveň jde o nejdůležitější vitamíny pro děti na imunitu:

Vitamín D pro děti

Vitamín D se může vyskytovat ve dvou formách. Buď jako vitamín D2 (ergokalciferol), který se nachází v potravě, nebo jako vitamín D3 (cholekalciferol), který vzniká v kůži při expozici slunečnímu záření. Vitamín D pro děti (respektive vitamin D pro miminka) hraje stěžejní roli v prvních měsících života. V tomto období jejich potřeba vitamínu D dokonce překonává doporučené dávky pro dospělé.

Důvodem je extrémně rychlé tempo, kterým miminko roste. Dále je známo, že vitamín D působí příznivě na vývoj mozku a imunitního systému. Dokáže podpořit dětský organismus v boji s infekcemi.

Nedostatek vitamínu D se může u dětí projevit křivicí (rachitis), což je porucha vývoje kostí. Dříve se křivice objevovala poměrně často, dnes se s ní setkáváme jen výjimečně (hlavně v rozvojových zemích, kde mají lidé obecně velmi chudou stravu). [9, 10, 11]

Vitamín C pro děti

Pro předškolní a školní děti je nesmírně důležitý dostatečný příjem vitamínu C. Jedná se o významný antioxidant, který v těle působí jako výborná prevence proti infekcím v období respiračních onemocnění. Tímto způsobem pomáhá nejen dětem, ale i dospělým.

Odborníci proto radí zaměřit se na příjem vitamínu C hlavně v zimních měsících, kdy ho máme v jídelníčku méně (není k dispozici čerstvé sezónní ovoce). Tento vitamín je navíc rozpustný ve vodě, tudíž nehrozí, že by mohlo dojít k předávkování. Pokud dítě onemocní, může podávání zvýšených dávek vitamínu C v prvních dnech zmírnit průběh nemoci. [12, 13]

Vitamín B pro děti

Vitamíny B jsou důležité pro správný vývoj nervové soustavy a pro posílení obranyschopnosti. S nedostatkem vitamínů skupiny B se setkáváme nejčastěji u dětí, které nebyly během prvních měsíců života kojeny. Projevy nedostatku béčka jsou pak u každého z vitamínů specifické:

vitamín B1 – únava, podrážděnost, hubnutí, závažný nedostatek může vést k rozvoji megaloblastové anémie a poruchám mozku,

vitamín B2 – snížená odolnost vůči infekcím, záněty sliznic, akné, seborea, záněty spojivek, anémie,

vitamín B3 – velká únava a mrzutost, problémy s koncentrací, poruchy spánku,

vitamín B5 – poruchy motoriky, brnění a mravenčení v končetinách, celková slabost, padání vlasů, lámání nehtů,

vitamín B6 – neurologické problémy (hlavně u kojenců), seborea v oblasti nosu, poruchy krvetvorby,

vitamín B7 – nevolnost, malátnost, padání vlasů, lámání nehtů,

vitamín B9 – porucha tvorby červených krvinek, brnění končetin, velká únava,

vitamín B12 – poruchy krvetvorby, snížené svalové napětí. [14, 15, 16]

Vitamíny pro děti v potravě

Jakým způsobem tedy zajistit dostatek vitamínů pro děti v jídle? U novorozenců je velkou výhodou složení mateřského mléka. Pokud se kojící maminka stravuje zdravě, předá prostřednictvím mateřského mléka děťátku všechny potřebné vitamíny a minerály. Ve chvíli, kdy se dětem začnou podávat mléčné, zeleninové, ovocné a masové příkrmy, je většinou příjem všech vitamínů také dostatečně pokryt.

Větší problém obvykle představuje výživa batolat, která začnou procházet obdobím vzdoru a vařená brokolice, mrkev nebo luštěniny jim moc nevoní. Předškolní děti a školáci na základní škole pak tráví velkou část dne mimo domov a do zdravých potravin se jim zrovna nechce. Jejich chuť k jídlu lze povzbudit tím, že budete připravovat pestrá jídla z čerstvých surovin, která budou i dobře vypadat. [17, 18]

V čem najít vitamín D pro děti?

