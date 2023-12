Červený jetel se používá pro léčebné i kosmetické účely. Můžete si z něj uvařit sirup nebo vyrobit mast

Jaké má červený jetel využití?

Jetel červený je vytrvalá bylina, která běžně roste divoce na loukách po celé Evropě a Asii a pěstuje se také v Severní Americe. Červené květy na konci rozvětvených stonků se obvykle suší pro terapeutické použití. Tuto rostlinu využívají nejen zemědělci jako krmivo pro dobytek, ale najdete ji také v různých farmaceutických a kosmetických výrobcích.

Červený jetel je zdrojem mnoha živin včetně vápníku, chrómu, hořčíku, niacinu, fosforu, draslíku, thiaminu a vitamínu C. Kromě nich pak obsahuje také isoflavony, což jsou látky, které působí jako estrogeny. Proto se tento druh jetele používá například při bolestivé menstruaci nebo pro mírnění příznaků menopauzy.

V tradiční lidové medicíně se masti z červeného jetele nanášely na kůži při léčbě lupénky, ekzémů a různých vyrážek. Rostlina se pak také běžně používala jako prostředek proti kašli a nedávné studie navíc ukázaly, že užívání přípravků z červeného jetele může mít pozitivní dopad na psychiku žen.

Někteří vědci se také domnívají, že červený jetel může pomoci předcházet určitým formám rakoviny, jako je například rakovina prostaty nebo rakovina endometria. Nicméně, vzhledem k tomu, že rostlina obsahuje látky podobné estrogenu, jiní odborníci tvrdí, že může také naopak podpořit růst jiných typů tohoto závažného onemocnění. [1, 2, 3, 4]





Jak se jetel používá?

Jetel luční se využívá především jako doplněk v podobě kapslí nebo jako čaj, který se připravuje ze sušených květů. Někdy se z něj ale také vyrábí extrakty a tinktury pro zevní použití, zejména při kožních problémech. Běžně bývá k dostání v obchodech se zdravou výživou, v lékárnách nebo v online obchodech. Čaj nebo sirup z jetele si rovněž můžete připravit sami doma.

Červený jetel: kapsle

Výtažek z jetele v jedné tabletě přírodních doplňků je na našem trhu běžně dostupný v množství 40 až 80 mg. Tuto dávku dodržujte a nesnažte se ji překročit. Obvykle se extrakt v dostupných přípravcích kombinuje ještě s dalšími vitamíny a minerály, zejména s vitamínem D, vápníkem a hořčíkem.

Mast z červeného jetele

Vzhledem k tomu, že se červenému jeteli přisuzují také pozitivní účinky při léčbě různých kožních problémů, kam patří lupénka, vyrážky nebo ekzémy, zpracovává se také ve formě mastí určených k zevnímu použití. Navíc existuje výzkum, který ukazuje, že červený jetel může zpomalit proces stárnutí pokožky.

Čaj z červeného jetele

Většina lidí, kteří chodí sbírat červený jetel nebo si ho sami pěstují, jej nejčastěji používají na přípravu čaje. Nasušené červené květy stačí zalít vroucí vodou a nechat několik minut louhovat. Následně je třeba tekutinu přecedit a pak už je možné čaj popíjet. Stejně jako v případě jiných bylinných čajů byste ovšem ani tohoto neměli vypít více než dva šálky denně.

Sirup z červeného jetele

Kromě čaje, tinktur nebo mastí je možné z červeného jetele připravit také sirup, který můžete buď užívat na lžičce v případě nachlazení, nebo jím sladit různé nápoje. Jeho příprava je jednoduchá a probíhá v podstatě stejně jako u jiných druhů sirupů.

Na přípravu sirupu potřebujete pouze odvar z červeného jetele a bílý cukr (na 100 ml odvaru připadá 100 g cukru). Cukr necháte zcela rozpustit v zahřátém odvaru a vzniklou tekutinu přelijete do sterilizovaných sklenic. Sklenice řádně uzavřete a uložíte do lednice, abyste snížili pravděpodobnost fermentace.

Jetel luční v kuchyni

Dnes už se jetel v kuchyni příliš nevyužívá, nicméně dříve se květiny sušily a mlely na jemnou směs, ze které se vyráběl chléb. Někdy se jetel také přidává do salátů či do rizota, a dokonce se květy rostliny dají smažit na oleji. Následně se takto podávají s vařenými brambory. Mladé listy jetele se dále přidávají do medvědího česneku nebo se připravují podobně jako špenát. [5, 6, 7, 8, 9]

