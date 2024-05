Bronchoskopie slouží k diagnostice nádorů a jiných onemocnění plic. Jak vyšetření probíhá?

Co je bronchoskopie?

Bronchoskopie je endoskopická vyšetřovací metoda dolních cest dýchacích. Využívá se zejména při onemocnění průdušek, průdušnice a plic. Lékaři při tomto vyšetření používají nástroj zvaný bronchoskop. Ten vypadá jako tenká pružná či pevná hadička o průměru 0,5 cm a uvnitř obsahuje optická vlákna, kterými lze získat obraz z dýchacích cest.

Kromě stanovení diagnózy mohou lékaři pomocí bronchoskopu odebrat vzorek tkáně k histologickému či cytologickému vyšetření a také provádět léčebné zákroky, zpravidla s cílem obnovit průchodnost dýchacích cest. Tímto způsobem je tedy možné odhalit i nádorové procesy v těchto tkáních. [1, 2, 3]

Důvody k podstoupení bronchoskopie plic

Bronchoskopické vyšetření umožní vašemu lékaři diagnostikovat a léčit jakékoli problémy související s plícemi, které zažíváte. Bronchoskopie má význam především v odhalení a diagnostice nádorů plic, jelikož bez odebrání vzorku tkáně nelze spolehlivě provést diagnózu.

Diagnostická bronchoskopie

Diagnostická bronchoskopie dokáže odhalit široké spektrum patologických stavů v dolních dýchacích cestách, jako je změna barvy sliznice, zúžení či úplný uzávěr části dýchacího procesu. Pomocí bronchoskopie lze diagnostikovat:





onemocnění plic,

nádory dolních dýchacích cest,

chronický kašel,

infekce.

Terapeutická bronchoskopie

Terapeutická bronchoskopie zahrnuje mnoho výkonů, zejména těch používaných k odstraňování cizích těles z dýchacích cest, která mohou způsobit dušnost či těžké hnisavé zápaly plic. Endoskopickými přístroji lze předměty bezpečně zachytit a vytáhnout. Nejčastěji se terapeutická bronchoskopie využívá k následujícím:

odstranění cizích těles,

odstranění krevních sraženin a hlenů,

odsátí nadbytečné tekutiny,

dilatace dýchacích cest,

zastavení krvácení,

zavedení stentů do dýchacích cest,

lokání léčba nádorů (zahrnuje terapii laserem, kryoterapii, elektrokauter apod.). [4, 5, 6, 7]

Jak bronchoskopie plic probíhá?

Vyšetření může probíhat pod lokální anestezií, v analgosedaci nebo v celkové narkóze. Nejčastěji se využívá lokální anestezie, přičemž celkové narkóze se dává přednost spíše při terapeutických zákrocích. Vždy tedy záleží na domluvě s vaším lékařem. Pro analgosedaci i celkovou narkózu jsou však nutné výsledky vyšetření krve a EKG.

Existují dva typy bronchoskopů, pevný a ohebný. Častěji se využívá ohebný (flexibilní) bronchoskop. Tento přístroj se pacientovi zavádí skrze nosohltan do hrtanu a hlouběji až do dýchacích cest. Na konci bronchoskopu je umístěna miniaturní videokamera, jejímž prostřednictvím lékař může nahlédnout do dýchacích cest. Během bronchoskopie je pořizována dokumentace (video, fotografie), která je archivována. [8, 9, 10,]

Jak se na bronchoskopii připravit?

K bronchoskopii vás pravděpodobně objedná plicní lékař. Provádí se nalačno a měly by jí předcházet krevní náběry informující o srážlivosti krve. Pacienti se sníženou srážlivostí krve mají totiž během zákroku zvýšené riziko krvácení do dýchacích cest.

Večer před vyšetřením užijte dle doporučení lékaře lék na utlumení kašle a zklidnění. Alespoň 6 hodin před zákrokem byste neměli nic jíst ani kouřit a 3 hodiny před ním byste už neměli ani nic pít. Lékař vám rovněž může zakázat užívání některých léků. [11, 12]

Co vás čeká po vyšetření?

Po ukončení bronchoskopie plic budete po krátkou dobu sledováni, a pokud nenastanou žádné potíže, budete posláni do domácí péče, případně zpět na oddělení pro pokračování hospitalizace. Během této doby budou monitorovány všechny důležité životní funkce, a to včetně dýchání, krevního tlaku, srdeční frekvence a hladiny kyslíku.

Zpravidla je nutné následující 2 hodiny nic nepít a nejíst. V příštích 24 hodinách nesmíte řídit motorové vozidlo nebo vykonávat činnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost. Pár dní po zákroku můžete pociťovat škrábání a bolest v krku a můžete také chraptět. To je zcela normální a zpravidla to samo odezní bez nutnosti užívání léků. [13, 14, 15]

Bronchoskopie a možné komplikace

Bronchoskopie je invazivní vyšetření, při kterém nelze vyloučit vznik komplikací. O rizicích spojených s bronchoskopií vás vždy musí informovat lékař v rámci diskuze před zákrokem. Přestože je vyšetření díky anestezii nebolestivé, u některých pacientů může zavádění přístroje vyvolat kašel a pocit ztíženého dýchání.

Po bronchoskopii můžete chraptět a mít zhrublý hlas. Vážné komplikace jsou spíše vzácné, nicméně lékařský personál je na ně připraven. Pokud se u vás po zákroku objeví horečka nebo obtíže s dýcháním, měli byste neprodleně kontaktovat lékaře. Možné komplikace mohou zahrnovat:

krvácení a vykašlávání krve, zvláště pokud je provedena biopsie,

infekce,

potíže s dýcháním,

nízkou hladinu kyslíku v krvi během vyšetření,

horečky a zimnici po výkonu,

alergickou reakci po podání léků. [16, 17, 18]

