Léčba planých neštovic se soustředí na tlumení příznaků. Na puchýřky raději nic nemažte

Diagnostika

Jak poznat neštovice? Že se opravdu jedná o tuto vysoce nakažlivou chorobu, lékař obvykle pozná dle charakteristického klinického obrazu. Napoví mu především vyrážka, která pacienty nepříjemně svědí. Pokud má ovšem lékař pochyby, zda se skutečně jedná o plané neštovice, může pacienta odeslat na sérologické testy (ELISA, RIA). K odhalení nemoci pak mohou přispět i testy PCR nebo elektronová mikroskopie. [1, 2, 3, 4]

Léčba neštovic

Ať už jste výsev drobných pupínků zaznamenali na své pokožce, nebo se s puchýřky potýká vaše ratolest, jistě přemýšlíte, jaká existuje pro plané neštovice léčba. Pokud se jedná o jinak zdravého pacienta, stačí pouze tlumit nepříjemné příznaky onemocnění a počkat, než puchýřky samy během několika dnů až týdnů zmizí.

Léčba planých neštovic tedy bývá pouze symptomatická, přičemž akutní fáze nemoci trvá zhruba 4 až 7 dnů a k úplnému vyhojení puchýřků dochází většinou do 20 dnů. V případě potřeby se nemocným podávají léky proti horečce nebo přípravky, které by měly alespoň částečně zabránit nepříjemnému svědění. Jedná se o antihistaminika (obvykle ve formě kapek).

V minulosti lidé doporučovali používání různých lokálních přípravků, které by měly pacientům rychleji ulevit od potíží. Tekutý pudr na neštovice nebo různé masti, které se aplikují na puchýřky, sice zmírňují nepříjemné svědění, ale zároveň mohou pokožku v místě vyrážky ucpat, což regeneraci zpomalí nebo dokonce zcela zastaví. Kvůli dobrému hojení je tedy lepší nechat kůži volně dýchat.

Vzhledem k tomu, že za rozvojem planých neštovic stojí virus, terapie antibiotiky je obvykle neúčinná. Používají se tedy pouze v případě, že se u pacienta objeví bakteriální superinfekce. U rizikových pacientů se pak lékaři spoléhají spíše na podávání hotových protilátek, kam patří imunoglobulin nebo aciclovir (virostatikum). Pokud jde o dětské neštovice, malí pacienti nesmí užívat léčiva s kyselinou acetylsalicylovou, což by mohlo vést k rozvoji Reyova syndromu. [5, 6, 7, 8, 9]

Hygienická opatření

Mezi lidmi koluje doporučení, že by měli v době nemoci omezit hygienu. Plané neštovice koupání ani sprchování nevylučují, ačkoliv tento postup mnozí dodržují i dnes. Jiní naopak tvrdí, že standardní mytí pokožky nemůže ničemu uškodit. Důležité je ovšem po koupání pokožku jen lehce osušit jemným přikládáním ručníku, aby vlivem silného tření nedošlo k jejímu porušení.

Co na neštovice pomáhá podle babských rad? Pokud jde o přírodní léčbu planých neštovic, pokožce dokáže ulevit třeba heřmánek, což je oblíbená bylinka s protizánětlivými účinky. Doporučuje se například heřmánková koupel, která přináší úlevu podrážděné kůži. Do vody stačí přidat zhruba 4–5 kapek heřmánkového oleje nebo několik šálků heřmánkového čaje.

Jelikož jsou plané neštovice vysoce infekční, pacienti by měli raději zůstat doma a omezit veškeré kontakty s okolím. Nejdůležitější je vyhnout se jakýmkoliv setkáním s těhotnými ženami nebo s osobami, jejichž imunitní systém je oslabený (například vlivem chronického onemocnění). Izolaci je pak nutné dodržovat do chvíle, kdy pupínky zaschnou a objeví se tvrdá krusta.

Pokud se u vás nebo u vašeho dítěte objeví plané neštovice, měli byste informovat všechna příslušná zařízení, která nemocný člověk navštěvuje. Jedná se například o mateřskou školku, školu, družinu nebo zaměstnání. Zároveň platí, že by se pacient měl po dobu, kdy je infekční, vyhnout všem veřejným místům, kde by mohlo dojít k přenosu neštovic (například obchody a nákupní centra). [10, 11, 12, 13]

Očkování proti planým neštovicím

Rozvoji onemocnění je v dnešní době možné účinně předcházet, a to prostřednictvím očkování. Tato prevence proti planým neštovicím je v České republice dostupná od roku 2002, přičemž vakcínu mohou dostat děti starší 9 měsíců. U dětí do 12 let se očkuje jednou dávkou, v případě starších pacientů dvěma dávkami, přičemž ta druhá následuje nejdříve 6 týdnů po první.

V případě malých pacientů může být očkování proti planým neštovicím samostatné, ale často bývá také součástí MMRV vakcíny, která chrání proti čtyřem různým nemocem. Sem patří spalničky, zarděnky, pří­ušnice a plané neštovice. Kromě toho se očkování doporučuje osobám, které jsou k planým neštovicím vnímavé, což znamená, že nebyly očkované ani neštovicemi neonemocněly.

Ženy, které si přejí podstoupit očkování proti planým neštovicím, nesmí být v době podání vakcíny v jiném stavu a ještě alespoň jeden měsíc po očkování se jim nedoporučuje otěhotnět. Co se týče zdravých pacientů, zde se prevence doporučuje hlavně dívkám a ženám ve fertilním věku nebo osobám vystaveným častému kontaktu s lidmi (zdravotníci, ošetřovatelky, učitelé).

Podle lékařů funguje na neštovice očkování zhruba v 90 % případů. To znamená, že pacienty nemusí v každém případě ochránit. Pokud se však u očkovaných osob nemoc rozvine, mívá o mnoho mírnější průběh než u těch neočkovaných. Na kůži se většinou tvoří menší množství puchýřků, horečka bývá nižší a doprovodné komplikace nemají takovou intenzitu. Také pak hrozí nižší pravděpodobnost rozvoje pásového oparu.

Pokud ještě neuplynuly 3 dny od styku s nemocným člověkem, je možné u vnímavých fyzických osob při nákaze planými neštovicemi provést postexpoziční očkování. Pacientům se v takovém případě podává specifický imunoglobulin (Varitect), který se vyrábí z plazmy zdravých dárců, u nichž lékaři zaznamenali vysokou hladinu protilátek proti viru Varicella zoster. [14, 15, 16, 17, 18]

