Opar v těhotenství může představovat riziko před porodem. Jak ho léčit?

Co je opar a jak se přenáší?

Opar je onemocnění vyvolané virem jménem Herpes simplex virus (HSV), které se projevuje bolestivými puchýřky či vřídky v postižené oblasti. Existují dva typy tohoto viru. První typ, HSV 1, postihuje obličejovou část hlavy, zejména rty. Tento typ se přenáší kontaktem, typicky při líbání, pití stejného nápoje nebo při používání téhož balzámu na rty.

Druhý typ viru, HSV 2, pak postihuje genitálie a přenáší se pohlavním stykem. Do skupiny herpetických virů ovšem dále také řadíme pásový opar, který je vyvolán virem zvaným Varicella-zoster. Jedná se o stejný vir, který způsobuje plané neštovice.

První fáze infekce herpetickými viry se může projevit příznaky připomínajícími chřipku, následně dochází k výsevu puchýřků. Při léčbě veškeré příznaky odezní, nicméně virus v těle již zůstává. To je také důvodem, proč se může kdykoli objevit znovu. [1], [2]

Opar na rtu v těhotenství

Opar v těhotenství na rtu se může objevit, aniž byste přišly do kontaktu s někým, kdo právě opar má. Herpetické viry totiž přetrvávají v lidském organismu celá léta, tudíž jste se jimi mohly nakazit už kdysi dávno. K onemocnění zpravidla dochází opakovaně v určitých periodách, a to zejména v okamžiku, kdy je vaše tělo oslabené, například vlivem jiného onemocnění, stresem či hormonálními změnami.





Pokud máte virus v těle už několik let, vaše tělo si dokázalo vytvořit bariérové IgG protilátky, které brání přechodu viru na plod. V takovém případě by opar pro těhotenství neměl být problém. Pokud jste ovšem nikdy opar neměly a nakazily jste se v průběhu těhotenství, může pro vaše dítě představovat určité riziko, zejména pak na začátku a na konci těhotenství. [3], [4]

Opar na začátku těhotenství

Pokud jste nikdy dříve neměly opar, čili si vaše tělo nevytvořilo potřebné protilátky, a nakazily jste se na začátku těhotenství, je dobré obrátit se na vašeho lékaře. Opar na začátku těhotenství, přibližně do 12. týdne těhotenství, může pro vaše dítě představovat zdravotní riziko, dojde-li k přenosu placentou na dítě. Šance, že k tomu dojde, je však i v tomto případě velmi nízká. Mezi potenciální rizika patří:

poškození vývoje očí,

poškození vývoje mozku a velkých cév,

potrat,

předčasný porod. [5], [6]

Genitální opar v těhotenství

Pokud jste se v průběhu těhotenství nakazily herpes virem, vaše tělo proti němu nemá vytvořené potřebné ochranné protilátky, což může být problém. Přestože typ viru HSV-1 mívá zpravidla na svědomí opar na rtu, může v průběhu těhotenství zapříčinit i genitální opar. To může představovat problém zejména v 3. trimestru těhotenství a to z důvodu, že by mohlo dojít k přenosu infekce na dítě během porodu.

Následkem kontaktu dítěte s virem může být lokální infekce očí a kůže, ale také postižení mozku a nadledvin. Aby se předešlo tomuto riziku, ženy jsou před porodem pečlivě vyšetřeny na příznaky herpes viru.

Pokud dojde k výsevu genitálního oparu před porodem, lékaři obvykle doporučují porod císařským řezem. V případě, že žena nemá v těle vytvořené protilátky, riziko přenosu na dítě je 30 až 50 %. [7], [8]

Pásový opar v těhotenství

Pásový opar je způsoben stejným virem jako plané neštovice. Po odeznění neštovic však virus nadále přetrvává v organismu v latentním (nečinném) stavu. Stane-li se, že dojde k jeho reaktivaci, může se virus projevit formou pásového oparu. K tomu však dochází poměrně ojediněle.

Vyhlídky jsou při tomto onemocnění také celkem dobré, jelikož ve vašem těle již existují protilátky proti tomuto viru, tudíž zřídka hrozí rozvoj vrozených vad. Stane-li se však, že dojde k výsevu pásového oparu, okamžitě vyhledejte lékaře, který vám předepíše vhodná antivirotika. Pásový opar poznáte podle následujících příznaků:

pálení, brnění či svědění na jedné straně těla nebo obličeje,

může se objevit horečka, zimnice,

někdy se dostaví nevolnost, průjem a potíže s močením,

vyrážka začínající zarudlými hrbolky, které se postupně naplní tekutinou. [9], [10]

Léčba oparu v těhotenství

Léčba oparu samozřejmě závisí na typu oparu, který máte. V případě pásového oparu léčba zahrnuje podání antivirotik, která vám předepíše váš lékař. Pokud by při onemocnění pásovým oparem došlo ke komplikacím, je možné přistoupit k intravenóznímu podání acykloviru. K tlumení bolesti je dále možné podat vhodná analgetika.

Pokud se u vás v průběhu těhotenství objeví genitální opar, může vám lékař rovněž předepsat antivirotika jako acyklovir, valaciklovir nebo famciklovir. Tato léčiva sice nedokáží zcela vyléčit genitální opar, ale pomohou urychlit hojení, aby se snížilo riziko, že se u vás objeví genitální opar před porodem.

To samé platí v případě výsevu oparu na rtech po 35. týdnu, jelikož, jak jsme si již uvedli výše, i tento typ viru může vyvolat genitální opar. Léčba viru na rtu je dále stejná jako mimo těhotenství.

Za bezpečné produkty v těhotenství jsou považovány zejména Herpesin a mast Vectavir. Tea tree oil na opar v těhotenství můžete rovněž použít. [11], [12], [13], [14]

