35. týden těhotenství: miminko rychle přibývá na váze

Do konce gravidity už zbývá jen pár týdnů a fyzický vývoj miminka je téměř u konce. Během 35. týdne těhotenství (35 tt) však dítě stále roste, je častěji vzhůru a prostor dělohy mu pomalu, ale jistě začíná být příliš těsný. Pokud jde o nastávající maminku, ta potřebuje stále více odpočinku, protože ji unaví i malá fyzická námaha a bříško jí už výrazně ztěžuje jakýkoliv pohyb.

Jak se vyvíjí miminko?

Ačkoliv je vývoj miminka v 35 tt těhotenství již téměř kompletní, stále rychle roste a má se čile k světu. Jeho podkožní tuk pomalu začíná regulovat tělesnou teplotu, jednotlivé orgány, které doteď nefungovaly, se postupně připravují na svou činnost po porodu a pokožka dítěte je hladká a růžová. Také nožičky a ručičky jsou díky nabíranému tuku zakulacenější a baculatější.

Tip pro nastávající maminky: Pokud vám ještě schází něco z výbavy pro miminko, je nejvyšší čas jednotlivé kousky dokoupit. Můžete vybírat online nebo vyrazit na nákupy s partnerem či kamarádkou.

Zajímá vás, jaká je za 35. týden těhotenství váha plodu? Na rozdíl od předešlých týdnů, kdy miminko přibývalo na váze pomaleji, teď opravdu roste jako z vody. Touto dobou tedy měří asi 46,5 centimetru a váží přibližně 2,4 kilogramu. Svou velikostí tedy připomíná třeba meloun cantaloupe.

Poloha plodu

Co se týče polohy miminka v děloze, dítě by mělo být ve 35. týdnu těhotenství již otočeno hlavou dolů. Pokud to tak není, ještě má nějaký čas na přetočení, s čímž může pomoci také lékař. V poloze hlavou dolů se brada dítěte dotýká hrudníku a záda jsou mírně prohnutá. Zatímco ruce jsou ohnuté v loktech a překřížené na přední straně hrudníku, nohy má miminko ohnuté v kolenou a skrčené před bříškem. Této poloze se říká pravidelné držení plodu.

Co se děje s maminkou?

Ve 35. týdnu těhotenství dosahuje děloha nejvýše z celého období gravidity. To může nastávajícím maminkám způsobit nepříjemné dechové obtíže a bolest žeberních oblouků. Během posledního měsíce těhotenství však dojde k mírnému poklesu dělohy a také k rozvolnění děložního hrdla.

Ačkoliv si některé ženy myslí, že za pálením žáhy v 35. týdnu těhotenství stojí růst dětských vlásků, není to pravda. Kromě vysoko položené dělohy, která tlačí na všechny okolní orgány (zejména pak na močový měchýř a na orgány trávicí soustavy), má na tyto nepříjemné obtíže vliv třeba vracení žaludečních kyselin ze žaludku zpět do jícnu.

Tip pro nastávající maminky: V posledním trimestru je vhodné konzumovat potraviny, které obsahují větší množství železa. To si totiž od těhotné ženy bere i její plod, který si zásoby ukládá hlavně v červených krvinkách.

Zvyšující se hmotnost a těhotenský hormon relaxin způsobují nastávajícím maminkám rozvolňování spojených pánevních kostí, takže celá oblast může být bolestivá a těhotné ženy zde často pociťují nepříjemný tlak či mravenčení. Stále je mohou trápit i silné bolesti zad, zácpa, časté močení nebo třeba poslíčci a výjimkou nejsou ani živé sny způsobené emocionálními a hormonálními změnami.

Císařský řez

Ve chvíli, kdy se začne blížit konec těhotenství, začínají lékaři gravidním ženám pravidelně kontrolovat děložní čípek. Změny, které se na něm objeví, by totiž mohly signalizovat blížící se porod. Dále lékaři kontrolují také polohu a zdraví miminka. Pokud by nastávající mamince nebo jejímu plodu hrozilo jakékoliv nebezpečí, mohou přistoupit k porodu císařským řezem.

Důvodů, které vedou k operačnímu vyjmutí plodu z dělohy, je celá řada. Často se jedná o situace, kdy se miminka na svět derou koncem pánevním, ale existují i další případy, v nichž je císařský řez vhodný, a to například:

Plod v děloze nemá dostatek kyslíku

Matčina pánev je pro hlavičku miminka příliš úzká

Dítě má velice nízkou porodní hmotnost

Dojde k předčasnému odloučení plodového lůžka

Jedná se o první těhotenství u ženy s vyšším věkem

Matka trpí nějakým onemocněním.

