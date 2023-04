Ženšen pravý se sklízí až po šesti letech. Jaké má léčivé účinky?

Co je ženšen?

Ženšen označuje celkem jedenáct druhů bylin s masitými kořeny. Nejproslulejší jsou však ženšen pravý (Panax ginseng), rovněž známý jako ženšen korejský, ženšen pětilistý (Panax quinquefolius) neboli ženšen severoamerický, sibiřský ženšen (Eleutherococcus Senticosus Maxim), který pochází z jiné rodiny než dva předcházející, a ženšen indický (Withania somnifera), známý především pod jménem ašvaganda nebo také vitánie snodárná.

Tato pomalu rostoucí rostlina bývá světlého zbarvení, má vidlicovitě tvarovaný kořen, poměrně dlouhou stopku a zelené listy oválného tvaru. Ženšen je známý zejména pro své léčivé účinky, neboť se v čínské medicíně a ajurvédě používá již po staletí. V našich podmínkách se nejčastěji pěstuje ženšen pětilistý, neboť není příliš náročný. Ženšen pravý je mnohem vzácnější, přestože má podobné účinky, ale daří se mu pouze v jihovýchodní Asii, kde se pěstuje šest až sedm let a teprve poté se sklízí. [1, 2, 3, 4]

Jaké má ženšen účinky?

Druhy ženšenu Panax, tedy korejský ženšen a ženšen severoamerický, obsahují stejné chemické látky, konkrétně ginsenosidy a gintoniny. Sibiřský ženšen tyto složky nemá, ale obsahuje další třídu sloučenin nazývaných eleuterosidy, které jsou známé také jako adaptogeny. Ašvaganda je rovněž klasifikována jako adaptogen.

Ženšen pravý a ženšen pětilistý: účinky

Studie provedené na zvířatech prokázaly, že druhy ženšenu Panax obsahující ginsenoidy zlepšují imunitní systém i výdrž a snižují hladinu cukru v krvi. U lidí však tyto účinky prozatím nebyly prokázány.

Existuje také malé množství důkazů, podle nichž může tento druh ženšenu podpořit soustředěnost a učení. Podle některých starších výzkumů se má také za to, že ženšen pravý má povzbuzující účinky, zatímco ženšen pětilistý působí jako relaxační bylina.

Ženšen se využívá při řadě zdravotních obtíží. Přestože nebyly prozatím vědecky podloženy, vzhledem k léčivým látkám, které tyto bylinky obsahují, mohou mít následující příznivé účinky:

zlepšení paměti,

působení jako antidepresivum,

podpora schopnosti organismu reagovat na stresové situace,

zlepšení fyzické energie a duševní výkonnosti,

posílení nadledvin a reprodukčních žláz,

urychlení doby zotavení z nemoci,

snížení hladiny glukózy v krvi u lidí s cukrovkou,

snazší odvykání od kokainu,

prevence infekcí horních cest dýchacích,

snížení srážení krve,

rozšíření krevních cév a snížení krevního tlaku.

Ženšen sibiřský: účinky

Aktivní složky sibiřského ženšenu (eleuterosidy) mohou údajně podpořit imunitní systém. Sibiřský ženšen se tradičně používal k prevenci nachlazení a chřipky a k podpoře energie, dlouhověkosti a vitality. Jako adaptogen je široce používán především v Rusku.

Adaptogen je látka, která má tělu pomoci lépe se vyrovnat s psychickou nebo fyzickou zátěží, tedy hlavně s různými nemocemi a stresem. Většina dosavadních studií byla provedena v Rusku a jejich výsledky naznačují následující možné účinky:

zvýšení energie a snížení únavy,

zlepšení kognitivních funkcí, jako je koncentrace a paměť,

podpora fyzické výkonnosti,

zlepšení krevního oběhu, což ale může vést dlouhodobě ke zvýšení krevního tlaku,

zvýšení síly svalů a kostí,

omezení infekcí dýchacích cest,

urychlení léčby chřipky a zápalu plic,

zlepšení lymfatických funkcí,

prevence poškození nervové soustavy,

snížení nebo stabilizace cukru v krvi.

