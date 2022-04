Jetel se využívá při menopauze i kožních problémech. Sbírají se zejména květy

Jetel luční nebo také jetel červený naleznete nejen u nás na každé louce nebo poli, ale téměř v celé Evropě. Z této trvalé rostliny se vyrábí především čaj, ale je dostupná i v podobě doplňků stravy nebo tinktury k zevnímu užití. Přestože výzkumy prozatím léčivé účinky jetele přímo nepotvrdily, bylinka se využívá k léčbě různých potíží, od menopauzy přes kožní problémy až po osteoporózu. Víte, jak jetel připravit doma?

Co je jetel luční?

Jetel luční často také nazývaný jetel červený (podle anglického Red Clover) je vytrvalá rostlina, vysoká přibližně 15 až 40 centimetrů. Tato bylinka patří do čeledi bobovité a její latinský název zní Trifolium pratense L. Označuje trojlístek jejích listů.

Jetel luční nachází své uplatnění zejména v lékařství pro jeho účinky na kašel, trávení, ženské hormonální problémy a podobně, ale také v kuchyni, kde se květy používají nejen do čajů, ale například i do salátu.

Jetel nalezneme zejména na loukách, pastvinách i na polích takřka v celé Evropě, střední Asii i severní Africe, a to v mírném podnebním pásmu. Listy jsou obvejčité, trojčetné a ve spodu chlupaté. Květy jsou fialovo červené a uprostřed bílé. Právě tyto květní hlávky se sbírají k dalšímu použití, výjimečně lze ale využít i nať rostliny. Jetel kvete od jara až do podzimu.

Další druhy jetele

Kromě jetele lučního neboli červeného existují i jiné druhy jetele, například bílý jetel plazivý. Některé druhy jetele na poli nejsou léčivé, nicméně nejsou ani jedovaté. Poznávacím znamením, že se jedná o jetel luční, je právě příznačná fialovo-červená (nachová) barva květů. [1, 2, 3]

Jetel červený (luční): účinné látky

Jetel červený neboli luční obsahuje spoustu účinných látek, díky čemuž má rostlina poměrně široké využití při léčbě nejrůznějších zdravotních problémů. Jetel je zdrojem mnohých minerálních látek, mezi něž patří například vápník, hořčík, fosfor, draslík, niacin nebo vitamín C.

Asi nejvýznamnější přírodní látkou jsou tzv. fytoestrogeny, které jsou svými vlastnostmi velice podobné ženským pohlavním hormonům estrogenům. Někdy se rovněž označují jako izoflavony. Mezi hlavní účinné látky, jež jsou obsaženy v jetelu, řadíme:

třísloviny,

glykosidy,

fenoly,

kumariny,

pryskyřice,

minerální kyseliny. [4, 5, 6]

Jaké má červený jetel luční účinky?

Přírodní doplňky z jetele lučního, jež obsahují zmiňované fytoestrogeny, se obvykle doporučují ženám, které mají nedostatečnou hladinu estrogenů v krvi. Nízká hladina estrogenů může mít za následek některé ženské problémy, jako jsou:

Kromě uvedených účinků se jetel v tradiční medicíně dále užívá k podpoře organismu jako podpůrný doplněk při léčbě:

kašle,

problémů s lymfatickým systémem,

různých typů rakoviny,

srdečních onemocnění,

artritických bolestí,

jako prevence osteoporózy,

kožních problémů (například ekzém, lupénka apod.).

Jetel má čistit krev a zároveň podpořit detoxifikaci a činnost jater. Čaj z jetele je možné užívat též pro jeho uklidňující účinky před spaním. Při kožních obtížích se jetel aplikuje zvnějšku. V tomto případě se postižená místa oplachují tinkturou. Je však potřeba zmínit, že tyto účinky rostlinky prozatím podporuje jen velmi omezený výzkum. [7, 8, 9]

Jak působí červený jetel při menopauze?

Vědci se domnívají, že fytoestrogeny obsažené v této rostlině by mohly snížit nežádoucí příznaky menopauzy, a to včetně návalů horka, nočního pocení a dalších obtíží. Některé menší studie tyto účinky potvrdily, nicméně v největší studii tyto účinky prokázány nebyly. Je tedy možné, že některým ženám jetel může pomoci, zatímco jiným ne. [10]

Jak se jetel používá?

Jetel luční se využívá především jako doplněk v podobě kapslí nebo jako čaj, který se připravuje ze sušených květů. Někdy se z něj ale také vyrábí extrakty a tinktury pro zevní použití, zejména při kožních problémech. Běžně bývá k dostání v obchodech se zdravou výživou, lékárnách nebo v online obchodech. Čaj z jetele si rovněž můžete připravit sami doma.

Červený jetel: čaj

Čaj z červeného jetele se připravuje ze sušených květů rostliny. Pokud si budete vyrábět čaj sami, pokuste se dodržet doporučené denní množství, což jsou 1 až 3 šálky na den. 1 šálek odpovídá množství přibližně 250 ml. Jak postupovat? 4 g sušených květů jetele zalijte 250 ml vroucí vody a nechte louhovat 5 až 10 minut.

Červený jetel: kapsle

Výtažek z jetele v jedné tabletě přírodních doplňků je na našem trhu je běžně dostupný v množství 40 až 80 mg. Tuto dávku dodržujte a nesnažte se ji překročit. Obvykle se extrakt v dostupných přípravcích kombinuje ještě s dalšími vitamíny a minerály, zejména s vitamínem D, vápníkem a hořčíkem. [11, 12, 13]

Jetel luční v kuchyni

Dnes už se jetel v kuchyni příliš nevyužívá, nicméně dříve se květiny sušily a mlely na jemnou směs, ze které se vyráběl chléb. Někdy se jetel také přidává do salátů či do rizota, a dokonce se květy rostliny dají smažit na oleji. Následně se takto podávají s vařenými brambory. Mladé listy jetelu se dále přidávají do medvědího česneku nebo se připravují podobně jako špenát. [14]

Červený jetel: nežádoucí účinky

U jetele lučního (červeného) prozatím nebyly prokázány žádné nežádoucí účinky, přesto se jako možné nežádoucí účinky uvádí bolest hlavy, nevolnost a vyrážka.

Možné kontraindikace hrozí také při užívání hormonální antikoncepce a léků na vysoký tlak. Pokud užíváte jakákoli léčiva, vždy užití jetele prvotně konzultuje se svým poskytovatelem zdravotní péče. [15, 16]

Kdy jetel neužívat?

Protože látky obsažené v jeteli jsou podobné estrogenu, mohly by způsobit abnormální vývoj plodu. Z tohoto důvodu se červený jetel nedoporučuje těhotným ženám, stejně jako většina jiných bylinek.

Ženy, které se léčí s hormonálními stavy, jako je endometrióza, děložní myomy či rakovina dělohy, vaječníků nebo prsu, by se před užíváním jetelu měly nejprve poradit se svým lékařem. Bez doporučení lékaře se dále jetel nedoporučuje mužům s rakovinou prostaty. [17, 18]

