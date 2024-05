Jak vyndat klíště bez rizika? Zapomeňte na olej, tuk i běžné masti

Druhy klíšťat na našem území

Klíšťata jsou sice na první pohled velice nenápadná, ale ve skutečnosti mohou člověku způsobit nemalé obtíže. Tito roztoči se totiž živí krví ptáků, plazů či savců (včetně té lidské) a zároveň přenášejí mnohá onemocnění, jejichž rozvoj bývá spojený s celou řadou zdravotních komplikací a někdy může pacienta dokonce ohrozit i na životě.

Čeleď s názvem klíšťovití dnes zahrnuje více než 650 druhů cizopasníků. Na evropském kontinentu se přitom nejčastěji vyskytuje klíště obecné, které vyhledává především listnaté a smíšené lesy, ale najdete ho prakticky všude, kde je dostatečně vlhko. Kromě toho pak můžete narazit také na další druhy, jako je klíšť lužní nebo piják lužní.

Jaké nemoci klíšťata přenášejí?

Klíšťata patří mezi nejznámější přenašeče nebezpečných infekčních onemocnění, s nimiž se na území České republiky můžete setkat. Problém spočívá hlavně v tom, že se člověk od těchto parazitů může nakazit celou řadou různých nebezpečných chorob, které mohou být bez včasného lékařského zásahu smrtelné, a to včetně nemocí dobytka a divokých zvířat.

Choroby přenášené klíšťaty:

Lymeská borelióza

Mezi nejznámější onemocnění, která mají klíšťata na svědomí, patří samozřejmě lymská borelióza. Jejím původcem jsou některé druhy bakterií rodu Borrelia, které se díky klíšťatům dostávají do lidského krevního oběhu. Příznaky, které se mohou dostavit i s více než měsíčním odstupem, zahrnují výskyt červené skvrny se světlým středem, malátnost, bolest svalů a kloubů, horečku nebo zimnici.





Pokud se borelióza včas neléčí, vyvolává u pacientů také ochrnutí obličejových svalů a může způsobit i závažné poškození nervového systému, srdce a kloubů. Léčba tohoto nebezpečného onemocnění spočívá v užívání antibiotik nebo kortikosteroidů. Podaří-li se problém odhalit včas a nasadit správné medikamenty, pacienti většinou na léčbu reagují velmi dobře.

Klíšťová encefalitida

Ještě nebezpečnější než borelióza je onemocnění s názvem klíšťová encefalitida, které způsobují flaviviry postihující mozek a mozkové blány. První příznaky této choroby se objevují zhruba 7 až 14 dnů od přisátí infikovaného klíštěte, přičemž nemoc mívá typicky dvě fáze. Během té první připomíná lehké virové onemocnění, způsobuje únavu, teplotu a bolesti hlavy, svalů nebo kloubů.

Zatímco u některých pacientů po skončení první fáze nemoc sama vymizí, u jiných přejde do druhého stádia. Pro tento stav je typická nesnesitelná bolest hlavy, světloplachost a vysoká horečka. Dále se objevují poruchy spánku, svalový třes či problémy s pamětí. Důležité je okamžitě vyhledat lékaře, který pomůže s tlumením příznaků, ačkoliv lék proti viru prozatím neexistuje. Bez včasného řešení obtíží může mít nemoc fatální následky.

Jak vypadá kousnutí od klíštěte?

Klíště se může přisát prakticky na jakoukoliv část těla. Nejčastěji však lidé kousnutí od klíštěte objeví v podpaží, v různých kožních záhybech nebo na vlasaté části hlavy. Během první hodiny se přitom roztoč v ráně drží pouze svými kusadly, takže je poměrně snadné ho odstranit, ale později si začíná vytvářet cementový obal, díky kterému k pokožce lépe přilne.

V místě přisátí se obvykle vytvoří červený flek, ale rána může být také mírně vyvýšená, lehce narůžovělá nebo tmavě červená. Většinou jde pouze o zánětlivou reakci, která během několika dní sama odezní. Pokud ovšem flek nevybledne a místo toho se začne zvětšovat nebo vytvoří červený kruh se světlou skvrnou uprostřed, je nutné okamžitě vyhledat lékaře.

Čemu se při vytahování klíštěte vyhnout?

Objevíte-li na svém těle přisáté klíště, měli byste ho co nejrychleji vytáhnout. Včasné odstranění roztoče totiž výrazně snižuje riziko, že dojde k rozvoji klíšťové encefalitidy, lymeské boreliózy nebo jiného nebezpečného onemocnění. Pokud si na to sami netroufáte nebo v případě, že se klíště nachází na velmi špatně dostupném místě, vyhledejte raději lékaře.

