Test reakce: zjistěte pomocí jednoduchého testu, jak rychlé máte reakce

Reakční čas označuje dobu mezi přijetím vizuálního podnětu a provedením odpovědi. Můžete z něj vyčíst, jak rychle je váš mozek schopen zpracovávat informace a vyslat signál k následné reakci. Jde o významný aspekt kognitivních funkcí.
Reakční doba
Průměrná reakční doba činí přibližně 200–250 ms. Vliv na ni má věk, zdravotní stav dotyčného, únava, pozornost, ale třeba i frustrace. Reakční dobu lze přitom mírně zlepšit pravidelnou fyzickou aktivitou či hraním akčních videoher.
Na výsledné reakční době se podílí zrakové vnímání, kognitivní zpracování a svalová reakce. Co se týče zrakového vnímání, jedná se o zachycení informace okem. Při kognitivním zpracování dochází k jejímu vyhodnocení a učinění rozhodnutí o následné reakci. Svalová reakce pak spočívá ve vykonání dané akce.
Jak na test?
Po spuštění prvního testu se obrazovka zbarví dočervena. Vaším úkolem je vyčkat, dokud se nezmění na zelenou, přičemž v ten moment byste na ni měli co nejrychleji kliknout. Jakmile tak učiníte, zobrazí se vám výsledek rychlosti vaší reakce měřené v milisekundách.
Druhý test je záludnější, zprvu se vám sice také zobrazí červená obrazovka, tu ale poté vystřídá devět čtverečků o šedé a zelené barvě. Právě na ty zelené byste se měli pokusit co nejrychleji kliknout, což už zdaleka není taková hračka.
Testy můžete opakovat, kolikrát chcete. Poměrně lehce tak můžete zjistit průměrnou rychlost své reakce. Je nicméně třeba dodat, že do výsledné doby kliknutí se mohou promítnout i další faktory, jako je například typ obrazovky, myši nebo latence vašeho počítače a monitoru.
Test postřehu - LEHKÝ
jakmile zezelená
Test postřehu – TĚŽKÝ
Vyzkoušejte také:
• Test barvosleposti
• IQ test
• Test paměti
• Test logického myšlení
• Test postřehu
• Test prostorové představivosti
Zdroje: phil.muni.cz, reaction-time-test.io, humanbenchmark.com