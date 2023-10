Bezezbytková dieta pomáhá při problémech s tlustým střevem. Zásadní je vyřadit vlákninu

Bezezbytková dieta nespočívá v omezení plýtvání jídla, jak by se mnozí z vás mohli mylně domnívat. Tímto termínem se totiž rozumí způsob stravování, jehož cílem je minimalizovat nestrávenou část potravin, především vlákninu, ze zdravotních důvodů spojených s onemocněním střev. Zajímá vás, jaké potraviny při této dietě můžete konzumovat a na které byste raději neměli ani pomyslet?

Bezezbytková dieta při onemocnění střev

Bezezbytková dieta spočívá v úpravě stravy tak, aby nebyla zatěžována střeva a bylo omezeno množství stolice. Zbytkem se tedy v tomto případě míní nestrávená potrava, která se tvoří ve stolici, nikoli zbytky nedojedeného jídla.

Nejedná se tedy o klasickou redukční dietu, ale o způsob stravování, ke kterému přistupují pacienti například při zánětlivých onemocněních střeva nebo stomii (vývodu střeva). Tuto dietu vám může lékař doporučit při nebo po léčbě střevního zánětu a také po prodělané operaci jako podporu k zotavení. [1, 2, 3]

Pro koho je bezezbytková dieta vhodná?

Bezezbytkovou dietu lékaři zpravidla doporučují lidem, kteří trpí problémy s tlustým střevem, jež mohou a nemusí souviset s jinými zdravotními stavy. Bezezbytková dieta je vhodná typicky při následujících problémech:





zánětlivá onemocnění střev, jako je divertikulitida, Crohnova nemoc nebo ulcerózní kolitida,

zanícené střevo v důsledku chemoterapie nebo ozařování,

rakovina tlustého střeva,

před operací nebo po operaci střeva,

před kolonoskopií,

při zánětu nebo zúžení střeva. [4, 5]

Bezezbytková dieta: jídelníček a jeho zásady

Strava při bezezbytkové dietě by měla být především nedráždivá, netučná, nenadýmavá, ale zároveň musí být kaloricky a nutričně hodnotná. Z jídelníčku je v první řadě nutné vyloučit tzv. hrubou vlákninu, jako jsou výrobky z celozrnné mouky, luštěniny, nadýmavé druhy zeleniny, slupky z ovoce a zeleniny a další nestravitelné vazivo, jako je celulóza, kůže z masa, nezralé ovoce, ovoce obsahující drobné pecky a podobně.

Dále je potřeba ze stravy vyřadit dráždivé druhy koření, smažené pokrmy, přepálené tuky a celkově omezit tuky. Mléčné výrobky by neměly mít více než 40 % tuku, maso by mělo být libové a rostlinné oleje nebo máslo (maximálně 10 gramů na porci) je nutné přidávat až do hotového jídla, aby nedocházelo k přepalování.

Nevhodné pokrmy při bezezbytkové dietě

Jídla, kterým byste se při bezezbytkové dietě měli zcela vyhýbat, jsou následující:

celozrnné výrobky, a to včetně chleba, cereálií, sušenek, těstovin, rýže a kaše,

semena a ořechy,

většina syrové zeleniny,

syrové nebo sušené ovoce,

některá vařená zelenina, kam patří hrášek, brokolice, zimní dýně, růžičková kapusta, zelí, kukuřice, cibule, květák, brambory se slupkou a fazole,

tvrdá masa s chrupavkou a uzeniny či uzená masa,

tučná masa,

tofu,

mléčné výrobky s obsahem tuku nad 40 %,

křupavé arašídové máslo, džem, marmeláda a zavařeniny,

okurky, olivy, křen a jiné pochutiny,

popcorn,

ovocné šťávy s dužinou nebo semeny, šťáva ze švestek a hrušek.

Bezezbytková dieta a sladkosti

Pokud je zánět tlustého střeva rovněž spojen s kvašením, je nutné ze stravy vyřadit také cukr. Za normálních okolností je ovšem při bezezbytkové dietě sladké pečivo, jako je například bábovka a koláč, nebo zmrzlinu možné konzumovat v malém množství. [6, 7, 8]

Vhodné pokrmy při bezezbytkové dietě

Při bezezbytkové dietě můžete jíst většinu ovoce a zeleniny, ale musíte si dávat pozor, aby byly vždy zralé a abyste vždy odstranili slupku a semínka. Stejně tak byste měli výhradně sáhnout po pečivu, těstovinách nebo rýži, které jsou rafinované a neobsahují celá zrna. Mezi vhodné potraviny při bezezbytkové dietě patří zejména tyto:

bílé pečivo bez ořechů a semínek,

bílá rýže,

rafinované cereálie a těstoviny,

zelenina bez slupky nebo semínek, která je dobře uvařená,

čerstvé zralé ovoce včetně banánů, melounu, meruněk, medovice, papáji, broskví, švestek a melounu (beze slupek),

konzervované ovoce bez semen nebo slupky jako jablečné pyré nebo hrušky,

vejce,

ryby,

drůbež,

libové, jemné, mleté ​​nebo dobře uvařené či propečené maso,

mléčné výrobky jako mléko, jogurt a máslo,

tuky, jako jsou rostlinné oleje, margarín, jogurtové dresinky,

nápoje bez kofeinu,

čiré ovocné šťávy bez slupky nebo semen,

sceděné zeleninové šťávy.

Živočišné produkty, jako je maso, vejce, mléko a podobně, neobsahují vlákninu, proto zpravidla nepředstavují problém. Problematický však v tomto případě může být tuk. Mléčné výrobky a vejce byste proto měli konzumovat pouze v omezeném množství a maso volit vždy libové a měkké. Obvykle je také nutné pít hodně tekutin, abyste předešli případné zácpě. [9, 10]

Bezezbytková dieta: recepty

Ve chvíli, kdy se budete řídit výše uvedenými pokyny, můžete jednotlivé suroviny libovolně kombinovat, neurčí-li lékař jinak. V rámci bezezbytkové diety se můžete inspirovat níže uvedenými pokrmy. Nezapomeňte během dne také přijímat dostatek tekutin, ideálně čisté vody.

Veškerá jídla se snažte připravit tak, aby byla jemná a snadno stravitelná. Mezi preferované způsoby přípravy jídla patří zejména vaření, dušení, pasírování, pečení či restování. Vyhnout byste se měli zejména smažení a také grilování.

Snídaně

Káva bez kofeinu s mlékem i cukrem,

ovocný džus bez dužiny,

čaj,

míchaná vejce,

francouzské toasty,

palačinky,

bílé pečivo s máslem a plátkem sýra nebo medem.

Oběd

Pečená kuřecí prsa s dušenou mrkví a vařenými brambory (beze slupky),

krůtí sendvič z bílého toastového chleba,

kuřecí hamburger s bulkou bez semínek a zeleninovým salátem,

pečené kuřecí stehno bez kůže s bílou rýží,

pečené brambory se zakysanou smetanou a zeleninou,

špagety s rajčatovým protlakem bez slupek a tvrdým sýrem,

jemné dušené hovězí s vařeným špenátem a rýží.

Večeře

Rizoto s kuřecím masem a dušenou zeleninou,

grilovaná ryba s vařeným bramborem a máslem,

pečený chřest posypaný strouhaným sýrem a rozmačkanými brambory,

těstoviny s olivovým olejem a sýrem,

bílé pečivo s mazacím sýrem,

vaječná omeleta a toastovým chlebem. [11, 12]

