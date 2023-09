Kontryhel pomáhá při rozbouřených hormonech i gynekologických obtížích. V jaké formě se užívá?

Říká se, že kdyby každá žena užívala kontryhel od puberty až po menopauzu, ubyla by zhruba třetina všech „ženských“ operací. Tato vytrvalá bylinka s dlouhým oddenkem totiž přináší hned několik zdravotních benefitů, zvláště pak pro ženy. Možná právě proto nese v angličtině název Lady´s Mantle, tedy dámský plášť. V češtině se pak můžeme setkat s lidovým pojmenováním nebeská rosa, alchemilka, rosička, deštníček, klobouček či slza Panny Marie. Proto se o kontryhelu často mluví jako o posvátné rostlince.

Tyto názvy se odvíjí od specifického tvaru listu, který každé ráno zachytává kapku rosy, o níž se říkalo, že je slzou Panny Marie. Po vypití měla ženám pomáhat léčit obtíže a údajně měla také omlazovací účinky. V některých zemích se tyto kapky rosy ulpělé na listech dodnes aplikují na pleť ve snaze o její zlepšení.

Co je kontryhel?

Kontryhel je vytrvalá bylinky, která obvykle roste na okraji lesů, loukách i pastvinách. K vidění je tato rostlina prakticky v celé Evropě, své místo ovšem našla také v severní části Asie a na východě USA. Kontryhel dorůstá většinou do výšky kolem 10 až 30 centimetrů a je typický rozvětveným květenstvím i nezvyklým tvarem listů připomínajícím ženskou sukni.

V léčitelství se používá výhradně nať kontryhelu a kvetoucí listy, které se sbírají od května do září. Ty jsou bohaté převážně na silice, organické kyseliny, tříslovinu, kyselinu salicylovou a vitamín C. Tradičně se kontryhel sklízí v období, kdy je rostlina v květu. Podle některých studií je ale lepší kontryhel sklízet vždy později v sezóně, protože pak obsahuje více prospěšných látek, zejména pak důležitých taninů, což jsou třísloviny, jež mají kromě antiseptických a antioxidačních vlastností také schopnost vytvářet komplexy s molekulami, které následně detoxikují celé tělo.





Podle některých zdrojů byl pro své blahodárné účinky kontryhel oblíbený už ve středověku, kdy se bylina používala například v souvislosti s hojením nejrůznějších poranění. Kontryhel byl považován za jednu z nejpozoruhodnějších rostlin, na kterou lidé spoléhali při vysychání ran, zmírnění zánětu a řešení infekce, a to nejen na kůži, ale například i v oblasti úst při aftózní stomatitidě.

Druhy kontryhelu

Pokud tuto bylinu chcete pěstovat vyloženě kvůli jejím léčebným účinkům, mějte na paměti, že není kontryhel jako kontryhel. Některé z nich totiž zdraví prospěšné nejsou. Pro lidové léčitelství se obecně používá pouze kontryhel obecný a kontryhel žlutozelený.

Kontryhel žlutozelený

Kontryhel žlutozelený neboli Alchemilla xanthochlora je víceletou bylinkou, která dorůstá do výšky až 40 centimetrů. Je typická sedmi až devítilaločnatými listy se spodní ochlupenou stranou a žlutými květy, jež se na rostlině objevují od května do září. Květní lodyhy dorůstají zpravidla do délky až 30 centimetrů a vytvářejí husté přízemní trsy, které působí dekorativním efektem, díky němuž jsou často k vidění také na pultech zahradnictví.

Kontryhel obecný

Alchemilla vulgaris, tedy kontryhel obecný, má velmi podobný vzhled jako kontryhel žlutozelený. Abychom našli rozdíl, je nutné se zaměřit na květenství. To vytváří v horní části rozvětvené lodyhy žlutavé klubko květů, které se objevují od května do září. Jedná se o velice odolnou bylinku, na kterou je možné narazit také v Grónsku či Himalájích.

Kontryhel pastvinný

Kontryhel pastvinný známý také jako Alchemilla monticola je spíše nízkého plazivého vzrůstu a vyskytuje se o poznání častěji než kontryhel žlutozelený. Je typický šesti až devítilaločnatými listy a kolmo odstávajícími chloupky, které pokrývají řapíky listu. Kvete nažloutlými květy, jež jsou uspořádané do vřetenovitě obvejčité češule.

Kontryhel lysý

Alchemilla glabra, což je označení pro kontryhel lysý, patří mezi menší druhý této byliny. Obvykle dorůstá pouze do výšky 20 centimetrů, čímž se od ostatních liší. V dalších ohledech si je s jinými druhy naopak velice podobný. Jeho květy jsou spíše zelené a na horní části lodyhy vyrůstají v poměrně hustých zelených klubkách.

Kontryhel měkký

Kontryhel měkký, latinsky Alchemilla mollis, je čistě okrasná zahrádkářská varianta této byliny, která nemá žádné léčebné účinky. Může dorůstat až do výšky 40 centimetrů a kvete žlutými květy, které se na rostlině udrží zpravidla až do září.

