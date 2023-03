Jak zpevnit břicho po porodu? Nejlepším řešením je cvičení pod dohledem fyzioterapeuta

Ženské tělo se na porod připravuje dlouhých devět měsíců, což se navenek projevuje hlavně na těhotenském bříšku, které postupně roste, aby zde mělo miminko dostatek prostoru. Není tedy divu, že se povolené břicho po porodu nemůže během několika málo dní zase proměnit na štíhlý pas, na který byla žena zvyklá, než otěhotněla a přivedla na svět nový život.

Každá žena je jiná a stejně tak se liší také čas, během kterého se tělo přizpůsobí nové situaci a zmizí povislé břicho po porodu. Svou roli zde nicméně hraje několik různých faktorů, kam patří fyzický stav matky před těhotenstvím, genetické predispozice, způsob, kterým se žena o své břicho starala v průběhu gravidity, ale i poporodní cvičení a péče o povislé bříško.

Jak vypadá břicho po porodu?

Břišní svaly bývají po porodu ochablé, což je zcela normální a logický důsledek těhotenství. Zatímco u některých žen pak dojde ke zpevnění břicha po porodu v relativně krátkém čase a brzy byste na nich žádné těhotenské změny nepoznali, jiné mohou i několik měsíců po porodu působit dojmem, jako by stále byly v pátém měsíci gravidity.

Na vině může být diastáza neboli rozestup břišních svalů, což je jedna z nejčastějších příčin, proč si čerstvé maminky i několik měsíců po návratu z nemocnice stěžují na vypouklé břicho po porodu a doprovodné zdravotní komplikace. Pokud je i po skončení šestinedělí v místě mezi pupíkem a hrudní kostí možné nahmatat mezeru na několik prstů, je nutné se na tento problém zaměřit.

Diastáza

Jako diastáza břišních svalů se označuje situace, kdy se přímý břišní sval rozestoupí takovým způsobem, že břišní stěna zůstane krytá pouze pobřišnicí, fascií a kůží. Během těhotenství se jedná o běžný stav, jelikož se všechny svaly břišní stěny v linea alba (vazivo spojující pravou a levou stranu přímého břišního svalu) rozestupují, aby zde byl prostor pro vyvíjející se plod.

Vzhledem ke zvyšování nitrobřišního tlaku, což je důsledkem zvětšující se dělohy, se pravá a levá strana musí rozestoupit a na místě vzniká výrazná mezera. Tou se následně obsah břišní dutiny vyklenuje ven, středem břicha se vzhůru táhne typická stříška a v dutině břišní tak vznikne dostatečný rozestup, kam se pohodlně vejde rostoucí miminko.

Normální doba, za kterou by se mezera mezi svaly měla zacelit a elasticita břišní stěny by se měla vrátit do původního stavu, se pohybuje v rozmezí zhruba od šesti do osmi týdnů. Asi u 60 % matek však návrat rozestoupených břišních svalů do předtěhotenského stavu není v období šestinedělí úplný.

Jak poznat diastázu?

Zda se diastáza týká i vás, můžete poznat díky jednoduchému testu. Stačí si lehnout na záda, lehce pokrčit kolena, povolit bříško a mírně nadzvednout hlavu. V oblasti pupíku pak bude patrný hrbolek (tzv. střecha), přičemž prsty budete moci nahmatat okraje přímého břišního svalu a mezi nimi také měkký střed a rozestoupení přímého břišního svalu.

Také pak můžete změřit velikost diastázy, která se pohybuje od drobných mezer až po šířku celé dlaně. Za významné lékaři považují rozestoupení mezi svaly, které je větší než dva prsty. U těch menších nicméně existuje dobrá šance, že se časem mezera upraví sama.

Možné následky diastázy:

narušení souhry břišních a spolupracujících svalů,

bolesti v bederní a křížové oblasti,

přetěžování kloubů jednotlivých končetin,

nedostatečná ochrana orgánů v dutině břišní,

ovlivnění funkce bránice a pánevního dna,

potíže s inkontinencí,

jícnový reflux,

poruchy peristaltiky a menstruačního cyklu,

možnost rozvoje pupeční kýly.

Co diastázu zhoršuje?

Ačkoliv si ženy často myslí, že když začnou provozovat intenzivní posilování břicha po porodu co nejdříve, budou se brzy pyšnit vypracovanými svaly, opak je pravdou. Nevhodné cviky totiž mohou diastázu ještě zhoršit a přivodit čerstvé matce další zdravotní komplikace. Existuje však i celá řada dalších faktorů, které ke zhoršení situace mohou svou měrou přispět.

Diastázu výrazně ovlivňují špatné pohybové návyky, například když se žena zvedá nebo pokládá přes břicho a ne přes bok. Dalším problémem je pak zvedání dětí předklonem a ne z podřepu, což může k rozvoji obtíží také přispět. Nevhodné jsou ovšem i špatné návyky při vyprazdňování (tlačení a nesprávné zapojení břišního lisu), nošení obuvi, která nevyužívá aktivní opory chodidla, nebo nošení stahovacích podprsenek, které mohou omezovat dýchání.

Větší riziko vzniku diastázy pak hrozí u pacientek, které:

poprvé otěhotněly ve vyšším věku (nad 35 let),

(nad 35 let), během těhotenství rychle a výrazně přibraly,

přivedly na svět potomky v krátkém časovém sledu,

porodily více dětí najednou (mnohočetné těhotenství),

měly povolenou břišní stěnu již před těhotenstvím,

nejsou zvyklé na žádnou pohybovou aktivitu,

trápí skolióza, vadné postavení pánve či páteře,

před těhotenstvím dlouhodobě užívaly antikoncepci, jež zvyšuje rozvolňování vaziva.

Jak zpevnit břicho po porodu?

