19. týden těhotenství: na kůži plodu se tvoří ochranný mázek

Jak se vyvíjí miminko?

Od temene k zadečku měří miminko v 19. týdnu těhotenství asi 13 až 15 centimetrů, jeho podkožní tuk je však stále velice tenký. Pod jeho dásněmi jsou už uloženy základy mléčných zubů, a ještě hlouběji pod nimi se objevují také první základy těch trvalých. Díky vyvinutým obličejovým svalům dokáže plod pohybovat rty a otevírat a zavírat ústa. Je si navíc dobře vědom zvuků, které přijímá z vnějšího prostředí a jež se plodovou vodou velmi dobře šíří.

Tip pro nadcházející maminku: Snažte se na své miminko co nejvíce mluvit. Podle některých studiích si lépe zvykne na váš hlas a vy ho po porodu budete schopná snadněji utěšit.

I kůže na povrchu těla je zatím dost tenká, její jednotlivé vrstvy se ale už začaly zakládat. Přítomné jsou i pigmentové buňky, které ovlivňují barvu kůže. Povrchové buňky se odlupují a stávají se součástí kožního mázku, který se u plodu začíná tvořit. Jde o bělavou mazlavou hmotu, která pokrývá celý povrch tělíčka a má velmi důležitou funkci. Chrání totiž jemnou a tenkou pokožku před dlouhodobým působením plodové vody.

Co se děje s maminkou?

Vaše děloha se v 19. týdnu těhotenství rychle zvětšuje, což má za důsledek napětí vazů, na kterých je děloha zavěšena. To ostatně můžete sama pociťovat skrze tupou či ostrou bolest, která vám občas vystřeluje do podbřišku či do boků. Nepříjemný pocit se nejčastěji objevuje při změně polohy nebo na konci dne. Těchto bolestí se bát nemusíte. Jsou přirozenou součástí gravidity. Lékaře vyhledejte jen v případě, že jsou velmi silné, nebo pokud se stále zhoršují.

Velmi pravděpodobně vás v 19. týdnu potrápí také bolavé prsy. Jedná se o zcela běžnou věc. Mléčné žlázy totiž zahájily činnost, připravují se a prsy jsou proto zduřelé a citlivé. Zvětšující se bříško navíc namáhá páteř, zacvičte si proto na míči, jděte plavat anebo si dopřejte těhotenskou masáž.

Počítejte také s tím, že oproti 1. trimestru bude váha v 19. týdnu těhotenství růst o poznání rychleji. Zatímco v prvních 13 týdnech jste nabrala něco kolem 2 kilogramů, ve 2. trimestru bude váhový příbytek činit až 6 kilogramů. V posledním trimestru očekávejte až 15 kilogramů. Některé ženy může také potrápit zvýšené ukládání tuků na hýždích, bocích či stehnech.

Tip pro nadcházející maminku: Rozhodně nejezte za dva. Tento mýtus v těhotenství rozhodně neplatí a vy se jen po porodu budete těžce zbavovat nabraných kil. Ve druhém trimestru se kalorický příjem doporučuje zvýšit zhruba o 300 kilokalorií.

Jaké může mít maminka obtíže?

Rozbouřené hormony i zvyšující se tělesná váha se na vašem těle jistě projeví. V 19. týdnu těhotenství se tak dost možná budete potýkat s některými z následujících příznaků:

Křeče nohou

Otok nosní sliznice

Rozmazané vidění

Bolest zad

Zácpa

Motání hlavy

Problémy s dásněmi

Ačkoli mohou být některé z těchto příznaků nepříjemné, jejich výskyt je poměrně častý a nepředstavuje pro těhotnou ženu žádný problém. Pokud by se u vás ale obtíže vyskytovaly v nadměrné míře anebo vám způsobovaly velké nepříjemnosti, informujte o tom svého lékaře. Měla byste také podstoupit prohlídku u zubaře. Možná ani netušíte, že těhotenství má v tomto ohledu cenovou výhodu. Bílé plomby jsou navíc všem gravidním ženám poskytovány zcela zdarma.

Tip pro nadcházející maminku: Ačkoli je na přihlášku ještě brzy, začněte přemýšlet o vhodném předporodním kurzu ve vašem okolí. Dejte na zkušenost svých známých.