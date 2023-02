Celoroční a sezonní alergická rýma

Celoroční rýma trápí pacienty bez ohledu na roční období a bývá způsobena alergeny z bytu. Mezi tyto alergeny nejčastěji patří roztoči z domácího prachu a alergeny domácích zvířat, nejčastěji koček. Alergeny jsou látky, které mohou u citlivých osob způsobit nežádoucí imunitní reakci, provázenou většími či menšími zdravotními potížemi.

Příznakem je především otok sliznice v nose. Pacient tak hůře dýchá přes nos a obtěžuje ho časté kýchání, a to i desetkrát až třicetkrát po sobě. Z nosu mu většinou teče čirý vodnatý výtok. Otok nosní sliznice zhoršuje i kouření, a to i pasivní. V bytě alergika by nikdo neměl kouřit!

Vzplanutí celoroční astmatické rýmy většinou nebývá tak náhlé a akutní jako u pylové rýmy. Onemocnění přesto pacienty velmi obtěžuje, protože je dlouhodobé.

Pylový kalendář

Sezonní alergická rýma

Představuje nepříjemné onemocnění, které každoročně postihne čtyři až deset procent obyvatel České republiky. A počty pacientů rok od roku stoupají. Může za to dědičnost, konzumní způsob života, znečištění životního prostředí, používání nových čisticích prostředků a nižší odolnost dětí vůči nemocem.

Nejčastější příčinou této rýmy nadále zůstává citlivost na pyly (polinóza). Typickým příznakem onemocnění je svědění a pálení v nose a krku, kýchání a vodnatý výtok z nosu. Potíže s ucpaným nosem často současně provází zánět očních spojivek. V pozdním létě a na podzim mohou alergie dále vyvolávat spory plísní. K vyvolání projevů alergické rýmy je nutná přítomnost pylů v ovzduší a jejich určitá minimální koncentrace. U silně přecitlivělých alergiků stačí k vyvolání obtíží 5 až 50 pylových zrnek v 1 m3 ovzduší.

LÉČBA

Alergickou rýmu by měl vždy léčit lékař specialista. Lékař provede kožní testy a speciální vyšetření krve. Na základě výsledků určí příčinu onemocnění, stanoví plán léčby a prevence. Základem léčby zůstává snaha vyhnout se styku s alergenem, který onemocnění způsobuje. To ovšem u pylových alergií a alergií na plísně není zrovna jednoduchý úkol. Významnou pomoc proto alergikům či rodičům alergických dětí poskytuje Pylová informační služba (PIS), která v ČR funguje od roku 1992. Pylová informační služba podává alergikům pravidelné informace o aktuálním výskytu pylů a plísní v ovzduší i předpověď vývoje na další období.

Sezonní alergickou rýmou nejčastěji trpí pacienti ve věku od pěti do dvaceti let. Vzhledem ke znečištění životního prostředí se více týká obyvatel větších měst. Nejméně frekventovaná je alergická rýma u dětí do pěti let, s přibývajícím věkem ale její výskyt prudce stoupá, maximálních hodnot dosahuje v období dospívání. Po dvacátém roce života počty nemocných klesají.

Připraveno s využitím informací na www.zivot- alergika.cz

Prevence

Prevence je v případě „jarní alergické rýmy“ problematická. Avšak pokud pacient o svých pravidelných každoročních obtížích ví, je možné začít s odpovídající terapií již před zahájením vlastní pylové sezony (některé způsoby terapie přímo tento postup vyžadují). Vhodné je sledovat informace o koncentraci pylů v ovzduší. Na internetu jsou k dispozici i podrobné informace o konkrétních alergenech a jejich výskytu (pylová informační služba). Tyto údaje mohou pomoci při plánování a úpravě aktivit dané osoby v prostředí s možným zvýšením expozice konkrétním pylovým alergenem.

