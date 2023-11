Puberta se projevuje růstem ochlupení i přecitlivělostí. Víte, na co se připravit?

Co je puberta?

Puberta neboli dospívání je součástí normálního hormonálního, psychického a tělesného vývoje dítěte v dospělého člověka, což zpravidla nastává mezi 10. a 15. rokem života.

Toto načasování hraje důležitou roli, a to zejména z důvodu, aby dítě dosáhlo optimální výšky a pohlavního vývoje. Puberta je tedy období přechodu mezi dětstvím a dospělostí, které je podmíněné hormonálními změnami v těle.

Na načasování puberty se podílí především genetické faktory, výživa a také nervový systém. Stejně tak má vliv i pohlaví, neboť u dívek se puberta obvykle dostaví o něco dříve než u chlapců. V tomto období se dítě především odpoutává od rodičovské autority a snaží se nalézt vlastní identitu prostřednictvím konfrontace. [1], [2]

Co znamená prepuberta?

Prepubertou se míní mladší školní věk, tedy od 6 do 11 let, kdy dítě navštěvuje první stupeň základní školy. Toto období je považováno za nejradostnější období v životě, a to z důvodu, že školáci tohoto věku zpravidla ještě neřeší žádné podstatné konflikty a dramata, která typicky nastanou v období puberty.





V této fázi života se zpomaluje růst a děti si zdokonalují své schopnosti a dovednosti. Konkrétně se zlepšuje koordinace mezi zrakem a jemnou motorikou, smyslové vnímání a energetický výkon, jelikož se v tomto věku děti dokáží zcela vyčerpat a rychle nabrat energii zase zpět.

Právě v této fázi života je nezbytný dostatek správného pohybu (např. vytrvalostní sporty a protahovací cvičení), jelikož mnoho obtíží pohybového aparátu v dospělosti bývá spojeno právě s nedostatečným pohybem nebo nevhodným přetížením těla v mladším školním věku. Pokud svaly ochabují a zkracují se, dochází tak k defektům na páteři, končetinách i kloubech. [3]

Fyzické změny v pubertě

Nejzásadnější tělesnou změnou v období puberty je vývoj sekundárních pohlavních znaků, jimiž se míní například dozrávání genitálií, růst pubického ochlupení, u žen růst prsou a rozšíření boků a u chlapců růst vousů a tzv. ohryzku.

V tomto věku začíná tělo produkovat pohlavní hormony, které mají na svědomí řadu fyzických, ale i psychických změn. Hormonální změny dokonce někdy mohou být příčinou nepříjemných tělesných změn, jako je například padání vlasů v pubertě.

Fyzické změny u dívek

změna v rozložení tělesného tuku,

růst prsou,

růst pubického ochlupení,

první menstruace,

zvětšení pánve a podkožního tuku.

Fyzické změny u chlapců

růst vousů v pubertě,

nárůst svaloviny,

rozšiřování v ramenech,

zvětšení varlat a penisu,

růst pubického ochlupení,

mutace hlasu,

výsev akné v pubertě v důsledku zvýšené činnosti mazových žláz,

mírná gynekomastie. [4], [5]

Růstové bolesti v pubertě: co s nimi?

Během dětského vývoje dochází k mnoha růstovým zpomalením a zrychlením a právě během období zrychlení se mohou objevit růstové bolesti. Ty mohou nastat kdykoli v rozmezí mezi 3. a 12. rokem života, tedy i při začínající pubertě.

Obvykle se projevují hlubokou bolestí na přední straně bérce, a to z důvodu, že kosti rostou rychleji než svaly a šlachy, čímž dochází k napětí v úponech svalů.

Zpravidla bývají znatelné v noci, jelikož v této denní době probíhá růst dlouhých kostí, případně po velké námaze. Obvykle tedy pouze narušují spánek. Tyto bolesti se však netýkají kloubů a nepojí se s žádným závažným onemocněním. Ulevit od nich může jemná masáž, chladivé a analgetické masti či gely. [6]

Kdy začíná puberta u dívek?

U dívek puberta obvykle začíná již mezi 10. a 11. rokem, ale někdy dokonce i dříve. V současné době mnoha dívkám začínají růst prsa již ve věku 9 let a zdá se, že postupem času začínají děvčata dospívat čím dál rychleji. Za předčasnou pubertu je nyní považován věk 8 let.

V této době se zvětšuje objem vaječníků a dělohy a průměrně kolem 13 let přichází první menstruace, zvaná menarche. U každé dívky se však nástup první menstruace liší a není výjimkou, že se dostaví již ve věku 10 let.

V době, kdy se první „měsíčky“ objeví, dívky zpravidla dosahují 95 % své finální výšky. Jak dlouho trvá puberta u dívek, záleží především na genetice a dalších faktorech. Obvykle však přetrvává do 15 let.

Není sice jasné proč, ale zejména dívky dospívají čím dál dříve. Existuje ovšem podezření, že je na vině nezdravý životní styl a chemikálie přidávané do potravin. Pokud dívky dozrávají předčasně, mohou být více náchylné k různým nemocem, a to včetně rakoviny prsu či srdečních problémů v důsledku účinků estrogenu, které toto riziko zvyšuje. [7], [8]

Puberta a kluci: kdy začíná?

Puberta u chlapců začíná zpravidla později než u dívek, a to mezi 11. a 12. rokem života. Zatímco pubické ochlupení v případě mužského pohlaví typicky začíná růst po 12. roce života, k růstovému zrychlení (do výšky) dochází nejčastěji kolem 14. roku života, podobně jako k první ejakulaci a mutaci hlasu.

Vousy však obvykle rostou až po dosažení 15 let. Rok poté, čili kolem 16 let, se rozvíjí zejména svalstvo. U spousty chlapců se v tomto životním období také projevuje mírná gynekomastie neboli zvětšení prsních žláz. [9]

Psychické změny v pubertě

Psychické změny, ke kterým v období puberty dochází, se mohou u každého projevit zcela odlišně. Zatímco někteří „puberťáci“ si procházejí jedním dramatem za druhým, jiní toto období přečkají poměrně klidným způsobem. Děti se v této době odpoutávají od rodičovské autority, hledají vlastní identitu a do popředí se dostává kritické myšlení. Mladí v tomto období také rádi experimentují.

O tom, jak se bude vyvíjet vztah rodičů s dětmi v období puberty, zpravidla rozhoduje vztah, který jste spolu měli předtím. Největší problémy zpravidla nastávají v domácnostech, kde převládá autoritativní výchova a dávání rozkazů. Děti, kterým se dostává větší volnosti při rozhodování, tuto životní fázi zpravidla zvládají mnohem lépe. Mnozí dospívající také bývají přecitlivělí (zejména jedinci s nižším sebevědomím).

U dívek se mohou například objevit obavy z toho, že mají malá či divně tvarovaná prsa, bojí se, že jsou moc tlusté a podobně, zatímco u chlapců se zase mohou vyskytnout obavy o malý penis či opožděný růst vousů. Je tedy potřeba, aby se rodiče snažili se svými dětmi otevřeně komunikovat, aby mohli včas odhalit případný problém. Zejména u dívek je potřeba ohlídat, aby strach z tloustnutí nevedl k závažným psychickým poruchám, jako je například mentální anorexie. [10]