Diastáza a ochablé břišní svaly se dají eliminovat prostřednictvím několika jednoduchých kroků. Problém je vhodné v každém případě řešit za pomoci fyzioterapeuta, který doporučí správné cviky na břicho po porodu. Pro zpevnění břicha po porodu může dále pomoci stahovací pás nebo podvazování břicha šátkem, ale i správná masáž břicha nebo promazávání krémem.

Cviky na zpevnění břicha po porodu

Ochablé břišní svaly je po narození miminka a potřebné rekonvalescenci nutné začít posilovat. Hubnutí břicha po porodu by však nemělo být intenzivní, přičemž nejlepší je svěřit se do rukou zkušeného fyzioterapeuta. Ten doporučí, které cviky jsou pro čerstvé maminky vhodné a na které by žena měla raději zapomenout.

Cvičení po porodu vhodné k odstranění diastázy by mělo probíhat zhruba 10–20 minut, když si na něj maminka najde čas (ideálně alespoň třikrát týdně nebo dokonce denně). Nesmí zahrnovat sedy-lehy ani žádné sklapovačky, které rozestup břišních svalů ještě zhoršují. Nejdůležitější je naopak komplexní zapojení břišních svalů. A kdy začít cvičit břicho po porodu? Podle fyzioterapeutů ideálně co nejdříve.

Nejčastěji se využívají facilitační techniky, dechová cvičení, posilování pánevního dna a aktivní cvičení dle dynamické neuromuskulární facilitace (DNS). Fyzioterapeut poradí, jak vylepšit funkci a harmonizovat napětí břišní stěny, jak správně aktivovat břišní stěnu ve spojení s bránicí a pánevním dnem, ale i jak zlepšit postavení celého těla. Tím se pak zlepší také vzhled břicha a rozestup svalů.

Zpočátku by ženy měly cvičit spíše zlehka a teprve postupně další cviky na břicho přidávat. Pokud jde o vypouklé břicho po porodu císařským řezem, zde bývá potřebná doba rekonvalescence delší. Doporučuje se konzultovat situaci s ošetřujícím lékařem a začít se cvičením zhruba po třech měsících od narození potomka.

Podvazování břicha šátkem

U žen s volnějším vazivem a tenkou svalovinou trupu může být diastáza patrná již během probíhajícího těhotenství. Vhodnou podporou břicha je v takovém případě používání šátku, pomocí kterého se břicho stáhne a dojde tak ke zpevnění volného vaziva zvnějšku. Tento šátek by měl být vyrobený z nepružného materiálu bez příměsi elastanu, tedy z bavlny nebo třeba ze lnu.

Podvazování bříška pomocí šátku je také jedním ze způsobů, jak stáhnout břicho po porodu, snížit poporodní bolesti při zavinování dělohy a napomoci snazší vertikalizaci. Jedná se zároveň o vhodné preventivní opatření, které ženu chrání před následným rozvojem bolesti zad.

Důležité je přitom břicho příliš nestahovat, ale podepřít ho a dopřát mu dostatek tepla. Šátek stačí několikrát omotat kolem břicha a poté ho zavázat pod pupíkem, nesmí ovšem bránit v přirozeném pohybu. Uvázaný šátek si pak žena může ponechat i při odpočinku v posteli, kdy by měl poskytnout lepší podporu při ležení na boku.

Stahovací pás na břicho po porodu

Dalším možným způsobem, jak se dá diastáza eliminovat, je nošení podpůrného břišního pásu. Tím se dá zamezit nechtěnému rozšiřování diastázy vlivem každodenních činností a nevhodných pohybů. Stahovací pás se používá v šestinedělí po standardním porodu i po porodu císařským řezem, a to především v průběhu aktivní části dne, na noc nebo při odpočinku se pak ovšem sundává.

Zatímco některé ženy si stahovací pásy pochvalují, podle jiných mohou napomoci k tomu, že dojde k ještě většímu ochabnutí břišních svalů. Právě proto se doporučuje tuto pomůcku používat pouze po omezenou dobu a nespoléhat se na ni celý den. Některé ženy naopak dávají přednost výše zmíněnému podvazování břicha šátkem.

Promazávání a masáže břicha po porodu

Spousta těhotných žen si již v průběhu gravidity začne natírat bříško pomocí krému, aby tak zabránily vzniku strií a dalším problémům. S touto technikou je ovšem dobré pokračovat také po narození dítěte, přičemž speciální olej nebo krém na zpevnění břicha po porodu je dobré používat ještě alespoň 3 měsíce. Popraskané břicho po porodu by se tím mělo lépe zhojit.

V rámci fyzioterapie je vhodné zařadit již během těhotenství hlazení břicha, a to směrem ke střední linii a mírně přes ni, což postupně napomůže zpevnit tamní vazy. Také v rámci fyzioterapie se následně využívá viscerální (orgánová) masáž včetně různých dechových cvičení zaměřených na aktivaci bráničního dechu.

Plastická operace břicha po porodu

V některých případech bohužel cvičení ani další metody na úpravu vypouklého břicha nestačí. Diastázu je pak možné řešit pomocí chirurgického zákroku, který se nazývá abdominoplastika. Tato operace slouží k odstranění nadbytečné kůže po porodu, přičemž u pacientek s diastázou lékaři sešijí přímé břišní svaly zpět k sobě. Podle chirurgů však jde o rizikový výkon.

Abdominoplastika může způsobit tvarovou deformitu břišní stěny a často vede ke vzniku velké jizvy v oblasti podbřišku. Samotné sešití diastázy navíc neřeší ochablost břišních svalů, takže může být neefektivní. Právě proto se v případě povoleného břicha po porodu a rozestupu břišních svalů za metodu první volby považuje návštěva fyzioterapeuta.

