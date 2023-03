Bolest břicha je běžnou součástí těhotenství. Kdy vyhledat lékaře?

S nějakým druhem komplikací se během gravidity setká každá budoucí matka. A přestože se většinou nejedná o nic závažného, dokáží tyto potíže každodenní život pěkně znepříjemnit. Častým problémem může být třeba bolest břicha, která se ozývá od samotného začátku těhotenství, ale nemusí nutně znamenat důvod k obavám. Nejčastěji si přitom ženy stěžují na tyto obtíže:

Bolest v podbřišku v těhotenství

Křeče v břiše v těhotenství

Píchání v břiše v těhotenství

Bolest vaječníků v těhotenství

Bodavá bolest v podbřišku na začátku těhotenství

Bolest kolem pupku na začátku těhotenství

Pozornost by potížím měla nastávající maminka začít věnovat až v okamžiku, kdy bolest doprovází také další nepříjemné příznaky. Pokud se objeví některý z následujících symptomů, je nutné co nejrychleji vyhledat lékaře a poradit se s ním o dalším postupu:

Zvracení

Průjem

Zvýšená teplota

Pocit na omdlení nebo závratě

Vaginální špinění, krvácení

Bolest při močení

Běžné příčiny bolesti břicha v těhotenství

Bolest břicha k těhotenství neodmyslitelně patří, je však nutné ji odlišit od problémů, které s graviditou nesouvisí. Jaká bolest je pro jiný stav tedy typická?

Bolest děložních vazů

Už od počátku těhotenství rodičky doprovází bolest břicha způsobená roztahujícími se vazy, na kterých je v dutině břišní zavěšena děloha. Ta se napínáním vazů připravuje na masivní růst. Bolest však může být způsobena také fyzickou aktivitou.

Potíže bývají většinou nárazové a projevují se píchnutím nebo krátkými křečemi. Zpočátku těhotenství pociťují budoucí maminky tyto bolesti v podbřišku, později se přesouvají do oblasti pupku, přičemž nejsilněji se projevují v druhém trimestru.

Potíže se zažíváním

Potíže se zažíváním doprovází každou těhotnou ženu. Mohou za to hormonální změny, které se odehrávají v těle rodičky, konkrétně zvyšující se hladina ženského pohlavního hormonu progesteronu. Nejen, že zpomaluje zažívání, zvětšující se děloha navíc tlačí na žaludek a střeva, ve kterých zároveň dochází k ochabnutí hladké svaloviny, což brání snadnému odchodu plynů.

Jak s potížemi bojovat? Důležitá je hlavně úprava stravovacích návyků. V první řadě je nutné si vyhradit dostatek času na jídlo, čímž žena zamezí spolykání zbytečného množství vzduchu. Důležitou roli samozřejmě hraje i samotné složení potravin. V zásadě je nutné omezit cukry, sycené vody a vyhnout se potravinám, které nadýmají, konkrétně:

Luštěninám

Košťálové zelenině

Některým peckovicím

Cibuli

Vhodný je naopak pravidelný pohyb, konzumace bylinných čajů (máta, fenykl, anýz), aplikace teplých obkladů na břicho nebo masáž břicha. Potíže mohou těhotné ženy zmírnit i některými volně prodejnými léky. Vhodný je třeba Espumisan.

Poslíčci

Braxton-Hicksovy kontrakce, lidově poslíčky, pociťuje v druhé polovině těhotenství mnoho žen. Jedná se o nepravidelné kontrakce dělohy, které trvají zhruba půl minuty až minutu. Zpočátku nebývají bolestivé, ale s blížícím se porodem mohou přidávat na intenzitě. Podílejí se totiž na změnách děložního čípku. A jak je odlišit od skutečných kontrakcí? Ty Braxton-Hicksovy se liší tím, že nejsou pravidelné, a pokud je žena v klidu, brzy samy ustoupí.

Vážné příčiny bolesti břicha v těhotenství

Přestože je bolest břicha běžnou součástí těhotenství, někdy může být také příznakem vážných komplikací.

Mimoděložní těhotenství

Může se stát, že oplozené vajíčko do dělohy nedoputuje a usadí se jinde, nejčastěji v jednom z vejcovodů. Tím vznikne mimoděložní těhotenství, stav, který se musí řešit operativně, a to co možná nejrychleji. Protože kromě toho, že není možné plod donosit, je žena také přímo ohrožena na životě. Pokud by se špatně uhnízděné embryo neodstranilo, došlo by k prasknutí vejcovodu a žena by mohla vykrvácet.

Zapeklité v tomto případě je, že mimoděložní těhotenství pozná až lékař. Veškeré projevy jsou totiž stejné jako u klasické gravidity. Žena pociťuje pnutí v prsou, únavu, dojde k vynechání menstruace a výsledkem je rovněž pozitivní test.

Hlavními příznaky mimoděložního těhotenství jsou:

Silné bolesti v podbřišku, které neustupují ani v klidu

Silné vaginální krvácení

Bolest ramen

Zvracení

Bledost

Spontánní potrat

Potratem se nazývá stav, kdy dojde k samovolnému vypuzení plodu z dělohy, a to během prvních 24 týdnů těhotenství s tím, že nejvíce rizikový je první trimestr, kdy často dochází k potratům, aniž by žena vůbec zjistila, že je těhotná. Příčiny potratů je těžké objasnit, protože se na nich obvykle podílí hned několik faktorů. Problém může být na straně plodu i matky, ale velký vliv mají i vnější faktory, například infekce rodidel nebo užívání toxických látek. Potrat se obvykle ohlásí bolestmi, které jsou způsobeny děložními stahy, a krvácením.

Předčasný porod

Za předčasný porod se považuje každý, který započne před 38. týdnem těhotenství. Kromě pravidelných kontrakcí a odtoku plodové vody, se může dostavit také vaginální krvácení a bolest v oblasti bederní páteře.

Mezi další příčiny bolesti břicha patří:

Odloučená placenta

Zánět močových cest

Otrava jídlem

Ledvinové či žlučové kameny

Zánět slepého střeva

Myomy na děloze nebo vaječnících

