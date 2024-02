Bylinkami na zklidnění

Od samého počátku je třeba mít na paměti, že byliny jsou hlavně prostředkem relaxace. Tak jako většina ostatních přírodních léčiv, ani bylinky „na zklidnění“ nenabízejí rychlé a snadné řešení – okamžitý klid. Jejich účinky na organismus jsou mnohem mírnější a slabší než u jakýchkoli synteticky vyráběných léků. Právě proto nám mohou zklidňující bylinky posloužit tehdy, když si chceme dopřát trochu kvalitní relaxace bez stresu. V případě vážnějších a dlouhodobých problémů s nervozitou a úzkostí je nutná konzultace s lékařem.

Meduňka lékařská





Tato populární bylina má i mírné antibakteriální účinky, nejznámější je však její uklidňující působení na nervovou soustavu a příznivý vliv na spánek.

Meduňku můžeme v lékárnách koupit samotnou i ve směsích s dalšími bylinami a večerní šálek meduňkového čaje nám usnadní usínání při nervovém vypětí, podrážděnosti nebo neklidu. Toto přírodní sedativum není návykové, nezatěžuje organismus a nemá nežádoucí vedlejší účinky. Vyvarovat by se jej měli jen lidé s poruchami štítné žlázy pravidelně užívající tyroxin. Některé látky v meduňce obsažené mohou totiž zhoršovat vstřebávání tohoto hormonu.

Plody noni z keře Morinda CITRIFOLIA

Mezi zklidňující bylinky patří i exotické plody noni z keře Morinda citrifolia. Šťáva z plodů noni (Morinda citrifolia) byla schválena podle směrnice EU jako potravina nového typu (PNT). Jedním ze schválených PNT je například BIO NONI ŠŤÁVA od výrobce Herbex Ltd. z Fidži, která je v nabídce internetového obchodu www.aloeverashop.cz.

100% čistá šťáva z plodů noni má kromě zklidňujících účinků navíc také antibakteriální, antivirové a protizánětlivé vlastnosti, posiluje imunitní systém, působí proti depresi, předchází častým změnám nálad a stimuluje cyklus spánku.

Působí jako prevence a podpora při onkologických onemocněních. Zcela přírodní šťáva z ráje tichomořských ostrovů Fidži obsahuje výhradně plody noni, které rostou v tamní divoké přírodě.

A kolik této šťávy můžeme užívat? Bývá doporučováno 30 ml (tři polévkové lžíce) denně. Velmi důležité je, aby šťáva z plodů noni rychle a bez překážek prošla žaludkem a mohla potom zcela a plně rozvinout své blahodárné účinky ve střevech. Šťáva by se tedy měla dostat do prázdného žaludku.

Trvanlivost

Každá neupravená ovocná šťáva podléhá kvašení, pokud se neuchovává zmražená nebo silně ochlazená. Šťáva z plodů noni by se nechovala jinak. Plísně a bakterie by našly dobrou živnou půdu a začaly by se rychle množit. Šťáva z plodů noni je neošetřená, nepoužívají se žádné umělé prostředky prodlužující trvanlivost. Před naplněním do láhví je šťáva pasterována, čímž dosáhne minimální trvanlivosti dvou let – pokud zůstane láhev uzavřená. Po otevření šťáva v chladničce vydrží minimálně jeden měsíc.

Aloe vera – „pouštní lilie“

Aloe vera se používá v oblasti lékařství a kosmetiky po staletí. Antické záznamy ukazují, že léčivé vlastnosti a hojivé účinky aloe vera jsou známy více než 5000 let. O zklidňujících účincích aloe vera se dočtete i v bibli.

Rostlina aloe patří do čeledi liliovitých. Existuje jich přibližně 300 druhů. Aloe barbadensis Miller neboli aloe vera, to jsou botanická jména druhu aloe, který se pěstuje z důvodu léčebných a hydratačních vlastností této rostliny. Účinné látky jsou obsaženy v jejích listech. Největší plantáže se nacházejí v Mexiku a na jihu USA. Dále se s aloe vera setkáme v Austrálii, Indii, Číně či na Kanárských ostrovech.

Provedené analýzy aloe vera dokazují výjimečné bohatství této rostliny na aminokyseliny, bioflavonoidy, cukry, enzymy, minerální látky a vitaminy, kromě jiných biologicky aktivních látek. Každá z těchto látek je prospěšná pro lidský organismus. Vědci se domnívají, že všechny složky působí ve vzájemném synergickém efektu, a tím se zvyšuje účinnost aloe vera na lidský organismus.

Aloe vera obsahuje 18 aminokyselin, plus vitaminy A, B1, B2, B3, B6, C a E. Obsahuje také sodík, draslík, vápník, fosfor, stejně jako stopy hořčíku a zinku.

Dále zde nalezneme další četné přirozeně se vyskytující vitaminy a minerály. Mezi nejdůležitější biolátky patří acemannan, antrachinony, enzymy a polysacharidy. Aloe vera obsahuje polysacharidy, které jsou přirozeně se vyskytující složkou.

Současná věda znovu objevuje, co naši předkové již znali. Nové studie nadále poskytují důkazy o účincích aloe vera, a to ať je užívána zevně, či se jedná o vnitřní užití. V současné době je jednou z nejvíce zkoumaných bylin v kategorii přírodních produktů.

Co bychom měli ještě vědět

Mnoho produktů obsahujících aloe vera, se kterými se setkáme v maloobchodní síti, obsahuje maximálně 15 % aloe vera, nezáleží na tom, jedná-li se o kosmetiku (krémy, pleťová mléka, mýdla) nebo o doplňky stravy. Mezi nejkvalitnější doplňky stravy patří ty, které obsahují více než 99 % aloe vera. Kvalitnější produkty jsou vyráběny z aloe vera, která pochází z ekologického zemědělství. Je zde jistota, že aloe vera neobsahuje žádné herbicidy, pesticidy nebo jiné škodlivé chemické látky. Pokud chce spotřebitel mít jistotu, že produkt obsahující aloe vera bude kvalitní, měl by na etiketě výrobku hledat logo Mezinárodní vědecké rady pro aloe (IASC). IASC je totiž zárukou ověřeného obsahu aloe vera a její čistoty.

PROČ UŽÍVAT ALOE VERA

Zklidňuje náš organismus a nabíjí jej energií. Pomáhá udržovat zdravý imunitní systém a může se užívat jako prostředek k získání zdravé životosprávy. Podporuje zdravé trávení a zdraví celého zažívacího systému. Udržuje v dobrém stavu funkce svalů, tkání a kloubů. Jako prostředek ke kloktání pomáhá udržovat zdravé dásně, ústa a hrdlo. Při vnějším užívání získáte výborné výsledky v těchto případech – akné, ekzém, menší odřeniny, popáleniny, řezné rány, opary nebo poštípání způsobené hmyzem.

V článku byly použity informace z webových stránek www.aloeverashop.cz

Kozlík lékařský a chmel

Kozlík lékařský je základní složkou známých valeriánských kapek. Odtud i jejich jméno, latinské jméno kozlíku totiž zní Valeriana officinalis. Ve středověku se extrakt z květů kozlíku užíval jako parfém, avšak pro výrazné sedativní a úzkost tlumící účinky se vždy sušil a rozemílal kořen této rostliny. Sedativní a uspávací působení chmele bylo studováno společně s účinky kozlíku lékařského. Tyto dvě rostliny se často vyskytují v čajových směsích společně a udává se, že jejich příznivý účinek se vzájemně potencuje.

