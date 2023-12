Příznaky planých neštovic lékař pozná na první pohled. Typická je hlavně svědivá vyrážka

Inkubační doba planých neštovic

Pokud jde o to, kdy nastoupí první příznaky neštovic, obvykle se jedná o rozmezí od 10 do 21 dnů (v průměru to pak bývá typicky 12–16 dnů). U dětí starších 10 let, dospívajících a dospělých pacientů pak rozvoj nemoci většinou signalizuje řada potíží, které zpočátku nemusí připomínat plané neštovice. V případě malých pacientů ovšem tyto symptomy většinou chybí. [1, 2, 3, 4]

Jaké mají plané neštovice příznaky?

Příchod onemocnění většinou ohlašují nespecifické symptomy, které lékaři označují také jako prodromy. Mezi první příznaky neštovic se řadí hlavně celková únava a vyčerpání, ztráta chuti k jídlu, zvýšená teplota, průjem nebo silné bolesti hlavy. Zatímco u starších pacientů pak obvykle doprovází plané neštovice horečka nebo žaludeční obtíže, u dětí se mohou objevit i neštovice bez teplot.

Jak vypadají neštovice u dětí a dospělých? Kromě těchto příznaků pacient brzy zaznamená nepříjemné svědění pokožky a na daných místech se zhruba za 3 až 4 dny objeví charakteristická vyrážka. Jednotlivé pupínky nepříjemně svědí a na kůži přibývají ve vlnách po dobu 2 až 6 dnů. V jednu chvíli tedy tělo pacienta pokrývají čerstvé rány, ale i téměř zahojené léze.

Jaké pak mají plané neštovice průběh? Ze začervenalých skvrn se později stávají puchýřky plné vysoce infekční čiré nebo mléčné tekutiny, které lékaři označují také jako „kapky rosy“ nebo „sklenička“. Jejich velikost se pohybuje od 3 do 6 milimetrů, přičemž během několika hodin dochází na jejich povrchu k tvorbě zatvrdlé krusty. Kromě toho puchýřky silně svědí a nutí pacienty ke škrábání.

Hustota vyrážky je vždy individuální. Na pokožce se tak v některých případech může objevit pouze několik desítek eflorescencí (kožních projevů onemocnění), zatímco jindy jsou pupínků celé stovky. Pacient jejich přítomnost většinou nejprve zaznamená na hlavě, odkud se pak šíří také na trup a končetiny. Často se ale vyskytují také ve vlasech, v ústech, na očních víčkách či v oblasti genitálií.

Typické příznaky neštovic:

nepříjemně svědící vyrážka,

zvýšená citlivost pokožky,

celková únava a slabost,

nechutenství,

žaludeční problémy,

průjem,

bolesti hlavy,

zvýšená teplota a zimnice,

infekce horních dýchacích cest. [5, 6, 7, 8, 9]

Komplikace planých neštovic

Ačkoliv subjektivně mohou být obtíže spojené s rozvojem planých neštovic velice nepříjemné, u zdravých osob toto onemocnění většinou mívá lehký průběh a vyrážka během dvou týdnů sama odezní. V některých případech ale může dojít ke vzniku závažných zdravotních komplikací, jejichž procento se výrazně zvyšuje u dospělých pacientů.

Mezi nejčastější komplikace patří impetiginizace při sekundární bakteriální infekci, která se může rozšířit na poměrně velkou plochu těla. Zdrojem problémů jsou v tomto případě streptokoky a stafylokoky, tedy bakterie, které si člověk na kůži sám zanese při škrábání nepříjemně svědících pupínků.

K závažným primárním komplikacím, které postihují pacienty trpící planými neštovicemi, patří také intersticiální pneumonie (zápal plic), jež může být pro člověka v některých situacích dokonce fatální. Nejvíce ohroženi jsou v tomto případě kuřáci, těhotné ženy a osoby se sníženou obranyschopností. Dále se pak může objevit také zánět středního ucha (latinsky otitida) nebo hepatitida a může dojít i k postižení dalších orgánů.

Vzácně dochází také k postižení nervové soustavy, což vede k rozvoji zánětu mozečku, mozku a míchy. U pacientů se může objevit třeba aseptická meningitida nebo generalizovaná encefalitida a výjimkou nejsou ani trombocytopenie a různé krvácivé stavy. Při výskytu planých neštovic u malých pacientů hrozí také obávaný hepatocerebelární syndrom (Reyův syndrom).

Možné komplikace:

Komplikace mohou postihnout prakticky kohokoliv, a proto by lidé toto poměrně běžné onemocnění raději neměli podceňovat. Největší problémy způsobují plané neštovice u miminka do 1 roku věku, u dospělých pacientů starších 20 let a samozřejmě také u imunokompromitovaných osob. Kromě toho by se před tímto onemocněním měly mít na pozoru také gravidní ženy. [10, 11, 12, 13, 14]

