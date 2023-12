Čaj z červeného jetele pomáhá posilovat imunitu. Rostlinu si můžete nasbírat i ve volné přírodě

Pěstování a sklizeň červeného jetele

Červený jetel je rostlina, která se nejčastěji pěstuje ke krmným účelům. Ve skutečnosti se však jedná také o užitečnou léčivku, která kromě zemědělství nachází uplatnění ve farmaceutickém průmyslu, v kosmetice i v kuchyni. Najdete ji tak v obchodech se zdravou výživou či v lékárnách v podobě čaje nebo různých doplňků stravy.

Tento druh jetele roste prakticky po celém území České republiky. Můžete si jej proto nasbírat ve volné přírodě. Pokud si ho ale chcete vysít na zahradu nebo vlastní louku, pak stačí na podzim sesbírat semena z volně rostoucích rostlin a na jaře je zasít na svůj pozemek. Červený jetel má přitom rád mělčí půdy, které obsahují vyšší podíl organických látek. Rostlinu také musíte pravidelně zalévat nebo ji vysít v lokalitě, kde průměrné roční srážky dosahují 600–700 mm.

Pro krmné účely se rostlina standardně sklízí dvakrát do roka, ale můžete se setkat také s případy, kdy zemědělci provádějí tři seče během jednoho roku. Děje se tak za předpokladu, že je půda vysoce úrodná a sklizni přejí také klimatické podmínky. Jako nejvýnosnější a nejodolnější se přitom ukázaly kultivary jetele červeného, které byly vyvinuty v 70. a 80. letech 20. století.

První seč se obvykle provádí, když je rostlina z 50 % rozkvetlá, zatímco druhou lze provést většinou někdy na začátku srpna. Případná třetí seč pak probíhá přibližně do poloviny září. Pokud je jetel červený vysetý s nějakou doprovodnou plodinou, lze jej pak obvykle sklízet pouze jednou během roku, a to v období od poloviny srpna do poloviny září.





Pakliže jetel nepěstujete jako pícninu, ale chcete si jej usušit a dále zpracovat například jako čaj nebo na výrobu dalších produktů, pak můžete počkat, dokud rostlina částečně nevykvete. Následně ji buď sklidíte najednou, nebo můžete průběžně otrhávat rozkvetlé hlávky, které je dále možné sušit a zpracovat dle vlastních potřeb. [1, 2, 3]

Sušení červeného jetele

Pokud si chcete doma vyrobit vlastní jetelový čaj, pak je potřeba sklizené květy nejprve řádně usušit. V prvé řadě si dejte pozor na to, abyste nesbírali příliš rozkvetlé jetelové hlávky, protože ty se vám během sušení mohou snadno rozpadnout a také mají tendenci hnědnout. Než dáte rostlinu sušit, odstraňte nejprve květy, které jsou poškozené, napadené nebo nahnědlé.

Jetelové hlavičky sušte vždy v dobře větraném prostoru a ideálně ve stínu. Pokud k sušení používáte sušárnu, teplota by v ní nikdy neměla být vyšší než 35 °C. Že je rostlina dobře usušená, přitom poznáte podle toho, že si květy zachovaly svou původní barvu. Pokud některé během sušení zhnědly, tak je odstraňte. Dobře vysušené hlávky pak uložte do papírových sáčků či uzavíratelných sklenic a uskladněte do suché a temné místnosti nebo jiného úložného prostoru. [4, 5]

Červený jetel: čaj a jeho příprava

Nejčastějším využitím červeného jetele v rámci domácího pěstování nebo sběru ve volné přírodě je příprava čaje. Vzhledem k tomu, že podle tradičního lidového léčitelství pomáhá tato rostlina na velké množství zdravotních neduhů, oblíbili si ji bylinkáři po celém světě. Čaj přitom zároveň patří mezi nejsnazší možnosti zpracování této léčivky.

Čaj z červeného jetele se připravuje ze sušených květů rostliny. Pokud si budete vyrábět čaj sami, pokuste se dodržet doporučené denní množství, což jsou 1 až 3 šálky na den. Šálek přitom odpovídá množství přibližně 250 ml. Jak postupovat? Zhruba 4 g sušených květů jetele zalijte 250 ml vroucí vody a nechte louhovat zhruba 5 až 10 minut. [6, 7]

Účinky čaje z červeného jetele

Čaj, ale také další produkty z červeného jetele pozitivně ovlivňují některé zdravotní potíže, zejména pak ty, kterými trpí ženská část populace. Obecně je známo, že červený jetel pomáhá mírnit bolesti při menstruaci a dokáže také tlumit příznaky menopauzy. Některé zdroje uvádějí, že ženy v menopauze mohou vlivem poklesu reprodukčních hormonů trpět osteoporózou.

Jelikož červený jetel obsahuje fytoestrogen, někteří odborníci se domnívají, že konzumace čaje z této rostliny může zabránit tomuto nežádoucímu stavu. Kromě toho se má za to, že vysoký obsah isoflavonů u jetele červeného pomáhá snižovat symptomy menopauzy, jako jsou návaly horka a noční pocení. Ačkoliv však bylo na toto téma provedeno mnoho studií, stále není tento účinek stoprocentně vědecky prokázán.

Další výzkumy pak tvrdí, že konzumací této rostliny do sebe dostanete vysoké množství vitaminu C. Ten posiluje imunitní systém a podporuje tvorbu bílých krvinek. Navíc tato rostlina obsahuje také antioxidanty, které neutralizují volné radikály zodpovědné za buněčné mutace a degenerativní onemocnění. [8, 9, 10, 11]

