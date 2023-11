Poslíčky v těhotenství poznáte podle nepravidelných časových rozestupů. Jaké jsou další příznaky?

Co znamenají poslíčci v těhotenství?

Mnohem dříve, než začne skutečný porod, můžete pociťovat falešné porodní bolesti, které se odborně nazývají Braxton-Hicksovy kontrakce a lidově také poslíčci. Tyto nepravidelné stahy dělohy jsou naprosto normální a mohou se začít objevovat již od čtvrtého měsíce těhotenství.

Braxton-Hicksovy kontrakce představují způsob, jakým se vaše tělo postupně připravuje na skutečný porod. Pokud jde o to, jak bolí poslíčci, mohou se projevit zcela bezbolestně, ale i náhlou křečí, která vám „vyrazí dech“. S blížícím se porodem se navíc mohou poslíčci objevovat čím dál častěji.

Poslíčci 30tt (30. týden těhotenství)

Už po 30. týdnu těhotenství, někdy i dříve, si mnoho žen může všimnout příležitostných kontrakcí dělohy. V této době jsou již normální a obvykle bezbolestné. Mají tendenci se vyskytovat, když jste unavené nebo se namáháte, a obvykle přestanou, když odpočíváte. Pokud by bolesti byly intenzivní a opakovaly se pravidelně, je namístě vyhledat lékaře.

Jak poznám poslíčky v těhotenství?

Pokud jste těhotné poprvé, jistě si kladete právě tuto otázku. Braxton-Hicksovy kontrakce lze popsat jako napínání břicha, které přichází a odchází. Poslíčci se neprodlužují z hlediska délky trvání a zároveň se nezkracuje čas, po kterém přicházejí. Postupně také nezesilují. Často naopak odezní při změně polohy nebo když odpočíváte.





Některé ženy popisují to, jak vypadají poslíčci, jako pocit pnutí v dolní části břicha, které na rozdíl od porodních kontrakcí nepřichází od zad. Někdy je také můžeme přirovnat k bolestem, které se jeví jako menstruační křeče. Břicho může být na dotek tvrdé. K Braxton-Hicksovým kontrakcím ale nikdy nedocházi v pravidelných intervalech.

Rozdíl mezi kontrakcemi při změně pohybu

Poslíčci : kontrakce se mohou zastavit, když chodíte nebo odpočíváte, nebo dokonce mohou odeznít, když změníte vaši polohu.

: kontrakce se mohou zastavit, když chodíte nebo odpočíváte, nebo dokonce mohou odeznít, když změníte vaši polohu. Skutečný porod: kontrakce pokračují navzdory pohybu, odpočinku nebo změně polohy.

Jak dlouho trvají poslíčci?

Braxton-Hicksovy kontrakce mají tendenci trvat v průměru 30 až 60 sekund, ale někdy mohou přetrvávat i 2 minuty nebo déle. Podle délky jejich trvání je tedy nejspíš nepoznáte.

Liší se od skutečných porodních bolestí ale tím, že mají nepravidelnou frekvenci a čas mezi nimi se nezkracuje. Braxton-Hicksovy kontrakce bývají spíše nepříjemné než bolestivé, ale pravidlem to být nemusí.

Poslíčci mohou přicházet a odcházet kdykoli, ale obvykle mezi nimi není menší rozestup než 5 minut. Může se jednat o tlak v pánvi, pnutí břicha, vaginální výtok a slabé špinění, ale nikoli silné krvácení.

Rozdíl v načasování kontrakcí

Poslíčc i: kontrakce jsou nepravidelné a nezkracuje se čas, po kterém přicházejí.

i: kontrakce jsou nepravidelné a nezkracuje se čas, po kterém přicházejí. Skutečný porod: kontrakce přicházejí v pravidelných intervalech, postupem času se sbližují a přicházejí čím dál častěji (kontrakce trvají přibližně 30 až 70 sekund.).

Poslíčci: příznaky v bodech

Kontrakce obvykle nejsou příliš bolestivé

Nepřicházejí v pravidelných intervalech

Nezkracuje se čas mezi nimi

Neprodlužuje se čas jejich trvání

Nezesilují na intenzitě

Mohou odeznít, když změníte pozici nebo se hýbete

Cítíte je jen v břiše, nikoli v zádech

Slábnou a odezní

Poslíčci před porodem

Po uplynutí 37. týdne těhotenství vám lékař poradí, kdy máte zavolat lékaře nebo jet do nemocnice. Jak jsme již uvedli výše, poslíčci vaše porodní cesty připravují na porod, proto s blížícím se porodem mohou přicházet čím dál častěji. Nikdy ne však v pravidelných intervalech, které se zkracují. Pokud se tedy kontrakce neopakují pravidelně a nenabývají na síle, jedná se s největší pravděpodobností pouze o poslíčky.

Jak si od poslíčků ulevit?

Pokud vám tyto falešné kontrakce nezpůsobují žádné obtíže, není nutné podnikat jakékoli kroky. Pokud vám však způsobují nepohodlí, vyzkoušejte některé z těchto tipů:

Pijte hodně vody

Jděte na procházku nebo se hýbejte doma

Pokud jste byly aktivní, odpočiňte si

Relaxujte ve vaně nebo při poslechu hudby

Dopřejte si masáž

Poslíčci nebo porod?

Jak tedy poznáte, zda a kdy skutečně začal porod a dítě je na cestě? Zpočátku to může být matoucí. Existuje však několik charakteristických znaků, kterými můžete určit, zda to, co cítíte, je skutečný porod, nebo stále jen příprava na něj.

Falešné kontrakce porodu mohou být nepravidelné z hlediska času i intenzity. Mohou přijít každých sedm minut, pak dvanáct a poté osm, a to na různou dobu. Při začínajícím porodu se ale kontrakce budou opakovat pravidelně, přičemž čas mezi nimi se bude zkracovat. Budou zesilovat, jejich délka se bude pohybovat v rozmezí od 30 do 90 sekund, a neodezní při pohybu ani změně polohy.

Kdy jet do porodnice?

V případě, že se kontrakce opakují každých 5 minut po dobu jedné hodiny, nebo došlo k odtoku plodové vody, objevilo by se vaginální krvácení, silné bolesti nebo jakékoli příznaky, se kterými si nevíte rady, je čas vyrazit do porodnice.