Losos, tuňák, sardinky a další mastné ryby,

rybí olej,

žloutky,

mléko a mléčné výrobky,

zelená listová zelenina,

obiloviny. [19]

V čem najít vitamín C pro děti?

Brokolice,

citrony, limetky a pomeranče,

čerstvé bylinky (tymián, petržel, pažitka),

šípky,

rakytník,

kiwi,

čerstvý hrášek,

dýně,

květák,

křen,

kysané zelí,

lesní plody,

listová zelenina (kapusta, řeřicha). [20, 21]

V čem najít vitamín B pro děti?

B1 – kvasnice, vepřové maso, játra, ovesné vločky, lískové a vlašské ořechy,

B2 – játra, mléko a mléčné výrobky, vejce, houby, luštěniny, kapusta, hovězí a vepřové maso,

B3 – kvasnice, játra, maso, luštěniny, brambory,

B5 – játra, kvasnice, maso, mléko,

B6 – maso, sýr, kvasnice, sójové boby, banány, brambory,

B7 – játra, arašídy, vejce, hrách, čokoláda, houby,

B9 – játra, špenát, listová zelenina, sušené hříbky, třešně, jahody,

B12 – maso, vnitřnosti, mléko a mléčné výrobky, vejce, mořské řasy. [22]

Multivitamíny pro děti

Čerstvé ovoce, zeleninu a další přírodní zdroje vitamínů můžete dětem dopřávat v podstatě neomezeně. Obezřetnost by měla panovat v případě doplňků stravy. Vždy sáhněte jen po takových přípravcích, které jsou určeny pro děti. Děti by si je navíc neměly brát nikdy samy, ale vždy pod dohledem dospělých.

Nabízejí se ve formě šumivých tablet, cucacích pastilek, sladkých sirupů či želatinových bonbonů. Dětské vitamíny a multivitaminy pro děti mají často pestré barvy a ovocné příchutě, díky čemuž jsou zejména pro malé děti mnohem atraktivnější. Vitamín D pak musí být naordinován dětským lékařem. Nadměrné dávky déčka mohou totiž vést k tvorbě ledvinových kamenů. [23, 24]

Proč jsou tak důležité vitamíny pro děti?

Dětské tělo vyžaduje v útlém věku vyšší příjem vitamínů, minerálů i makroživin, aby se mohl správně rozvíjet imunitní systém a celý organismus. I mírný nedostatek vitamínů se u dětí okamžitě projeví. Děti konzumující chudou stravu bývají často nemocné, mají málo energie, nedaří se jim ve škole a zhoršuje se jejich psychický stav.

Jak vybrat vhodný vitamin D pro miminka?

Vitamín D potřebují miminka pro správný růst, vývoj nervové soustavy i imunitního systému. Pokud maminka konzumuje dostatek vitamínu D v jídle, předá ho pak prostřednictvím mateřského mléka dítěti. Když matka nekojí, může pediatr dítěti předepsat speciální kapky nebo jiné doplňky stravy. Suplementaci vitamínem D je nutné vždy konzultovat s lékařem, neboť se jím může dítě předávkovat.

Jak vybrat mezi doplňky stravy vhodné vitamíny pro děti?

Výběr doplňků stravy pro dítě konzultujte vždy s pediatrem a lékárníkem. Odborníci doporučí vhodné přípravky na základě věku a hmotnosti dítěte i vhodné dávkování.

Od kolika let se doporučují multivitaminy pro děti?

Multivitamíny nebo vitamínové směsi jsou obvykle určeny pro děti od 1 roku věku. Vitamíny pro děti od 1 roku mají toto doporučení napsané vždy na obalu.