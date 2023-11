Sex při menstruaci přináší celou řadu benefitů. Ale hrozí při něm i zdravotní rizika

Že mají ženy během menstruace výrazně nižší libido? Ve skutečnosti je tomu právě naopak. Mohou za to hormony, které způsobují výrazně vyšší prokrvení intimních partií. Díky tomu mívají ženy během svých dnů mnohem silnější sexuální prožitek a intenzivnější je i vaginální orgasmus.

Právě tolik citlivé období menstruace pro mnohé ale paradoxně představuje pomyslnou stopku. Některé ženy si během svých dnů připadají nečisté, jiné si o milování během menstruace stydí říct, protože mají strach, že se svým partnerům znelíbí, anebo na sex kvůli premenstruačním a menstruačním symptomům prostě jen nemají ani pomyšlení. Přichází přitom o celou řadu benefitů.

Ačkoli o milování během menstruace páry příliš nemluví, podle průzkumů si jej pravidelně užívá až 30 % z nich. Jiné průzkumy zase hovoří o tom, že o sex během menstruace stojí 75 % mužů, přičemž 54 % by do něj šlo pouze s vážnou známostí či manželkou. Chcete se dozvědět více? Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky týkající se sexu během menstruace.

Proč mají ženy během menstruace větší chuť na sex?

Jak už částečně zaznělo výše, ženy během menstruace zpravidla pociťují vyšší chuť na sex než obvykle. Kromě hormonů, které během 3. dne periody začínají prudce stoupat a zvyšují prokrvení sliznic, hraje podstatnou roli také psychologie, konkrétně pak známé přísloví: zakázané ovoce nejvíc chutná. Některé ženy přiznávají, že na sex při menstruaci myslí právě proto, že se obecně jedná o tabuizované téma.





Ačkoli většina žen, které si sex s menstruací pravidelně užívají, anebo jej dokonce cíleně vyhledávají, tvrdí, že celkový požitek je mnohem intenzivnější, existují samozřejmě také výjimky, které sex při periodě pociťují spíše jako bolestivý. To může být způsobeno usazením děložního čípku, který se v čase krvácení nachází níže než jindy.

Pokud chcete dát milování v období menstruačního cyklu ještě jednu šanci, pokuste se s partnerem vyzkoušet méně náročné polohy a spíše než divokému sexu dejte přednost něžnému milování. Vhodnou polohou může být například klasická misionářská, ale i ta, při níž je žena nahoře a může sama určit hloubku průniku.

Může menstruační krev partnerovi škodit?

I ve 21. století se na sociálních sítích a v online diskuzích setkáte s názorem, že menstruační krev je škodlivá, protože spolu s ní z těla odchází i různé infekce. Není to pravda. Během menstruace z těla ženy odchází směs krve a děložní sliznice, která nebyla využita pro uhnízdění oplozeného vajíčka. Menstruační krvácení tedy rozhodně neslouží k vyloučení škodlivých látek z těla, jak se někteří domnívají, a pokud je žena zdravá (netrpí například některou z pohlavních chorob), svému partnerovi milováním během periody skutečně nijak neublíží.

Jak sex ovlivňuje menstruační příznaky?

Sex a menstruace jde dohromady i v případě, že patříte k té části žen, kterou během periody trápí nepříjemné příznaky, zejména pak bolest v podbřišku. Při orgasmu se totiž uvolňují endorfiny, které nejenže působí pozitivně na psychiku a dokáží zmírnit projevy stresu, ale jsou také nápomocné v boji proti premenstruačním či menstruačním křečím. Pokud se tedy obáváte, že se bolesti břicha během pohlavního styku ještě zhorší, vězte, že budete příjemně překvapeny.

Dobrou zprávu máme také pro ženy, které mívají dlouhou periodu. Sex při menstruaci totiž pozitivně působí i v tomto ohledu. V případě, že se oddáváte sexu během menstruace, bude váš cyklus trvat kratší dobu. Je to důsledek orgasmu, který zvyšuje rychlost, jakou se tkáň vylučuje z těla. Ale pozor, podobně působí i těsně před očekávaným krvácením. Pokud tedy provozujete sex před menstruací, počítejte s tím, že může její nástup urychlit. Buďte tedy s partnerem na tuto skutečnost dobře připraveni a počítejte s tím, že se může dostavit také krvácení při sexu před menstruací.

Proč je při sexu během menstruace důležitá hygiena?

