Zimní procházky prospívají tělu i psychice. Posilují srdce, imunitu a nervovou soustavu

Stačí klidně necelá půlhodinka denně, abyste svému tělu dopřáli komplexní stimul. Chůze totiž podporuje nejen kardiovaskulární systém, ale i imunitu, metabolismus a nervovou soustavu. Zároveň se jedná o nejpřirozenější druh pohybu, kterému se mohou věnovat i senioři a netrénovaní jedinci. Přestože není chůze náročná, dobře procvičí celé tělo.
Co se dozvíte v článku
Procházky v chladu prospívají srdci
Při procházce v chladném zimním počasí se oběhový systém soustředí nejen na efektivní okysličení svalů, ale také na udržení tělesné teploty. Středně intenzivní aerobní aktivita prospívá srdci a cévám hned v několika ohledech.
Nejenže se zlepšuje elasticita cévních stěn a přirozeně se reguluje krevní tlak, ale rovněž se zlepšuje periferní prokrvení a snižuje se riziko kardiovaskulárních onemocnění. Chůze je v tomto ohledu vhodná i pro méně trénované jedince, kteří by si náročnější fyzickou aktivitou na mrazu mohli spíše uškodit.
Budujete přirozenou obranyschopnost
Ačkoliv jsou zimní měsíce často spojené s oslabením imunity, chladné prostředí ji samo o sobě vyloženě neoslabuje. Může to fungovat spíš opačně. Pokud se dobře obléknete a strávíte venku přiměřený čas, dochází naopak ke stimulaci vrozené imunity. Nejvíce se tímto způsobem posilují buňky, které jsou nezbytné při obraně proti virovým infekcím.
A to se v období chřipek a viróz rozhodně hodí. Pravidelná krátká expozice chladu pomáhá zvyšovat aktivitu bílých krvinek, podporuje funkci dýchacích cest a snižuje se výskyt opakovaných respiračních infekcí. Důležité je dodržovat určitou rovnováhu a tělu poskytovat postupnou zátěž. Protože pokud nebudete dostatečně oblečeni a strávíte v chladu dlouhou dobu, zdraví tím nijak neposílíte.
Pohyb v zimě podporuje metabolismus
V zimních měsících má organismus tendenci hospodařit s energií úsporněji. Proto není nic neobvyklého, že někteří lidé během zimy pár kilo naberou, ačkoliv nijak výrazněji nezměnili své stravovací návyky. Pohyb v chladném prostředí ovšem dokáže tento negativní efekt zimy vyvážit.
V chladu dochází k tzv. netřesové termogenezi, což je metabolický proces, při kterém se aktivuje hnědá tuková tkáň. Ta spaluje tuk za účelem tvorby tepla. Výhodou je, že se tak neděje pouze při samotné aktivitě. Metabolismus je díky tomu rychlejší i v klidovém stavu při vystavení chladu, tudíž se zvyšuje celkový energetický výdej.
Mezi další benefity aktivace hnědé tukové tkáně patří lepší citlivost tělesných buněk na inzulin a stabilnější hladina krevního cukru. Pravidelné procházky tak mají smysl nejen pro kontrolu hmotnosti, ale jsou také účinnou prevencí metabolických onemocnění.
Zlepšuje se rovnováha a posiluje svalstvo
Kvůli obavám z uklouznutí a pádu se mnoho lidí zimním procházkám vyhýbá. Nicméně z medicínského hlediska je pravidelná chůze jedním z faktorů, které riziko pádu dlouhodobě snižují. U seniorů, kteří jsou pády na zledovatělém povrchu nejvíce ohroženi, nebývá zásadním problémem samotná chůze, ale spíše kombinace nedostatečné svalové síly, špatné koordinace a zpomalených reflexů. Bez pohybu se navíc ještě zhoršují.
Chůze po nerovném a zledovatělém povrchu klade mnohem vyšší nároky na koordinaci a hluboké stabilizační svaly. Tímto způsobem se tak přirozeně zapojuje hluboký stabilizační systém, který je potřebný pro správné držení těla a dobrou stabilitu.
Je to dost velký rozdíl oproti chůzi po rovném, suchém terénu, kdy se tyto svaly nemusí zapojovat. Pravidelná chůze navíc podporuje výživu kloubů. Přirozený pohyb stimuluje tvorbu synoviální tekutiny, která zajišťuje hladké klouzání kloubních ploch a přívod živin do chrupavky.
Je však důležité se na chůzi v zasněženém či namrzlém prostředí připravit a patřičně vybavit. Nasaďte si stabilní obuv s protiskluzovou podrážkou a dostatečně hrubým vzorkem. Nerovnostem povrchu uzpůsobte styl chůze. Půjde se vám lépe, pokud zkrátíte krok a zpomalíte tempo. Silně zledovatělým úsekům se snažte vyhýbat, pokud je to možné. Případně lze využít trekingové hole, které zvyšují stabilitu.
Přirozený pohyb venku působí jako balzám na duši
Nedostatek denního světla silně ovlivňuje cirkadiánní rytmus a hormonální rovnováhu. Zároveň trávíme značnou část dne v interiéru, čímž se expozice dennímu světlu ještě více snižuje. Je proto zcela běžné, že lidé trpí během zimních měsíců únavou, ospalostí, výkyvy nálad a poruchami spánku.
Pravidelné procházky venku dokážou s tímto problémem do značné míry pomoct. A vůbec nevadí, že budete chodit během zataženého dne. Klidně stačí kratší procházka trvající kolem 20 minut. I zatažená zimní obloha poskytuje výrazně více světla než interiér.
Při chůzi se aktivuje parasympatický nervový systém, který tělu pomáhá regenerovat a zklidnit se. Nelze opomenout také to, že i mírná fyzická aktivita vede k uvolňování endorfinů. Tyto látky zlepšují náladu a tlumí vnímání bolesti. Zimní procházky proto představují vynikající způsob, jak načerpat energii, zmírnit pocity vnitřního napětí a zlepšit si náladu.
Zdroje: vesmir.cz, stobklub.cz, liveembody.com, bhf.org.uk, verywellfit.com