Ještě než se pustíte do boje s přisátým parazitem, měli byste vědět, co při vytahování klíštěte rozhodně nedělat. Ačkoliv se mezi lidmi traduje spousta různých způsobů, jak vytočit klíště, ne všechny opravdu fungují. A některé dokonce mohou přinést více problémů než užitku, jelikož špatně vytažené klíště riziko přenosu infekce ještě zvyšuje.

Lidé často dumají nad tím, jak vytáhnout klíště olejem nebo jak vytáhnout klíště rukou. O nic takového se však v žádném případě nepokoušejte a zapomeňte na použití oleje, tuku nebo běžných mastí. Klíště by se tak totiž přidusilo a mohlo by do rány vyzvrátit obsah střev, čímž by se výrazně zvýšila pravděpodobnost nákazy. Ze stejného důvodu klíště nerozmačkávejte rukou ani pinzetou.

Jak vytáhnout klíště?

Pokud jste na kůži objevili přichycené klíště a chcete se ho sami co nejrychleji zbavit, jistě přemýšlíte, jak ho správně vytáhnout a co s parazitem následně udělat. V první řadě je nutné si uvědomit, že každé klíště může být infekční. Z toho důvodu byste si měli nejprve natáhnout gumové rukavice a místo přisátí důkladně vydezinfikovat. K vytáhnutí klíštěte pak můžete využít:

pinzetu,

kleštičky,

háček na klíšťata

speciální kartu,

vatovou tyčinku.

Jakmile klíště potřete dezinfekcí nebo gelem k rychlému znehybnění a usmrcení, uchopte háček se zářezem vhodný pro vytahování klíšťat a parazita podeberte. To samé platí i pro kartu se zářezy, díky které můžete klíště pevně podebrat těsně u kůže a snadno vytáhnout ven. Navíc zde nehrozí riziko rozmáčknutí a vytlačení obsahu střev do rány.

Máte-li k dispozici pinzetu nebo kleštičky, uchopte klíště co nejblíže kůži a začněte jím pomalu kývat ze strany na stranu, aniž byste tlačili na jeho zadeček. Po chvíli by se mělo uvolnit a budete ho moci opatrně vyjmout z rány. Pokud se jedná o velmi malé klíště nebo pokud nemáte k dispozici nic jiného, postačí i vatová tyčinka. Tou klíště vyviklejte a vytáhněte.

Po vyjmutí parazita postižené místo znovu pečlivě vydezinfikujte. Jestliže se klíště nedaří odstranit žádným z uvedených způsobů, pevně ho pinzetou uchopte co nejblíže k pokožce a vytrhněte ho ven. Od metody vytáčení klíšťat po nebo proti směru hodinových ručiček se již upustilo, ačkoliv se to dříve hojně doporučovalo. Tato metoda totiž často vedla k přetržení parazita a poté bylo nutné navštívit lékaře, aby jeho zbytek úplně odstranil.

Jak dále postupovat?

Ránu je v každém případě potřeba i nadále sledovat, aby nedošlo k zanícení. V následujících třech týdnech proto pravidelně kontrolujte místo, odkud jste klíště vytáhli. Malá červená skvrna či svědící boulička představuje normální lokální reakci na přítomnost parazita, ale pokud se flek začne zvětšovat nebo uprostřed vybledne, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Co dělat, když v ráně zůstanou kusadla?

Jestliže se vám z rány nepodařilo odstranit klíště i s kusadly, nemusíte mít strach, že by kvůli tomu došlo k nákaze. Přenos infekce skrze kusadla totiž nehrozí a tělo člověka si s nimi poradí jako například se zadřenou třískou. V případě, že v ráně zůstane větší část klíštěte (tedy nejenom kusadla), je ovšem nutné vyhledat lékaře, který vám s řešením situace pomůže.

Jak se zbavit vytaženého klíštěte?

Podařilo se vám klíště z rány úspěšně vytáhnout, ale teď nevíte, co s ním provést? V ideálním případě byste se parazita nikdy neměli dotýkat, a proto je dobré mít stále nasazené ochranné rukavice. Klíště pak zabalené do toaletního papíru vhoďte do záchodové mísy, nebo ho zabalte do papírového kapesníčku a poté spalte. Rozhodně ho nikdy nemačkejte pomocí nehtů ani nedrťte holou rukou.

Pokud byste rádi věděli, zda bylo vytažené klíště infikované boréliemi, můžete k tomu využít speciální domácí test. Další možností je pak vložit roztoče do igelitového sáčku a odeslat ho do laboratoře na vyšetření (seznam dostupných laboratoří najdete na internetu). Tak předejdete možným zdravotním komplikacím v případě, že se jedná o skrytou formu onemocnění.