Aby to nevypadalo, že má sex během periody jen samé výhody, je samozřejmě nutné zmínit i stinnou stránku věci. Děložní čípek je během menstruace více otevřený, což nahrává potenciálním infekcím. Hygiena je tedy v tomto případě naprostým základem a měla by spočívat v důkladné sprše před i po pohlavním styku, a to u obou partnerů.

Abyste potenciální infekci předešli, doporučují lékaři používat během menstruace kondom. Ten by měl být samozřejmostí hlavně v případě, že se během svých dnů chystáte mít sex s cizím člověkem. Myslete na to, že kromě infekce nebrání perioda ani pohlavně přenosným nemocem. Pokud v posteli rádi experimentujete s jídlem či hračkami, tohoto zpestření se po dobu krvácení raději vzdejte. I v takovém případě hrozí zanesení infekce.

Co říkáte na sex při menstruaci? Umím si ho užít

Nevadí mi, ale nevyhledávám ho

Nepřichází v úvahu

Existují pomůcky určené pro sex při menstruaci?

Spousta párů má obavu z míry „nepořádku“, kterou po sobě menstruace při sexu zanechá. Možná vás uklidní, že se zas o tak velký problém vlastně nejedná. Během pohlavního styku z těla ženy totiž odejde v průměru „jen“ 30–40 ml krve. Ty lze poměrně snadno zachytit pomocí ručníku, který pod sebe s partnerem před intimním stykem položíte.

A pokud náhodou dojde k zašpinění prostěradla, stačí jej ihned po milování namočit do studené vody (babičky doporučují skvrny ještě posolit) a následně vyprat tak, jak jste zvyklé. Pokud míváte silnější menstruaci, může být vhodnou alternativou také sex ve sprše, tedy za předpokladu, že vám kvůli menstruačním bolestem nevadí při pohlavním styku stát. Díky menstruační krvi bude pochva přirozeně zvlhčená a vy se nemusíte bát, že by kvůli vodě došlo k jejímu vysušení. Rozhodně se však vyvarujte pohlavnímu styku ve vaně, v takovém případě totiž opět hrozí riziko infekce.

Pokud z přítomnosti krve při sexu nemáte dobrý pocit, můžete vyzkoušet některé pomůcky, které slouží k jejímu částečnému či úplnému zadržení. Vy si tak můžete užít intimní hrátky a zároveň nemít strach, že vás menstruace překvapí. Jednu z alternativ představuje například pesar neboli dámský kondom, který zadrží menstruační krev a zredukuje tak množství, které ženské tělo opustí.

Pokud dáváte přednost přírodním pomůckám, můžete sáhnout po speciální zaváděcí mořské houbě, která je na dotek měkká a hebká, takže její přítomnost vůbec necítíte, a navíc obsahuje póry, které menstruační krev nasají a zadrží. Další možnost představuje menstruační kalíšek, ten ale nemusí být pro všechny ženy vhodný a některé může během pohlavního styku nepříjemně tlačit. Hrozí navíc narušení podtlaku a následné vylití.

Použít můžete také měkké houbové tampony, těm klasickým tvrdým se ale během sexu při menstruaci vyhněte. Partner by je mohl zarazit hlouběji, což by mohlo být opravdu bolestivé. K vyndání pomůcky byste navíc pravděpodobně musela navštívit gynekologa.

Můžu během sexu při menstruaci otěhotnět?

Ačkoli je období menstruace mezi ženami známé tím, že v jeho průběhu nemohou otěhotnět, úplně stoprocentně na tuto skutečnost spoléhat nelze. Platí to totiž pouze u žen, které mají pravidelný 28denní cyklus. V případě kratšího cyklu už ale určité riziko existuje, hlavně pak ke konci periody. Spermie totiž dokáží v některých případech přežít v ženském prostředí až dlouhých 7 dní.

Kdy se sex během menstruace doporučuje praktikovat?

Pohlavní styk je možné provádět jakýkoli den cyklu. Je ale třeba počítat s tím, že během prvních dvou až tří dnů je krvácení silnější. Ženy, které se potýkají s nepříjemnými menstruačními příznaky, kam patří například bolest břicha, nevolnost, nadýmání či bolest hlavy a zad, nemusí mít ze začátku periody na intimní hrátky chuť. Po třetím dnu nepříjemné projevy ale zpravidla odeznívají a snižuje se i množství vylučované krve, díky čemuž mohou být partneři při volbě místa a polohy milování kreativnější.

Zdroje: novinky.cz, kalisek.cz, pesar.cz