Ženšen indický (ašvaganda): účinky

Ašvaganda se od předchozích druhů trochu liší. Jedná se o stálezelený keř, který roste v Asii a Africe. Bylinka obsahuje chemikálie, které mohou pomoci uklidnit mozek, snížit otoky i krevní tlak a podpořit imunitní systém. Nejčastěji se však používá k úlevě od stresu. Prozatím však existuje jen málo důkazů pro její využití v podobě adaptogenu.

Předpokládá se, že ašvaganda pomáhá tělu lépe zvládat fyzický i duševní stres. Některé z účinků, pro které se používá, zahrnují také léčbu nespavosti, podporu plodnosti, zlepšení paměti a regulaci krevního cukru. Prozatím ale neexistují dostatečné vědecké důkazy na podporu většiny těchto účinků. [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11]

Užívání a dávkování ženšenu

Různé druhy bylinky jsou na trhu nejčastěji dostupné jako ženšenové tablety, ženšenový extrakt nebo ženšenový čaj. Ženšen se doporučuje užívat v dávkách 1 až 2 gramy kořene třikrát až čtyřikrát denně. Měli byste ho však konzumovat nejdéle tři až čtyři týdny. Množství a doba užívání se také může lišit v závislosti na tom, k čemu se používá. Dávkování pro užívání ženšenového čaje z listů stanovené není.

Kvalita a účinné látky v doplňcích se také mohou u jednotlivých výrobců značně lišit. To ztěžuje stanovení doporučené dávky. Vždy se proto raději poraďte s lékárníkem, případně lékařem, a postupujte podle doporučeného dávkování. Také dbejte na to, abyste kupovali ženšen od důvěryhodné společnosti. Vzhledem k tomu, že ženšen pravý je drahá bylina, existuje riziko, že někteří výrobci mohou prodávat ženšen například smíchaný s jinými přísadami. [12, 13, 14]

Pěstování ženšenu pravého

Ženšen pravý je vytrvalá bylina, která roste pouze v oblasti jihovýchodní Asie. Pěstování na zahradě v našich podmínkách je tedy velmi obtížné. Rostlina vyžaduje hodně srážek a úrodnou půdu s dostatkem živin. Semena se dají zasévat celoročně.

Pravý ženšen může být klasifikován do tří kategorií podle toho, jak dlouho se pěstuje, tedy jako čerstvý, bílý nebo červený ženšen. Čerstvý ženšen se sklízí do 4 let, bílý ženšen mezi 4–6 lety a červený ženšen dokonce za 6–7 let, kdy je plně vyzrálý a má maximální sílu. [15, 16, 17]

Pěstování ženšenu pětilistého

Pěstování ženšenu pětilistého je oproti ženšenu pravému podstatně méně náročné, proto ho můžete zkusit pěstovat i doma. Přirozeně roste zejména v horských oblastech Číny, proto se také hojně využívá zejména v čínské medicíně. Rostlinu je poměrně jednoduché namnožit. Stačí uštípnout šlahoun liány a zatlačit do vlhké zeminy v místě, kde vyrůstají listy. Bylinka rychle vytváří kořeny a snadno roste.

Substrát by měl být neustále vlhký a každé dva týdny je nutné rostlinu přihnojit, jelikož má ráda zeminu bohatou na živiny. Mrazy nepřežije, a je tedy nutné ji na zimu umístit do bytu. Roste celou zimu, takže i během této doby můžete využít její listy, ty vysušit při pokojové teplotě a následně si z nich připravit ženšenový čaj. [18, 19, 20]

Vedlejší účinky ženšenu

Užívání ženšenu je považováno za bezpečné a nemělo by mít nežádoucí účinky. Jako možné vedlejší účinky se však uvádí bolest hlavy a problémy se spánkem, proto byste neměli bylinku užívat před spaním. Existují také důkazy, že dlouhodobé užívání ženšenu může snížit jeho účinky.

Nedoporučuje se tedy konzumovat tuto bylinku po dobu delší než čtyři týdny, zejména v potravinových doplňcích. Pokud užíváte nějaké léky, měli byste se nejprve poradit s vaším lékařem, jelikož ženšen může ovlivnit jejich účinnost. Tato bylina se také nedoporučuje těhotným a kojícím ženám. [21, 22, 23]

Zdroje: medicalnewstoday.com, mountsinai.org, zahradkarskaporadna.cz, treehugger.com, masterclass.com, healthline.com, urmc.rochester.edu, webmd.com