Další druhy kontryhelu

Kontryhel nádherný,

kontryhlel baltský,

kontryhel šírolistý,

kontryhel grůňský,

kontryhel krkonošský,

kontryhel ledvinitý,

kontryhel lysolodyžný.

Účinné látky

Kontryhel obsahuje celou řadu účinných látek, mezi něž patří třísloviny, jež mají prokázané antioxidanční účinky, hořčiny, které podporují správnou činnost trávení, silice, ale také flavony a flavonoidy, jež kladně ovlivňují kardiovaskulární systém. Důležitou látkou obsaženou v kontryhelu jsou i isoflavony, které svou chemickou strukturou velmi připomínají ženský pohlavní hormon estrogen, a fytosteroly, jež pomáhají snižovat vysoký cholesterol v krvi a tím i předcházet vzniku aterosklerotických plátů.

V bylině je obsažená také kyselina salicylová, která je v oblasti dermatologie důležitou složkou v péči o problematickou a aknózní pleť. Obsahuje však i organické kyseliny, hydrolyzovatelné gallotaniny, ellagotaniny, minerální látky a vitamín C, jehož dostatek je důležitý pro správný průběh mnoha důležitých fyziologických procesů v lidském organismu.

Jaké má kontryhel účinky?

Jak už zaznělo výše, kontryhel je jednou z léčebných bylin, na které se spoléhají převážně ženy. Pomyslnou pomocnou ruku podává tato bylina zejména v okamžiku, kdy nastanou gynekologické či hormonální potíže. Dokáže harmonizovat stav ženských hormonů a vyrovnává jejich hladiny, kromě toho také regeneruje ženské pohlavní orgány a mírní menstruační bolesti a krvácení, u něhož také koriguje jeho pravidelnost. Kontryhel dále:

tlumí premenstruační syndrom, zmírňuje obtíže s ním spojené,

působí jako prevence proti gynekologickým zánětům ,

, pomáhá při nezdravém výtoku,

zpevňuje a posiluje dělohu,

stabilizuje ovulační cyklus, a proto výrazně zvyšuje šance na početí,

je velkým pomocníkem při sklonech k potratům,

podporuje hojení poporodních jizev a zpevnění děložního svalstva.

Kromě toho působí kontryhel také jako emmenagogum, které stimuluje tok krve do dělohy a pomáhá tak s podporou pravidelné menstruace. Pozitivní roli hraje také v otázce plodnosti, kdy se nejčastěji kombinuje s bylinkami, jako je jetel luční, listy malin nebo kopřiva dvoudomá. Mnoho předností má tato rostlina také v období po porodu a během kojení, a to jak z hlediska celkového zdraví, tak při řešení konkrétních problémů.

Lékaři jej běžně doporučují ve formě sedací koupele, a to konkrétně při uzdravování poškozených porodních cest a hráze, ale také při léčbě hemoroidů. V takovém případě se doporučuje jeho kombinace s jitrocelem, řebříčkem obecným anebo měsíčkem lékařským. Vhodná je rostlina také pro podporu kojení, použít se dá buď čaj z kontryhelu, nebo také jako obklad při zánětech.

Obecně se dá kontryhel použít také pro podporu při menopauze, během které má sílu stabilizovat její projevy. Využít se dá kontryhel také na přípravu jídel, typicky masa.

V jaké formě lze kontryhel používat?

Kontryhel se dá použít hned několika způsoby. Velmi oblíbený je mezi ženami kontryhelový čaj na srovnání menstruace a ovulace. Dopřát si lze také:

kontryhel kapky,

tinkturu,

bylinnou koupel,

obklady,

kontryhel tablety,

kontryhel kapsle.

Má kontryhel vedlejší účinky?

Dobrou zprávou je, že doposud nebyly zjištěny žádné vedlejší účinky kontryhelu. Jeho užívání je tedy naprosto bezpečné v jakékoli životní fázi. Užívat jej mohou kojící ženy i malé děti a vhodný je i kontryhel v těhotenství či kontryhel před porodem, kdy dokáže zklidnit rozbouřenou hladinu hormonů.

Pěstování kontryhelu

Kontryhelu se obecně nejlépe daří na vlhkých loukách, na okrajích cest, na svazích, ale i na zahrádkách, kde tvoří ozdobné záhony. Základem je vlhká půda a místo, kde celý den nesvítí slunce, ale je naopak přítomný i stín. Kontryhel lze pěstovat ze semen, snadnější je však odkopnout oddenek již vyrostlé rostliny, přičemž sazenici si lze přinést přímo z volné přírody a následně zasadit na zahradě. Nejlepší je tak učinit na jaře. Ačkoli kontryhel nesnese sucho, pozor dávejte i na příliš mokrou půdu, nemá totiž v oblibě ani příliš promoklé stanoviště.

