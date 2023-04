Čepy na mandlích není dobré podceňovat. Mohou značit banální zánět i kapavku

Abychom pochopili důvod, proč čepy na mandlích vznikají, je nutné si nejprve říct, v čem spočívá funkce tohoto orgánu. Jedná se o lymfatické žlázy, které jsou umístěny v horní části hltanu a hrají podstatnou roli pro imunitu. Fungují totiž jako jakési síto zachycující mikroorganismy. V momentě, kdy se v oblasti mandlí začnou hromadit, vznikají na nich hrudkovité útvary, o kterých lékaři mluví jako o čepech. [1, 2, 3]

Jak se čepy na mandlích projevují?

Čepy, tedy bílé fleky na mandlích (či bílé tečky v krku), o sobě obvykle dávají vědět:

tlakem a bolestí v krku,

zápachem z úst,

oteklými mandlemi,

citlivýma ušima,

ztíženým polykáním,

pocitem, že vám něco uvízlo v krku.

O tom, zda se skutečně jedná o čepy, se můžete přesvědčit i tak, že se postavíte před zrcadlo s otevřenými ústy. Když do nich posvítíte a vypláznete jazyk, spatříte v zadní části krku hrudkovité kusy, které se mohou samovolně uvolňovat. Někdy se rovněž ukážou poté, co si na mandli trochu zatlačíte prstem.

Doprovodné příznaky, s kterými se fleky na mandlích objevují, jsou různé, záleží totiž na příčině obtíží. Objevit se tak mohou jak bílé čepy v krku bez teploty, tak i s teplotou. Stejně tak jsou běžné bílé fleky na mandlích bez bolesti v krku, ale také s pálením či řezáním v této oblasti.

Kromě čepů na mandlích mohou některé pacienty potrápit také kameny na mandlích (mandlové kameny). Ani v tomto případě nejsou mandle dokonale hladké, ale vlivem prodělaných zánětů se v nich vytvoří zářezy a dutiny, ve kterých se mohou hromadit bakterie a hlen. Nahromaděný materiál pak může zkalcifikovat (zvápenatět), což se následně projeví bílými nebo žlutými skvrnami na mandlích, které jsou čepům na první pohled velice podobné. Kameny v krku se projevují:

zápachem z úst,

bolestí uší,

bolestí při polykání. [4, 5, 6, 7, 8]

Co přítomnost čepů značí?

Kameny na mandlích, jak se čepům rovněž říká, bývají signálem toho, že nemocného trápí chronický zánět mandlí. Pokud se k potížím přidá horečka a bolest v krku při polykání, může být na vině angína. V případě, že se objeví červená nesvědivá vyrážka, může se jednat o spálu. Čepy se rovněž objevují jako jeden z projevů kapavky nebo infekční mononukleózy. V tomto případě bývají doprovázeny ještě:

bolestí v krku,

bolestí svalů a kloubů,

zvětšením mandlí a podčelistních uzlin,

pocitem ucpaného nosu,

horečkou,

únavou,

nechutenstvím.

Čepy na mandlích mohou značit také přítomnost kvasinkové či plísňové infekce. To platí hlavně v případě, že jimi člověk trpí dlouhodobě. Ani v takovém případě by pacient neměl otálet a měl by vyhledat lékaře, který mu vatovou tyčinkou provede výtěr krku a odebere krev. Obojí pak pošle na rozbor.

Na druhou stranu nemusí být čep na mandli příznakem žádné ze zmíněných nemocí, ale například jen důsledkem odlučování sliznice, což se děje při boji s běžnými bakteriemi. V momentě, kdy se někde v těle usadí infekce, míří na místo také větší množství bílých krvinek, které se na místě hromadí a poté odumírají. [9, 10, 11, 12, 13]

Diagnostika

Aby byla účinná léčba, je nejprve nutné problém správně diagnostikovat. Její součástí je vyšetření hrdla a uzlin krku. Lékař bude nadále pravděpodobně provádět také výtěr z krku i nosohltanu a laboratorní vyšetření krve, což pomůže odhalit původce obtíží a rozlišit, zda se jedná o virovou, bakteriální či plísňovou infekci.

Vyšetření krve je pak důležité také kvůli zjištění stavu protilátek proti některým patogenům, které svědčí o prodělaném nebo probíhajícím onemocnění. Například v případě na streptokokovou infekci se vyšetřuje hladina protilátek proti streptolyzinu O.

Co se týče výtěru z krku, provádí se vatovou tyčinkou, kterou lékař pacientovi zavede ústy nebo nosem do hrdla či nosohltanu a přejede po sliznicích, aby odebral vzorek buněk a tkání k dalšímu vyšetření v mikrobiologické laboratoři. Tímto způsobem se dají odhalit různé druhy bakterií, virů a dalších původců infekčních onemocnění. [14, 15, 16, 17]

Léčba: jak odstranit čepy na mandlích?

Objevili jste čepy anebo čep v krku? Pak vás jistě zajímá, jak se zbavit čepů na mandlích? Pokud bílé čepy na mandlích objevíte, vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Jak zaznělo výše, může se jednat o příznak vážného onemocnění, které si žádá řádnou a hlavně včasnou léčbu. Její konkrétní podoba se pak odvíjí od původce obtíží.

Pokud jsou čepy na mandlích například způsobeny mandlovými kameny, je součástí léčby jejich odstranění. V případě bakteriální infekce lékař zpravidla předepisuje antibiotika. U infekcí způsobených plísněmi, například tedy u kvasinek, může lékař pacientovi předepsat léky proti plísním, tedy antimykotika. Pokud jsou čepy na mandlích virového původu, mohou lékaři předepsat antivirotika, zpravidla se v takovém případě léčí pouze jednotlivé příznaky. Pokud se záněty objevují opakovaně, je dobré zvážit úplné odstranění krčních mandlí.

Jako podpůrnou léčbu lze rovněž využít bylinná kloktadla anebo například šťávu ze syrových brambor, která čepy pomáhá účinné uvolňovat. Vyzkoušet můžete také:

pití teplých neslazených nápojů na zmírnění bolesti v krku,

na horečku užívat volně prodejné léky proti horečce a bolesti,

dostatečně odpočívat a přijímat dostatečné množství tekutin ,

, vyzkoušejte zvlhčovač vzduchu,

bolest v krku lze mírnit také zklidňujícími pastilkami.

Ve většině případů čepy zmizí do několika málo týdnů, v některých případech dokonce i bez léčby. Někdy se ale léčba může naopak protáhnout, a to v závislosti na příčinách. [18, 19, 20, 21, 22]

Prevence

Stejně jako u jiných problémů a nemocí, ani v tomto případě stoprocentně účinná prevence neexistuje. Tedy za předpokladu, že nepodstoupíte úplné odstranění krčních mandlí. To se ale doporučuje jen v krajních případech, protože v imunitním systému hrají nezastupitelnou roli.

Do určité míry lze potížím předejít správnou ústní hygienou. Základem je pravidelné čištění zubů, a to minimálně dvakrát denně, ideálně i mezizubními kartáčky. Podstatnou roli hrají v prevenci i návštěvy zubního lékaře. [23, 24, 25]

